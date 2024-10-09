嗨嗨大家～好久不見了～
近期都在忙大大小小的事情
而且我爸爸最近牙齒出了一點狀況
在討論之下決定趁現在早點去做植牙手術
不然等到老了的時候就又會更麻煩
我堂姊知道這件事後就跟我推薦台中有名的植牙醫師
和我說位在台中北區齊昕牙醫的劉家齊醫師不錯！
她之前植牙手術就是給專門用植牙的劉家齊醫師處理的
聽完她的建議後我就上網搜尋了一下
發現評價蠻好的，很多人都說他植牙技術很厲害！
於是我就幫我爸爸先預約了門診的時間我再陪同爸爸一起過去～
到了齊昕牙醫的診所後
整體的環境設計都很漂亮～
裝潢看起來超像咖啡廳的
等候區不只有沙發區可以休息
還有像吧檯一樣的設計
可以讓陪同的人充電辦公
這樣的設計對需要用到電腦
或是手機沒電需要充電的人都相當便利
很少有牙醫診會這樣設計真的蠻貼心的！
輪到我爸爸的時候我和他一起進去醫師的診間
劉家齊醫師會先詢問並查看口腔的狀況
在做溝通的時候也很溫柔、細心
用簡單的用詞讓我們了解我爸爸目前著口腔狀況
以及完整的介紹植牙植體的不同
不會像有些牙醫診所會一直推材料高的產品
而是針對我們的個人需求以及預算
來提出對我爸爸最佳的方案～
讓我覺得劉家齊醫師不僅是只有專業的醫療知識
還很誠信的對待每一位患者
難怪他常常會在台中植牙醫師推薦的名單中
就針對看診的態度和專業的分析牙況
還會考慮患者的種種需求
對我們來說就超級加分的！
經過討論後也選擇出我們最喜歡的方案
並且預約了下一次的植牙手術時間
爸爸也相當期待植牙後的成果會是如何～
這次先做一些間單的檢查以及牙齒的清潔
我也跟進去看了診間一下
發現他們的診間有獨立式的個人包間
不會和其他人共用同的空間個人隱私相當足夠
整個儀器也都很乾淨
看的出來是用心整理過的
包括消毒和清潔整理整體環境相當舒適
如果你們也有牙齒相關的問題
也很推薦你們找劉家齊醫師
有植牙需求的更是推薦你們～
畢竟他的專業項目就是在植牙！！
後續爸爸完成植牙手術的心得也會跟你們分享
大家再期待一下吧～～
那我們下次再見囉
↓↓台中植牙醫師推薦～齊昕牙醫劉家齊醫師↓↓
臨床經驗豐富專業植牙劉家齊醫師推薦