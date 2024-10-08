一直想來吃看看『魚日內人』,大家對於店名會不會有種熟悉感?!

是的!! 就是"魯肉" 顧名思意...就是賣魯肉飯啦~

趁著美美达洛琳(@lori.119)回台中時,我們一起來吃

吃完後...自己覺得蠻推的哦~

用餐時間,可以在門邊的櫃台填寫預約單子,店員會依照填寫的順序請客人入座

店內的座位不多,所以用餐時間客人多時,需候位一下~



店裡的復古物品,讓店環充滿懷舊感~



店內提供湯品是可以一直續用的... 也無服務費,所以餐具自取、用完餐後需自行回收



Menu (價格請以店內為主)

每道餐點都是銅板美食~ 最貴的也只有百元而已



炸蛋魯肉飯 $65、椒鹽蔥棒 $40、肉汁噴發唐揚雞 $95、手工巨厚筍 $50、黃金炸蝦 $30(尾)



炸蛋魯肉飯





因為我們都不餓,所以只點了一碗魯肉飯,炸蛋當然是必點,半熟蛋液拌與不拌魯肉都隨意~



魯肉肥瘦軟嫩可口好吃,肉汁讓白飯濕軟,下次吃會想問問店家能不能少些魯肉湯汁,自己是喜歡吃不會太濕的飯



肉汁噴發唐揚雞



唐揚雞有3種醬可以選-美乃滋、椒麻醬、韓式炸雞醬

我們選了韓式炸雞醬,吃起來微甜微辣,唐揚雞沒有到噴汁,但是吃起來不柴,還算ok



椒鹽蔥棒



本來猶豫要不要點的餐點,想說很特別就點了~

沒想到居然是棒狀蔥油餅,店家還有辣椒醬可以加,好吃,要是份量上再多幾本會更優



手工巨厚筍



本以為是像涼筍的筍子,結果又是一個沒想到~ 這居然是一般滷筍絲的口感,

只是沒有切成絲條狀的筍干而已,酸味鹹香度恰好,又能一口一口咬自己好就口的大小來吃,

很有創新感的塊狀筍干,喜歡吃魯肉、焢肉飯加筍干的朋朋,推推點來吃看看



黃金炸蝦



跟自己想像的口感不同,這個就不推了



可以續用的湯品,不知道會不會不定期更換... 湯頭還算好喝..

魚日內人-炸蛋魯肉飯專賣店

【地址】台中市西區向上路一段24號

【TEL】04-2301-9811

【營業時間】週一~日 12:00~23:00

僅收現金／停車不易

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