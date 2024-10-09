嗨嗨大家～好久不見了～

近期都在忙大大小小的事情

而且我爸爸最近牙齒出了一點狀況

在討論之下決定趁現在早點去做植牙手術

不然等到老了的時候就又會更麻煩

我堂姊知道這件事後就跟我推薦台中有名的植牙醫師

和我說位在台中北區齊昕牙醫的劉家齊醫師不錯！

她之前植牙手術就是給專門用植牙的劉家齊醫師處理的

聽完她的建議後我就上網搜尋了一下

發現評價蠻好的，很多人都說他植牙技術很厲害！

於是我就幫我爸爸先預約了門診的時間我再陪同爸爸一起過去～



到了齊昕牙醫的診所後

整體的環境設計都很漂亮～

裝潢看起來超像咖啡廳的

等候區不只有沙發區可以休息

還有像吧檯一樣的設計

可以讓陪同的人充電辦公

這樣的設計對需要用到電腦

或是手機沒電需要充電的人都相當便利

很少有牙醫診會這樣設計真的蠻貼心的！



輪到我爸爸的時候我和他一起進去醫師的診間

劉家齊醫師會先詢問並查看口腔的狀況

在做溝通的時候也很溫柔、細心

用簡單的用詞讓我們了解我爸爸目前著口腔狀況

以及完整的介紹植牙植體的不同

不會像有些牙醫診所會一直推材料高的產品

而是針對我們的個人需求以及預算

來提出對我爸爸最佳的方案～



讓我覺得劉家齊醫師不僅是只有專業的醫療知識

還很誠信的對待每一位患者

難怪他常常會在台中植牙醫師推薦的名單中

就針對看診的態度和專業的分析牙況

還會考慮患者的種種需求

對我們來說就超級加分的！

經過討論後也選擇出我們最喜歡的方案

並且預約了下一次的植牙手術時間

爸爸也相當期待植牙後的成果會是如何～



這次先做一些間單的檢查以及牙齒的清潔

我也跟進去看了診間一下

發現他們的診間有獨立式的個人包間

不會和其他人共用同的空間個人隱私相當足夠

整個儀器也都很乾淨

看的出來是用心整理過的

包括消毒和清潔整理整體環境相當舒適



如果你們也有牙齒相關的問題

也很推薦你們找劉家齊醫師

有植牙需求的更是推薦你們～

畢竟他的專業項目就是在植牙！！

後續爸爸完成植牙手術的心得也會跟你們分享

大家再期待一下吧～～

那我們下次再見囉



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