嗨～大家好呀～你們不覺得最近越來越冷嗎？終於比較有秋天的感覺，是說好像快要冬天了XD而且還碰到颱風整個變的冷颼颼，大家颱風天應該都沒事吧？颱風假前剛好我買的村子口酸白菜火鍋調理包剛到貨，因為前陣子上班都上到蠻晚的，出去吃有些店家都關門了(╥﹏╥)所以有時候我都會快速自己煮個晚餐吃，最近刷到村子口的火鍋湯底快速調理包，我就心動了購買不同口味的火鍋湯底，來吃看看到底好不好吃，剛剛好放颱風假也不能出門，我就在家裡自己料理了一下，沒想到酸白菜火鍋整體的表現讓我超驚豔的，讓我馬上就想來推薦給你們這款火鍋湯底。



這款就是村子口的酸白菜火鍋，我在官網上有稍微看過他們的品牌小故事，內容是在講說小時候常在村子口看到媽媽們彎著腰再自釀大白菜，將釀的大白菜放入甕底，製作出來的酸白菜就會清脆可口，蠻有古時候的那種家鄉味(｡◕∀◕｡)而村子口的酸白菜火鍋湯底真的吃起來相當好吃，重點是他快速好料理，只要加入1～2碗的水，火開下去煮滾就可以吃了，是不是很簡單又方便。



別看這樣小小一包料理起來味道可是相當足夠，那個酸白菜的湯頭非常鮮甜，不會超級酸讓人難以入口，酸酸甜甜的滋味讓人一喝再喝停不下來，而且白菜也非常軟嫩好吃，我也蠻喜歡吃梗的地方會有脆脆的口感，裡面也蠻多料的，不過我自己都會再添加一些我自己喜歡吃的火鍋料進去，像是蛤蠣、高麗菜、豆皮、火鍋料等等的，這樣一小包3~5人吃絕對沒有問題(*´▽`*)



看著看著我又餓了，等等再去煮一包來吃～喔對了！我們家人也都蠻喜歡吃的，除此之外我還買了村子口不同口味的火鍋湯底，下次可以來試試看，再跟你們說好不好吃，總而言之，冷冷的天氣一定要吃上一碗會暖心的火鍋吧！沒吃到就太可惜了(๑•́ ₃ •̀๑)真心推薦你們村子口的火鍋湯底，尤其是這個酸白菜火鍋，一定會吃得很過癮(ﾉ>ω<)ﾉ



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