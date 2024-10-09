疫情期間，很多人都入了露營的坑，可是入了坑才知道，露營器材等相關周邊產品的坑很深，東買西買下來都是不小的開銷，沒有長期露營真的很浪費，猶豫要不要入露營器材坑的人，請先冷靜，苗栗泰安土牧驛健康農莊露營園區營主開發民宿、小木屋、三大露營區所等多元營區與設施，可自行紮營帳篷、野炊，也可入住小木屋，請營主代訂烤肉或借用廚房烹煮享受懶人露營，讓你一樣可親近大自然，但有更彈性的住宿選擇。

土牧驛健康農莊露營區

地址：苗栗縣泰安鄉八卦村4鄰八卦力59-3號

預約電話： 0975-191187 黃先生 （ 10:00~18:00）

網站：https://tumuyi.com.tw/

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Instagram：https://www.instagram.com/tumuyiresort/

Line ID：@tumuyiresort(或搜尋“土牧驛健康農莊”)

▼土牧驛健康農莊露營區跟日出溫泉飯店是同個老闆經營，地處山區，建議可順路安排到日出溫泉飯店餐廳或清安豆腐街、汶水老街吃完中餐後再前往。入口有一間木屋是接待處，可將車輛繼續往裡面開。

▼會經過這處 VIP 雨棚區

土牧驛健康農莊有三大營地：土牧驛營區、麗德營區、瑪雅營區，建議先上官網查詢各營區、小木屋的位置，再向營主預約。

▼我們這次入住的是位在土牧驛露營區「希利克の家」小木屋，直接把車子直接開到小木屋前的草地。雖然從入口徒步走進來能走到，但是直接把車輛開到木屋前方要上下行李會方便許多，第一次來擔心不知道路，可與營主黃大哥聯繫請他帶路，或請營區工作人員協助指引。

▼小木屋是營主在疫情之後所規劃的全新免搭帳懶人輕露營模式，只要帶基本的盥洗用品、換洗衣物、個人餐具就能出發來露營了，不用帶大包小包的露營工具、不用自己野炊，土牧驛健康農莊提供代訂烤肉及火鍋食材，只要告知營主人數，就幫配好食材和份量，露營者只需準備個人餐具，事前簡易準備、輕裝上路，真是忙碌人的福音。

▼希利克の家小木屋是土牧驛健康農莊最新完工的小木屋，共有 17 間，13:00 就可入住方便躲太陽，退房時間是隔日12:00 ，有很充裕的時間在露營區活動。

▼每一戶小木屋前方皆有獨立洗手槽，方便野炊時清洗物品。 也設有插座、LED 燈、露營專用四人桌椅、户外大洋傘、烤肉架，休閒硬體設備充足。

▼希利克鳥（泰雅語：siliq），是臺灣泰雅族神話中的神鳥，負責跟泰雅族人傳達天神的旨意，也就是泰雅族人鳥占的占卜鳥。泰族、排灣族、布農族之原住民，常會以這種鳥類的叫聲次數及發音位置，作為判定當時吉凶的預兆，稱作「鳥卜」。泰雅族稱這種鳥鳴聲為「希利克」，「希利克」這個名稱源自於一個古老傳說。

資料來源1、資料來源2

▼小木屋內部空間算是寬敞不擁擠，最多可入住四人。 營主是泰雅族人，因此園內硬體設施都有不少泰雅族圖騰，像是代表泰雅族祖靈之眼的菱紋。

▼每間小木屋外觀顏色不同，內部的圖騰也不同，像這間靠近屋頂的設計為鋸齒狀，代表「山」，山是泰雅族人生存的依賴。木屋材質採用全新北美杉木與進口超耐磨木地板裝潢，擁有堅實的材質，空間有淡淡的木頭香氣。

▼床墊當然無法跟飯店高支撐度的名床墊相比，可是入住小木屋就是感受比露營相對舒適一點的睡眠環境，所以可接受。木屋內很乾淨，打開空調更舒適。

▼八月到訪時，夜間已經有一點涼意，不過進入秋天也適合來露營，小木屋有冷暖空調。山區郊區免不了有蚊蟲，進入木屋內後一定要緊閉門窗。

▼露營區小木屋均無獨立衛浴，但在小木屋附近都設有充足的專用之衛浴，並設有冰箱、飲水機、吹風機。

▼專用衛浴內部有多間獨立廁所、淋浴間，營主還大手筆的裝設免治馬桶啊！我覺得衛浴燈光用得很好，是比較暖黃的色溫，而不是死白日光燈，因為我盥洗時，當晚只有我一個人，暖黃的光線其實能讓心理上較有安全感。

小木屋沒有提供牙膏、牙刷、毛巾等盥洗用品，需自備，也最好自己帶防水拖鞋。

▼營主在樹上裝飾了燈泡，讓夜間氣氛加分，而整個營區住宿光源取決於入住客人的多寡，建議各位也帶個手電筒備用。

▼希利克の家另有兩間小木屋在販賣部樓上，需要走一下樓梯，優點是能在比較好的角度看溪流與山景。

▼兩間小木屋獨立在一處特定區域，活動範圍都是自家人，衛浴也只有自己人在使用，適合兩組家庭或三五好友一起入住。

▼土牧驛露營區是整座園區最早開發的露營區，劃分成 A、B、C、D、E 等區域，露營區地勢平，有廣大草地可活動，也有綠樹可遮陽。

▼土牧驛露營區 E 區，每一區都設有水槽，也都有鄰近的廁所和衛浴可使用。

▼麗德露營區命名採用營主夫妻名字內各取一字而得，有 A~H 區與大Ｉ、小Ｉ區、肉桂區、樟樹區、雨棚區。露天的露營區每帳都是 1,200 元，夜衝更優惠只要 500 元，適合想上山拍大景的攝影愛好者，營區是觀日出、賞雲海的熱門點。不想帶睡袋也能向營區租借棉被、床墊、床包。（提醒大家帳篷仍需自備喔）。

