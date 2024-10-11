高雄平價便當推薦？梁社漢排骨新興復興店價格不貴又精緻美味，一試成主顧！

高雄排骨便當界可說是百家爭鳴…但這家炸排骨好吃的秘密在哪裡？來看看～

只要說到炸排骨便當，相信是許多人心中的美食經典！炸排骨香氣迎面撲鼻而來，金黃酥脆的炸排骨，外焦內嫩，搭配著香噴噴的白米飯，讓這份便當不僅是美食，更是充滿家的味道！高雄街頭巷尾處處都看得到炸排骨便當的蹤影，也有不少在地經營很久的便當店，各家做法不同，卻各有各的美味～介紹您來高雄便當推薦2024年度排行最高的梁社漢排骨新興復興店，也是高雄排隊便當店，每到用餐時間排隊人潮真的很多，招牌的炸排骨便當是許多饕客首選，紮實的大塊排骨肉以獨家香料醃製，蘊含著富有深度的蒜頭香氣，薄薄的炸衣恰好緊鎖住滿滿肉汁，那種傳統的鹹香滋味讓人流連忘返～現在就來試試吧！

肚子餓了…就到梁社漢排骨新興復興店！｜高雄精緻便當推薦、北高雄便當推薦

連年物價上漲，現在外出吃飯都要看緊荷包，去小攤子隨便點個三樣滷味就破百元以上，份量更是少得可憐，完全只能塞塞牙縫…高雄大份量便當推薦？高雄平價便當推薦？梁社漢排骨新興復興店從早午餐、午餐、下午茶到晚餐時段，只要肚子餓餓想吃美食都能隨時點起來～梁社漢排骨新興復興店的內用環境非常明亮舒服，不特別看一下招牌都還以為走進某間網美咖啡廳，而且還有電腦點餐系統，可使用悠遊卡、LINE PAY還有信用卡等電子支付，忘記帶錢包出門也不怕！便當價格也是相當平價，附近上班族都很愛來這裡外帶便當喔！想吃美味又平價的便當就到梁社漢排骨新興復興店！

高雄便當排名出爐～在地人最愛的是這一間！口味選擇多且低油鹽更健康！

許多網友票選高雄高cp值便當店名單，一定少不了梁社漢排骨新興復興店，雖然說是連鎖店，但是人氣依舊相當高啊！在這裡可以吃到古早味的炸排骨飯或是充滿粵式風味的玫瑰油雞飯，酸辣開胃的椒麻雞飯更是網友必推美食！便當都是當天現做，配菜則是隨著季節有所變化，雖然口味比較清淡一些，但更符合現代人少鹽少油的標準，吃起來健康沒負擔，而且食材都經過SGS檢驗合格，廚房衛生也是維持高規格的SOP流程，食品安全把關上真的沒話說～梁社漢排骨新興復興店讓一家大小都能吃得安心！

高雄高cp值便當推薦？梁社漢排骨新興復興店無論是要開會、辦活動都很適合！

高雄精緻便當推薦？高雄高級便當推薦？不管是老闆突然說中午要開會，或是學校活動需要團體訂餐，都可以來找梁社漢排骨新興復興店！餐點精緻又非常多樣化，有炸排骨、滷排骨、炸雞腿、椒麻雞、炸紅糟肉等，飯麵也可以自由選擇，另外還有小菜、湯品、飲料，讓你可以一次方便購齊，不用多跑好幾趟！要在梁社漢排骨新興復興店訂餐自取或想要外送服務，只要一通電話就能輕鬆搞定喔！





高雄平價便當｜梁社漢便當｜左營富國店家資訊

梁社漢排骨-左營富國店門市

地址：高雄市左營區富國路141號

營業時間：每日10:30-20:30

電話：07-5507075