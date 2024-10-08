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星期一: 17:00 – 23:00,
星期二: 17:00 – 23:00,
星期三: 17:00 – 23:00,
星期四: 17:00 – 23:00,
星期五: 17:00 – 23:00,
星期六: 11:00 – 15:30, 17:00 – 23:00,
星期日: 11:00 – 15:30, 17:00 – 23:00
菜單
介紹
這次來到位於台北市松山區八德路巷弄裡的「VEGETEJIYA 菜豚屋」，這是一家專門吃生菜包肉的韓式燒肉餐廳。
「菜豚屋」其實是從日本京都發源的，2006年創立，主打的就是生菜包肉，和一般燒肉店不同，他們重視的是健康與清爽的搭配。而且不用自己動手，有專人替你烤肉，動口不動手，真的是無負擔的美食享受。
注重服務的日系餐廳，「VEGETEJIYA 菜豚屋」理所當然是專人代烤，不僅桌邊服務，甚至還有創意料理，動口不動手享受菜包肉!
這裡的貼心服務更體現在小細節上，像是提供專用的紙圍兜和保護衣物的箱子，避免客人身上沾染到油煙或醬汁，讓你吃得放心又自在。
餐點
菜豚屋入門套餐 690元/人
我們這次點的「菜豚屋入門套餐」每人690元，桌上備有鐵板、烤網與餐盤，三格餐盤裡分別盛裝香油、大醬與醬油。
雖然「VEGETEJIYA 菜豚屋」是日系品牌，但不少細節都還是很有韓式風味。
新鮮包肉生菜 2人份 (無限供應)
這裡的包肉生菜特別新鮮，萵苣、芝麻葉和高麗菜絲都是無限供應，每片生菜都翠綠水嫩，挑選得非常仔細，完全沒有任何瑕疵。
推薦配菜-泡菜、豆芽菜
除了新鮮生菜，這裡的小菜也非常值得一提，尤其是泡菜和豆芽菜。
這兩樣小菜還可以放在鐵板上加熱，然後與燒肉一同搭配，熱騰騰的口感真是非常美味。
雖然小菜的無限供應只限於第一次，但這樣的搭配還是讓整道菜色變得更加豐富。
韓式烤五花肉
來到這裡，怎麼能不點最經典的韓式五花肉呢？這裡的五花肉真的夠厚、肉質緊實，紋理分明，煎得金黃焦脆，每一口都超滿足。
五花肉的烹調方式比較特別，先是兩面煎到恰到好處，再剪成小塊繼續煎炙，確保每一塊肉都熟透又多汁。搭配著杏鮑菇一起煎，杏鮑菇的水分蒸發後，香氣四溢，真的是超美味。
接著就是經典的吃法了，把煎好的五花肉包在翠綠的萵苣裡，再加上一點泡菜、芽菜等配料，一口塞進嘴裡，那有肉、有菜的豐富口感，真的讓人瞬間幸福滿滿！
而且如果用微苦的芝麻葉包肉，味道會更加層次分明，燒肉的油脂與泡菜的酸辣交融在一起，口感真的超棒。
創作推薦肉
這裡還有特別的創意吃法，像是將五花肉搭配融化的起司和包著麻糬的烤餅
當店員將熱騰騰的起司淋在煎好的五花肉和麻糬餅上，這樣邪惡又夢幻的組合讓人一吃就停不下來，真的超肥超開心。
嚴選極厚三層肉(蔥醬三層肉)
除了五花肉，這裡的三層肉也是必點的選項。三層肉上滿滿的蔥醬，讓整塊肉看起來像是鑲了翡翠一樣，視覺和味覺都超級享受。
特製醬薄切牛五花
如果你是牛肉控，這裡的特製醬薄切牛五花也不容錯過！
牛五花搭配洋蔥、蔥蒜一起在鐵板上炒過後，香氣四溢，味道濃郁又美味。
Prime翼板牛排 特選橫膈膜牛排
另外，這裡還提供Prime等級的翼板牛排和橫膈膜牛排，雖然份量不大，但每一口都滿滿的誠意與美味
七分熟度的牛肉剪成一口大小，鮮嫩多汁，真的是肉食者的天堂。
韓式魷魚燒(韓式味噌醬)
最後還要推薦的是這裡的韓式魷魚燒，使用韓式味噌大醬燉煮的魷魚，鮮嫩入味，搭配甘辛的大醬汁，吃起來真的是非常過癮。
魷魚燒上桌時還是鋁箔紙包著，等沸騰冒煙後就可以品嚐了，每一口都是滿滿的幸福滋味！
菜豚屋特製豆腐鍋+韓式泡麵50元
菜豚屋的特製豆腐鍋，這道鍋物內含大塊嫩滑的豆腐，湯底是用韓式大醬調製，搭配著蔬菜、豬肉和香菇，湯頭濃郁又有層次，吃起來十分暖胃。
更驚喜的是，只要加50元就可以升級，加上一份韓式泡麵！當泡麵煮進熱騰騰的湯裡，吸收了滿滿的湯汁，每一口都充滿了濃厚的滋味，讓人回味無窮。
飲品
韓國柚子密蘇打 +100元 日本生啤 +150元
結語
總結來說，「VEGETEJIYA 菜豚屋」不僅提供了高品質的燒肉體驗，還加入了創意的吃法，像是生菜包肉無限供應，讓愛健康的朋友也能滿足燒肉的慾望。專人桌邊服務更是讓人無需擔心烤肉技巧，只需享受美食。無論是約會、家庭聚餐還是朋友聚會，這裡都是一個非常不錯的選擇。如果你也想體驗這樣無負擔、無煩惱的燒肉之旅，那就趕快來「菜豚屋」吧！
Jun 2024.08
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