▼麗德露營區雨棚區可搭 3 帳，每帳1,300元，旁邊有遊樂設施讓小孩放電，露營、遊玩時下雨免煩惱。

▼肉桂區、樟樹區有比較多的樹蔭遮陽。

▼泰雅の伊牧屋設於瑪雅露營區，是泰雅族語「部落房子」的意思，全區共有 29 間小木屋， 比希利克の家完工時間略早，一樣都是新新的小木屋。

▼瑪雅露營區是營主為了紀念母親而命名，位於整座農莊最上方，設有兒童戲水區。

▼瑪雅露營區視野最寬廣，草地最舒適，有鞦韆、兒童戲水區，衛浴間的配色好看也具有辨識度。

▼兒童戲水區是營主利用森林裡的山泉水開發，冰涼純淨。

▼瑪雅露營區的 C 區有六間小木屋，並可容納六個帳篷。揪朋友出門露營，就不用受限誰有露營設備誰沒有，因為一處營區能滿足不同的露營需求。

▼瑪雅露營區的 D 區可容納七個帳篷。雖然照片上看起來一片綠，但是一年四季各有風情，推薦優先選擇四月到五月之間造訪，是賞油桐花、螢火蟲的最佳季節。

▼泰雅の伊牧屋除了瑪雅營區之外，另有 8 間位在土牧驛露營區，比較靠近土牧驛健康農莊營本部，方便就近使用兒童遊戲與戲水區。

▼土牧驛健康農莊 VIP 雨棚區位於土牧驛露營區，可容納八個帳篷，或用來辦活動。

▼土牧驛健康農莊營本部內有餐廳、聯誼廳、廚房，無論是入住小木屋或是自行紮營者，不想野炊，只要自備食材都能向營主借用廚房使用來烹飪。

▼入住小木屋可選擇含早餐或不含早餐的方案，原則上採用自助式在營本部的餐廳供應，供餐方式會視入住人數而有所調整。

▼餐廳明亮雅致，將泰雅族的精神文化、部落藝術與現代設計融合。

▼聯誼廳設有伴唱設備、茶具讓住客使用，感受泰雅族部落生活。

▼當天住客不多，因此我們的早餐是一道道出菜，雖然不是自助式供應，但是種類、份量都很足，供應咖啡、紅茶、吐司麵包與抹醬、地瓜粥、炒季節青菜、新鮮蔬果、煎蛋、鹼魚、麵筋、筍絲、_肉鬆、多種口味抹醬…………等。

高麗菜脆甜新鮮，紅茶茶湯溫潤茶香香氣豐富，是我這些年來喝到的第一名，早餐絕對不能錯過炒青菜與紅茶。

▼營本部旁兒童遊戲與戲水區有爬竿、搖搖樂、盪鞦韆，大人們在營本部內的餐廳休息聊天時，也能就近看顧小朋友們遊玩的狀況。

▼土牧驛健康農莊鄰近八卦力溪，水質豐沛潔淨。在地利之便下，住客能擁有一處天然戲水區，不用爬山渡河，輕鬆享受山泉水的洗滌、抓溪蝦、野魚的樂趣。

▼往返希利克の家與營本部之間的步道，吸收芬多精與聽蟲鳴鳥叫是有別於都市生活的體驗。晚上行走時要注意看地上，不要誤踩小動物，我們遇到好幾隻小青蛙。

▼營區內生態豐富，已經過了油桐花、紫藤花的季節，仍有花卉植物可觀賞。縱使小木屋沒電視看，包準你不無聊。營區內的貓咪很親人，會來討摸。

▼販賣部內部有販售冷飲、冰品、泡麵、烤肉用品等，營業時間須向營主確認，建議先自行準備。

▼販賣部販售的小米酒雪酪清爽消暑，是甜甜的小米酒味。

▼想住得更舒服，還有景觀民宿，是營區內合法登記的民宿，有 2 人房、3 人房、4 人通舖各 1 間，4 人房 5 間，民宿的廚房可外借使用。入住隔天比較早起拍照，早晨環繞在山頭的雲霧很美，所以一定要早睡早起才有機會觀賞到。

▼愛玉原產於台灣海拔 800 以上的高山，在近年土牧驛健康農莊經過營主與合作夥伴的努力，成功大量栽培愛玉，擁有一片廣大的愛玉園區，營主未來也會在愛玉園區蓋一座教堂，屆時會有更優美的景觀。

▼由高處眺望愛玉園區很難想像營主栽培愛玉的辛苦，範圍真的很大，收成後能製作成能製作成愛玉凍、天然面膜、保健食品。

愛玉主要果期在 8～12 月，採收後的愛玉經陽光徹底乾燥後即為成品，使用時，須先將愛玉子從果核上刮下，經過搓洗，才能成為愛玉凍食用。

▼未來營區會販售乾燥後的愛玉子與現成的愛玉甜品。

來到苗栗泰安，一般人都去溫泉飯店泡湯居多，下次不妨換個玩法，同樣往山區，但是土牧驛健康農莊露營區能滿足所有住宿類型的需求，有更寬廣的活動場所、更豐富的生態場域與四季美景、能融入泰雅部落生活，受泰雅族人的藝術薰陶，在兩天一夜的住宿中通通能體會，必定滿載而歸。

土牧驛健康農莊露營區

地址：苗栗縣泰安鄉八卦村4鄰八卦力59-3號

預約電話： 0975-191187 黃先生 （ 10:00~18:00）

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