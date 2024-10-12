受害者被騙免費挽回賴：【w33994】天河詐騙 天河投資詐騙 天河投資安全合法嗎是真的嗎有人知道嗎 天河是詐騙嗎 天河無法出金 被天河詐騙的錢還可以拿回來嗎【天河】！目前已有近百名被害人在廖律師的幫助下免費拿回被天河被騙的資產 天河投資股份有限公司

詐騙集團在網路上構建投資詐騙黑平台，大肆宣傳「高收益」、「有漏洞」、「輕鬆賺」、「投資回報率高」、「簡單好操作」等，誘導民眾進行投資，事實是這些都是詐騙集團的陷阱，目的就是為了引誘你大量入金，後續再以各種理由讓你被迫繼續繳錢。望大家擦亮雙眼避免詐騙

詐騙集團多會用「輕鬆賺」、「投資報酬率高」、「簡單好操作」來吸引民眾上鉤，許多人因此掉入陷阱中。因此要謹記 5 大關鍵點，時時刻刻提醒自己：

1.過高的投資報酬率

2.輕鬆賺大錢

3.0風險

4.投資商品過於複雜

5.投資決定時間過短

凡是在網路上看到的投資廣告或網友傳來的投資訊息，標榜「保證獲利」、「沒有風險」、「穩賺不賠」的都是詐騙，千萬不能輕易聽信而踏入了陷阱喔！

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