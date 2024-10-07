最近被家裡那堆堆積如山的清潔問題折磨得無所適從

鏡子上的水垢、排水管裡的毛髮、浴室地板的滑溜溜，光是想像就讓人頭大！

但就在我快放棄掙扎的時候，家裡迎來了三位救世主😎

創淨安適家的「淨亮 - 浴廁水垢分解」、「毛霸 - 浴廁排水管疏通」和「浴室防滑 DIY 一般型」

這些神奇小物真的像宣傳說的那麼厲害嗎？馬上開箱來測試！😍

第一位救星：淨亮 - 浴廁水垢分解，清潔界的光亮魔法師！

成分單純，不含任何有害的重金屬、螢光劑、甲醇、壬基苯酚及全磷酸鹽等，絕對安全無虞！

它的主要亮點包括：

天然植物性配方 ：專門對付水垢，不會傷害材質，連我家那個牌子都擦不掉的水漬，淨亮輕輕一抹就搞定

日本技術，品質保證 ：進口技術在台灣製造，品質和效果完全不打折

安全水性，無害溫和：不含合成香精和防腐劑，這點超讓我放心，用起來沒有那種刺鼻的化學味，感覺就像在用水清潔一樣

測試的時候，隨手噴了幾下在浴室的水龍頭上

原本積得厚厚的水垢瞬間就消失了，簡直像變魔術！

忍不住感嘆，這簡直是懶人必備的居家好物啊！😎

除了水垢之外，還有地板縫隙、洗手台上的各種髒污，一樣輕輕鬆鬆！

清潔前後差別一目了然😂

第二位狠角色：毛霸 - 浴廁排水管疏通，通毛去垢的專家！

接下來是「毛霸」，顧名思義就是幫你把排水管裡的毛髮、毛垢全數清除的猛藥！

絕對不含重金屬和螢光劑，讓你安心用得毫無顧慮😍

這款產品的賣點非常明確：

強效去毛垢，不傷管線 ：毛霸可是有經驗的，天然植物性配方不會對水管造成任何損傷，僅針對毛髮和毛垢發揮威力

無添加有害物質 ：與毛垢說掰掰的同時也不用擔心有害化學物質殘留

強力除臭，防止細菌滋生：疏通之餘還順便解決了臭味問題，真的非常貼心

把它倒進浴室的排水管，然後坐等它發揮魔力

靜待 5 小時，打開水龍頭，水流得那叫一個順暢

連排水管那股臭味都沒了！

如果排水管沒有塞的平常也能用來清潔保養管道

有效避免臭味及蟑螂 😂

第三位安全守護者：浴室防滑 DIY 一般型，不滑倒的秘密武器！

最後登場的是「浴室防滑DIY一般型」，為了不讓你在浴室裡表演雲霄飛車

這款防滑劑真的可以說是每個家庭的必要守護者！😎

開箱後就見到一瓶防滑液和貼心附上的小工具

完全DIY友好型的設計，操作起來毫無壓力

這款產品特色包括：

耐刷洗 ：施作後可以耐2000次刷洗，持久度相當有保障。

天然植物性配方，零刺激 ：不會對肌膚造成任何刺激，這對家裡有小孩和老人的特別重要。

水性透明質地，美觀防滑：使用後不會破壞地板的美感，讓家裡安全又不失品味。

DIY操作起來簡單得讓人想哭，工具說明書一看就懂

塗抹均勻後等待乾燥

接下來的日子裡浴室地板的摩擦力就提升了好幾倍，再也不擔心滑倒

測試後，我還特地來了一段（摩擦摩擦，在光滑的地上）😂

完完全全踩得穩穩當當，根本不用擔心安全問題！

清潔無難事，有「創淨安適家」神器來助陣！

從「淨亮」的光潔魔法，到「毛霸」的強力去垢，再到「浴室防滑DIY」的安全守護

這三款產品的實力真心不容小覷🤩

對於我這種在家務上能偷懶就偷懶的人來說

這些居家神器就是救命稻草，還真是「沒它們都過不去」的地步

如果你也想要省時又省力地搞定居家清潔

絕對可以試試這三款好夥伴，保證讓你的居家生活從此煥然一新！

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創淨安適家

官網：創淨安適家

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