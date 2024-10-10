這次受邀來台北京都堂參加五型藥膳包試飲體驗會～

活動當天額外還給兩款試飲包～

《中醫五型減重》書中有簡易版的體質檢測

由專業的中醫師與營養師們共同研發出的「京都堂嚴選五型藥膳包」，分為「藥材包」和「即飲包」兩種

「藥材包」不計成本使用原片藥材，真空透明包裝藥材看得一清二楚，適合喜歡自己花時間熬煮的人～

「即飲包」經過事先濃煮，拆開可以直接喝，適合忙碌沒時間的人

我平常要顧小孩又要趕稿，比較偏好透過「即飲包」來幫助自己調整體質～

京都堂官方網站五型體質介紹https://www.kyoto.com.tw/slimbody

看下來我自己比較屬於複合型，胃熱濕阻型、肝鬱氣滯型和腎陽虛痰濁型

透過輕鬆簡單的介紹及現場試喝，讓人更了解商品的特性～

五型體質檢測：脾虛濕阻型(水腫型)、胃熱濕阻型(老饕型)

肝鬱氣滯型(壓力型)、氣血虛弱型(虚弱型)、腎陽虛痰濁型(失調型)

忙碌的現代人幾乎外食居多，飲食不正常攝取過多垃圾食物

不只容易肥胖也容易讓健康亮紅燈！如何拒當「亞健康」的人呢？

京都堂嚴選推廣「藥食同源」透過食療的方式針對體質做調理

依照屬性選擇適合自己的產品，讓減重事半功倍也讓身體健康回歸正常

五行藥膳即飲包禮盒組裡面有14包，大約是兩個禮拜的份量(可依自身需求搭配)

五種口味分別是：纖膳飲、沁膳飲、頤膳飲、潤膳飲、衡膳飲

京都堂嚴選所使用的中藥材通過SGS檢驗合格，無重金屬、無農藥殘留、無甜味劑、無色素，無防腐劑，讓人喝的心安！

脾虛濕阻型（水腫型）－纖膳飲

主要成分：黨參、茯苓、薏仁、蓮子、芡實、山藥、當歸

代謝不好，以及產後肥胖的人很適合喝這款～

這款中藥味淡淡的，喝起來最為清爽，害怕中藥味的人也能輕鬆嘗試！

胃熱濕阻型（老饕型）－沁膳飲

主要成分：赤小豆、荷葉、茯苓、黨參、薏仁、黃耆、陳皮、甘草

希望使口氣芬芳、降火氣，外食應酬多的族群適合喝這款，不過建議避開月經期間食用這款~

中藥味道略為濃郁，私心推薦搭配香菇雞，mix在一起出乎意料的好喝哦！

肝鬱氣滯型（壓力型）－頤膳飲

主要成分：金線連、黃耆、當歸、川芎、枸杞、陳皮

生活緊張忙碌壓力大者、經期不規律者適合喝這一款～

這款中藥味雖為濃郁，但能幫助降火氣，滋補強身！

氣血虛弱型（虛弱型）－潤膳飲

主要成分：當歸、黃耆、枸杞、白芍、川芎、熟地、紅棗

平常容易感到疲勞、體力差就很適合喝這款增強體力！

喝起來很像四物飲的味道，紅棗的甜味很明顯，能幫助營養補給、養顏美容

腎陽虛痰濁型（失調型）－衡膳飲

主要成分：當歸、桂枝、黃耆、甘草、乾薑、紅棗、枸杞

適合常熬夜作息不正常，易怕冷、的族群～能幫助調節生理機能~

這款味道強烈喝起來尾韻有微微辣感，喜好度因人而異，喜歡吃薑的人或許很喜歡

「五型藥膳即飲包」可常溫保存，外出攜帶很方便，讓我隨時隨地都能補充滿滿元氣～

「五型藥膳即飲包」一包有150ml，我大多都是早上起床養生一下，撕開包裝直接喝，追求一個快速方便～

天氣冷想要熱熱喝進補，我會整袋放入碗中浸泡3-5分鐘或倒入容器微波加熱約30秒再喝～

以前印象中醫養生的中藥味道都很苦，自己不是特別喜歡甚至有點排斥～

而「五型藥膳即飲包」有中藥香又不會苦到讓人難以入口，我接受度挺高的

「五型藥膳即飲包」除了直接飲用，也可以加入日常食材在口味上做變化，使風味更佳升級！

作為美食部落客，經常精緻飲食及熬夜趕稿，長期飲食不均衡處於壓力狀態

身體健康逐漸走下坡，隨著年紀越大越有感！每當感覺疲累時．．．

我會喝一包「五型藥膳即飲包」當作日常營養補給來增強體力～

愛美是女人的天性，任誰都想擁有良好的體態，維持青春美麗！

自從生了小孩，體重達到人生巔峰，衣櫃裡衣服和褲子幾乎塞不下

小肥肚藏不住只能盡量穿寬鬆的洋裝，讓自己看起來顯瘦一點～

這陣子剛好遇到減肥停滯期，我也會喝「五型藥膳即飲包」

幫助調節生理機能、促進新陳代謝，讓減重之路更加順暢！

京都堂嚴選五型藥膳包： https://bit.ly/3XuWSQB

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