{南投住宿}蟬說全新據點：溪頭生態露營區，全新智慧森林系露營，最低只要750元起，超推薦露營車房型很chill，一出營就能享受國家級森林芬多精！

蟬說又有新據點了，除了是旗下首間自搭帳露營區外，而且還是直接入住在溪頭教育園區裡，

園區裡有將近100個營區，有多種營區可以選擇，木棧板、水泥地、砂石營地等，

如果沒有裝備也沒有關係，營區還有露營車、Vantel 豪華露營車、代客搭帳的服務，

蟬說更打造了智慧型的露營環境，不管是冰箱、微波爐還是氣炸鍋通通有，

還有提供食材自動販賣機，各種食材、火鍋、飲料、泡麵、甚至蛋糕冰棒通通有！

趕快一起加入智慧露營生活，一走出露營車就能享受的滿滿的森林芬多精。

蟬說：溪頭生態露營區

地址：南投縣鹿谷鄉森林巷9號（溪頭教育園區內）

入營時間：下午兩點至隔日中午12點前拔營

電話：049-7008136

官網：https://www.chanshuo.tw/xitouecocamping/

粉專：蟬說: 溪頭生態露營區 Xitou Ecocamping

訂房：https://www.myfunnow.com/zh-tw/funbook/3054331217593/branch

現在訂房只要輸入專屬優惠碼: XTKL5ts4，就可享有額外95折優惠，請記得使用喔！

「蟬說：溪頭生態露營區」是蟬說體系下第一間的可以自搭帳的營區，

而且就坐落在溪頭教育園區裡面，營區宛如就住在森林秘境一般，環境相當靜謐悠閒優美，

一出帳篷就可以感受到清新空氣與悠閒時光，被滿滿的芬多精擁抱，以及陽光從樹林間灑落的燦爛千陽，

營區的價位更是平易近人，一個營區竟然只要750元起跳，絕對是露營愛好者ㄧ生必來的營區啊！

來「蟬說：溪頭生態露營區」可以直接用google導航溪頭自然教育園區，

進入到溪頭自然教育園區停車都是採用自動化管理，過大門會先感應一次，接著再到營區內還會再感應一次，

不過要記得留意定營位的時候是否有包含車位，

如果不含車位就必須將車子停在溪頭自然教育園區的停車格中（可以先到營區放物品後再去停車）

也可以額外加購營區停車位，只要150元就可以將車子停進園區，倒是方便不少。

進到「溪頭自然教育園區」之後往前，一直往前開到第一停車場的位置向左轉，

再往前一直開，就會看到「蟬說：溪頭生態露營區」的入口，直接感應就可以進入。

沿著路往前開就會到達「蟬說：溪頭生態露營區」的營區中心，旁邊可以先暫停進行營區的確認。

營區中心相當乾淨明亮舒適，前方就是櫃檯，在中心裡面有桌椅可以讓遊客進行休息。

在check in的時候，工作人員會介紹基本的扎營注意事項以及安全守則等等，

比較需要留意的地方就是電力的部分，基本上每個營位都會提供300Ｗ的電力，如果有需要的話都可以額外加購。

這次我們入住的是露營車房型，會收到露營車的鑰匙，以及一卷營燈，可以放置在露營車前方的平台照明使用。

在營區中心有完整的電器設備，像是飲水機、熱水器、冷藏、冷凍，甚至還有氣炸鍋根微波爐，

如果只是想露營時吃個簡單的食物，不用開火就可以簡單飽餐一頓。

來露營除了自己攜帶鍋碗瓢盆＋食材烹煮外，

營區也有提供智能零售亭的服務，可以直接用信用卡或者電子支付直接採買食材，

系上果鍋湯頭、食材，或者是飲料泡麵等等應有盡有，

或者營區也有提供「烤盤美食組」，完全不需要準備任何廚具＋食材，可以在訂營區的時候一同訂購。

在管理中心以及園區的中都有廁所與淋浴間，

管理中心的衛浴設備比較寬敞一些，也有提供自助式的兒童澡盆可以自由運用，一旁也有提供吹風機，

甚至還有提供投幣式的洗衣機，如果是長住露營的朋友超級方便。

終於要來分享這次住在「蟬說：溪頭生態露營區」的露營車房型，

目前在園區裡只有三台露營車，所以每次到開放訂購時間都超級搶手。

在露營車前方會有一格小平台跟桌椅，可以在露營車外烹煮餐點，也可以泡茶聊天都非常適合。

check in的時候營區提供的營燈，可以直接懸掛在遮陽棚上，非常方便。

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露營車內相當乾淨舒適，有一雙人床加一個上下鋪，四人同住很可以，

裡面有冷氣還有除濕機，真的很可以！

貼心提醒：露營車房型是沒有提供枕頭、棉被、浴巾等，都要自備喔！

在露營區裡除了管理中心外，園區內也有不少的廁所淋浴設施，

而且為了與山友分開使用，在營區裡的浴室廁所都會使用電子鎖，

在check in的時候會告知密碼，只要輸入密碼就可以進入使用，安全簡單又安靜。

應營區裡頭，也有數個炊事亭，不管是備料還是在旁炊煮食物都很方便，

尤其當天我們入住的兩天都不停的下雨中，有了遮風避雨的炊事亭，烹煮食物超級方便。

整頓好行李，到園區裡逛逛走走，欣賞一下各位露友的設備，

發現現在除了傳統的帳篷外，還有提供現在最流行的汽車露營，可以將汽車直接停在營位邊，

搭上簡單的炊事帳，就可以快速露營，真的超級簡單又方便。

還有看到露友的超級豪華露營車，根本就是一台行動版的家，開去環島都沒有問題啊！

另外園區除了獨立的營區外，

還有提供團體營區的服務，不管是三五好友，親戚同堂一起來露營，

整個區域一起最好玩，也不用太擔心打擾到其他露友。

這次我們要入住的是「露營車房型」，工作人員會引導從另外一側的門口感應入內，

進入營區之後，右側的平台就是露營車專屬的停車空間，就在露營車的旁邊超級方便。

全營區只有三台進口的露營車房型，一整個非常搶手，大家如果有需要一定要提早預訂啊！

大家也可以在園區裡面找找傳說中的咬人貓。

當天我們入住的時候，連兩天都在下雨，

不過我們住在露營車裡完全沒有影響，直接開啟電影院模式超開心。

露營區離溪頭的商店街很近，走路就可以到達，如果不想自己烹煮的朋友，也可以直接到商店街用餐。

或者多走些路大概10分鐘，就可以到達妖怪村，找妖怪、看表演、吃飯吃點心都很可以。

這次來溪頭生態露營區露營，完全顛覆了對露營的感官，營區裡充滿各種智慧型露營設備，就算完全零裝備也可以享受露營的樂趣，

而且最低的營位只要750元起，超推薦露營車房型很chill，一出營就能享受國家級森林芬多精！

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