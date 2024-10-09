沒有想過有機會可以見識到台灣音樂鈴出生地 – 台灣現代音樂鈴博物館。

對於音樂鈴，只記得是小時候晚上睡不覺時的睡前搖鈴。

趁著暑假期間來台中玩，當然也要來台灣現代音樂鈴博物館認識音樂鈴的歷史。

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觀光工廠資訊 :

台灣現代音樂鈴博物館

電話 : 04-23393978 地址 : 臺中市霧峰區南勢里豐正路405號 營業時間： 週一、二休館（團體可預約） 週三~週五 10:00~17:00 週六、週日 9:00~17:30

門票資訊

全票 $350

半票 $300（學生、65歲以上、身障者及其必要陪伴者一名）

以上票價均含參觀導覽+大型音樂鈴聆聽+DIY音樂盒手作課程一份

參觀票 $200含參觀導覽+大型音樂鈴聆聽(無DIY音樂盒)

免費參觀 （120公分以下的兒童）

推門進去，櫃台小姐會詢問參觀或是手作音樂盒，以及是否要坐小火車，門票價格都不一樣。

我們買了一張全票二張半票，可以參觀導覽 + 手作DIY音樂盒 。

台灣現代音樂鈴博物館

是一間產業故事館。

由霧峰在地已45年的協櫻精密所創立，是唯一生產外銷日本Sankyo品牌音樂鈴的製造工廠，在2019年轉型成為博物館。

原來北海道小樽音樂盒博物館所傳出的陣陣悅耳美妙旋律，就是來自台灣協櫻公司所製造的音樂鈴，現以博物館的型態開放讓社會大眾參觀與體驗手作音樂盒，歡迎大家一同走進音樂鈴的花花世界。

進入音樂盒的花花世界~館內收藏很多特色音樂盒，並詳細。

採用透明精緻櫥窗展現音樂盒。

也有仿真水果音樂盒，現場有小朋友超興奮的直說想要帶回家。

迷你可愛的手搖小書包音樂鈴

迷你發條機械式音樂鈴

目前是量產最少的音樂鈴，旁邊是手搖式音樂鈴。

18音階發條機械式音樂鈴機芯

是體驗DIY課程的音樂鈴

展示標準型音樂鈴所有零件，導覽員會詳細介紹音樂盒發出美妙旋律的奧秘哦!

現場除了音樂鈴的展示以外，也可選擇你喜歡想聽的音樂鈴曲目撥放，超神奇。

左邊是可撥放300首歌的音樂盒，館內也有各式不同材質的音樂盒展示。

各種外型的音樂盒都讓你看得目不轉睛，對這些精細的音樂盒更是無法離開視線。

介紹黑膠唱片的前身 – 碟片式音樂盒

可更換唱盤曲目的音樂盒，而且旋律非常優美悠~~!建議大家要來聽聽。

還有像童話故事裡的仙杜瑞拉中的南瓜馬超漂亮又精緻精緻。

這台是智慧型音樂盒，是目前全世界第一台，可連結手機內的APP，可作曲庫、歌曲的撥放，也可自行編曲上傳，而且是台灣發明的耶~~超厲害。

多款由30-72音奧菲斯鑲崁工藝精品音樂盒

讓人驚豔的蛋雕精品音樂盒，以蛋殼作為造型設計出來的音樂盒，利用去腥、防腐、鑲崁、貼鑽

、彩繪純手工打造華麗的造型，連姊姊都想買一個回家收藏。

奧菲斯影音劇場

是來自日本超大型音樂鈴聆聽，採用可更換曲目的碟片式唱盤作結構設計，由160音階的音樂鈴機芯組裝完成，播放時相當於兩台鋼琴同時演奏，絕美的音色，餘音嫋嫋，讓人非常的放鬆和紓壓呢!

現場也有可以自己轉動的手搖音樂鈴音箱讓大人小孩都可以體驗。

認識音樂鈴如何組裝的生產線

展示樣品製作室

展示音樂鈴在組裝前品保人員所用的檢測儀器和音樂鈴所需的工具，以及樣品製作的機器。

振動板調律工程室

振動板也稱音梳片，是由18個音階設計而成，也是音樂鈴發出聲音的重要零件，這工程可讓我們了解音樂盒好聽的秘密，親眼看見師傅慢慢地調出每片音梳的震撼感，困難度相當高耶~。

每個音梳片都需師傅調音製作。

音樂鈴機芯組立體驗教室

走入DIY教室，親身體驗師傅如何將各個零件，組裝成旋律動人的音樂盒

每一個顏色都有不同音樂曲目，可依你的喜好選擇。

也有適合10歲以下的小朋友喜歡的DIY繪畫音樂鈴。

解說音筒和音梳片的調音方式，並由我們自己移動音梳片讓音筒上的點撥動音梳片彈起，調出最美妙的旋律，再由老師確認完成。

上緊發條，開始製作人生第一個手作音樂盒來囉~~。

調音完成，現場有工具讓你自己鎖上螺絲。

組裝好的音樂盒就可以蓋上蓋子。

音樂盒包裝外盒可以貼上你挑選的音樂曲目。

蒸氣小火車

軌道式4節16個座位蒸汽小火車，中途並設有夢幻隧道，增加搭乘的夢幻樂趣。

預約了乘坐蒸汽小火車，順便可以參觀一下台灣現代音樂鈴博物館園區其他設施遊樂器材及賣場。

旁邊提供寶樂園休閒運動各式遊憩設施，例如 : 草皮滑梯、彩色攀岩石、樹屋、彈跳床、搖搖蟲…等免費供親子休閒同樂。

逛完台灣現代音樂鈴博物館 ，就來音樂鈴賣場買個飲料及冰棒解渴一下。

冰棒口味有10種可任選。

在這裡也有DIY木製音樂盒體驗，是選擇自己想要的歌曲和配件組裝而成獨一無二的音樂盒，但價格比較高哦!

也有台灣黑熊相關商品販售。

也有水球音樂盒很夢幻，送禮自用都可以哦~

整間幾乎都是音樂盒。

這裡除了可使用現金購買以外，也可使用文化幣支付。

很多小型音樂鈴的鑰匙圈或是小飾品都有，讓愛音樂喜歡音樂的你一次都買的到，收藏的到想要的音樂盒。

剛好還有剩下一些文化幣可以使用[期限到年底]，就買個伴手禮的音樂盒回家送其他家人作紀念。

今年暑假來台中玩，建議到台中霧峰區的台灣現代音樂鈴博物館逛逛以外，距離南投彰化也不遠，可列入兩天一夜或是一日遊的行程名單。

觀光工廠資訊 :

台灣現代音樂鈴博物館

台灣唯一一家製作音樂鈴機芯的觀光工廠

電話 : 04-23393978 地址 : 臺中市霧峰區南勢里豐正路405號 官網 : http://www.kyooh.com/ FB : https://www.facebook.com/sankyomusical/ 營業時間： 週一、二休館（團體可預約） 週三~週五 10:00~17:00 週六、週日 9:00~17:30