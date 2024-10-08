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台中市西區【西區】魚日內人 魯肉飯一定要來個炸蛋~拌上蛋液好好吃😋

2024-10-08 18:35:08 黑門莉's 生活、旅遊、美食日記 人氣：33
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窩客好文

黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

發表篇數：360篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西區

造訪商家：

魚日內人
place台中市西區向上路一段24號24號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台中市西區【西區】魚日內人 魯肉飯一定要來個炸蛋~拌上蛋液好好吃😋      

 

 

一直想來吃看看『魚日內人』,大家對於店名會不會有種熟悉感?!

是的!! 就是"魯肉" 顧名思意...就是賣魯肉飯啦~

趁著美美达洛琳(@lori.119)回台中時,我們一起來吃台中市西區【西區】魚日內人 魯肉飯一定要來個炸蛋~拌上蛋液好好吃😋  

吃完後...自己覺得蠻推的哦~ 

 

台中市西區【西區】魚日內人 魯肉飯一定要來個炸蛋~拌上蛋液好好吃😋

用餐時間,可以在門邊的櫃台填寫預約單子,店員會依照填寫的順序請客人入座

 

台中市西區【西區】魚日內人 魯肉飯一定要來個炸蛋~拌上蛋液好好吃😋

店內的座位不多,所以用餐時間客人多時,需候位一下~ 
 

台中市西區【西區】魚日內人 魯肉飯一定要來個炸蛋~拌上蛋液好好吃😋

店裡的復古物品,讓店環充滿懷舊感~ 
 

台中市西區【西區】魚日內人 魯肉飯一定要來個炸蛋~拌上蛋液好好吃😋

店內提供湯品是可以一直續用的... 也無服務費,所以餐具自取、用完餐後需自行回收
 

台中市西區【西區】魚日內人 魯肉飯一定要來個炸蛋~拌上蛋液好好吃😋

Menu (價格請以店內為主)

每道餐點都是銅板美食~ 最貴的也只有百元而已
 

台中市西區【西區】魚日內人 魯肉飯一定要來個炸蛋~拌上蛋液好好吃😋

炸蛋魯肉飯 $65、椒鹽蔥棒 $40肉汁噴發唐揚雞 $95手工巨厚筍 $50黃金炸蝦 $30(尾)
 

台中市西區【西區】魚日內人 魯肉飯一定要來個炸蛋~拌上蛋液好好吃😋

炸蛋魯肉飯 

台中市西區【西區】魚日內人 魯肉飯一定要來個炸蛋~拌上蛋液好好吃😋

因為我們都不餓,所以只點了一碗魯肉飯,炸蛋當然是必點,半熟蛋液拌與不拌魯肉都隨意~ 
 

台中市西區【西區】魚日內人 魯肉飯一定要來個炸蛋~拌上蛋液好好吃😋

魯肉肥瘦軟嫩可口好吃,肉汁讓白飯濕軟,下次吃會想問問店家能不能少些魯肉湯汁,自己是喜歡吃不會太濕的飯
 

台中市西區【西區】魚日內人 魯肉飯一定要來個炸蛋~拌上蛋液好好吃😋

肉汁噴發唐揚雞
 

台中市西區【西區】魚日內人 魯肉飯一定要來個炸蛋~拌上蛋液好好吃😋

唐揚雞有3種醬可以選-美乃滋、椒麻醬、韓式炸雞醬

我們選了韓式炸雞醬,吃起來微甜微辣,唐揚雞沒有到噴汁,但是吃起來不柴,還算ok     
 

台中市西區【西區】魚日內人 魯肉飯一定要來個炸蛋~拌上蛋液好好吃😋

椒鹽蔥棒
 

台中市西區【西區】魚日內人 魯肉飯一定要來個炸蛋~拌上蛋液好好吃😋

本來猶豫要不要點的餐點,想說很特別就點了~

沒想到居然是棒狀蔥油餅,店家還有辣椒醬可以加,好吃,要是份量上再多幾本會更優
 

台中市西區【西區】魚日內人 魯肉飯一定要來個炸蛋~拌上蛋液好好吃😋

手工巨厚筍

本以為是像涼筍的筍子,結果又是一個沒想到~ 這居然是一般滷筍絲的口感,

只是沒有切成絲條狀的筍干而已,酸味鹹香度恰好,又能一口一口咬自己好就口的大小來吃,

很有創新感的塊狀筍干,喜歡吃魯肉、焢肉飯加筍干的朋朋,推推點來吃看看
 

台中市西區【西區】魚日內人 魯肉飯一定要來個炸蛋~拌上蛋液好好吃😋

黃金炸蝦

跟自己想像的口感不同,這個就不推了
 

台中市西區【西區】魚日內人 魯肉飯一定要來個炸蛋~拌上蛋液好好吃😋

台中市西區【西區】魚日內人 魯肉飯一定要來個炸蛋~拌上蛋液好好吃😋

可以續用的湯品,不知道會不會不定期更換... 湯頭還算好喝..  

 

 

 

魚日內人-炸蛋魯肉飯專賣店

【地址】台中市西區向上路一段24號

【TEL】04-2301-9811

【營業時間】週一~日 12:00~23:00

僅收現金／停車不易

 

 

更多 魚日內人 炸蛋魯肉飯專賣店 的資訊(營業時間、菜色...)，可到 愛食記 觀看介紹～

 

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