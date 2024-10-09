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開心體驗：臭別來 分解臭味我最行

peixunlan 人氣：32
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peixunlan

發表篇數：13篇

文章類別：生活-居家雜貨

臭別來 分解臭味我最行➡️真的很行

哇！真的太開心了

默默無名的我，這次很幸運的抽中

試用商品: 臭別來 分解臭味我最行

這是我家的沙發，因為本身不屬於皮革沙發，

開心體驗：臭別來 分解臭味我最行
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所以，因為擔心有異味或蟲蟎

一週都要固定清理兩次，除了吸塵器清潔外

還會特地噴上市售的清潔噴劑

這次剛好抽中，

#試用商品: 臭別來 分解臭味我最行「大推」

廠商很貼心的，附上了所有SGS檢驗證明

有申請專利發明字號「去除農藥殘留」開心體驗：臭別來 分解臭味我最行開心體驗：臭別來 分解臭味我最行

有效對抗六大細菌

像：大腸桿菌，夏天最容易聽見的名詞

還有黃金葡萄球菌（這也是很可怕的球菌）

臭別來 分解臭味我最行產品本身，已通過

農藥所無毒檢測及對皮膚無刺激性檢測

成分也相當單純開心體驗：臭別來 分解臭味我最行開心體驗：臭別來 分解臭味我最行

不論家中有小孩或是毛孩的，都可以安心使用

開心體驗：臭別來 分解臭味我最行
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開心體驗：臭別來 分解臭味我最行

暑假開始，住宿的小孩，

把所有的家當都搬回家來，

男生宿舍的威力，真的太可怕了

帶回來的，棉被、枕頭本身的異味😱🤮

讓我無法招架，枕頭是水洗式的

洗了兩次，太陽下曝曬，仍有異味

收到- #臭別來 分解臭味我最行噴霧

立馬去陽台，把正在曝曬的棉被跟枕頭

開心體驗：臭別來 分解臭味我最行

⬆️「先說明：棉被不是髒，因為是竹炭被，所以顏色，不是白色」

開心體驗：臭別來 分解臭味我最行

⬆️就是這個枕頭、讓我洗了兩次，還有濃濃的異味，不得不讓太陽曝曬🤥🤥

全部噴過一次，不得不說-臭別來的味道

真的一點都不次刺鼻，

帶點微微的檸檬草香氣，我很喜歡這種淡淡的氣味

將寢具全部噴外後，最明顯的是枕頭

不誇張，臭別來真的、真的、真的很優秀👏

頓時間，可怕男生宿舍的枕頭，異味沒這麼濃烈了🫠🫠🫠

接著換我家沙發了，因為一週固定清潔兩次

畢竟布面的沙發，我很擔心會殘留異味

也擔心蟎蟲或是其他蟲類，導致身體接觸面

會過敏或起紅疹。

噴完寢具後，立馬下樓先將沙發用吸塵器清潔

讓後噴上#「臭別來」，

哇😏😏，整個客廳充滿了，淡淡的香氣

臭別來分子很細，很快被沙發給吸收

一屁股直接坐上去，沒有濕濕的感覺

分子細小到，可以直接上坐ㄝ😘😘😘

之前用市售的產品，噴外後是無法上坐的

我都會用電風扇對著吹，也就是市售的

只能清潔到布面，無法滲透至沙發內😳😳。

開心體驗：臭別來 分解臭味我最行
開心體驗：臭別來 分解臭味我最行

經過這次體驗試用，

未來我不會再挑選市售清潔噴霧

因為家裡還有小小孩，所以地板清潔劑或噴霧

我都會謹慎挑選。

這次幸運抽中：臭別來 分解臭味我最行👍🏻👍🏻

說真的，真心認為，不論是成份還是氣味上

都讓我覺得非常安心☺️☺️。

謝謝# 臭別來 分解臭味我最行，這次抽中我😘😘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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