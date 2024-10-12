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詐騙集團在網路上構建投資詐騙黑平台，大肆宣傳「高收益」、「有漏洞」、「輕鬆賺」、「投資回報率高」、「簡單好操作」等，誘導民眾進行投資，事實是這些都是詐騙集團的陷阱，目的就是為了引誘你大量入金，後續再以各種理由讓你被迫繼續繳錢。望大家擦亮雙眼避免詐騙

詐騙集團多會用「輕鬆賺」、「投資報酬率高」、「簡單好操作」來吸引民眾上鉤，許多人因此掉入陷阱中。因此要謹記 5 大關鍵點，時時刻刻提醒自己：

1.過高的投資報酬率

2.輕鬆賺大錢

3.0風險

4.投資商品過於複雜

5.投資決定時間過短

凡是在網路上看到的投資廣告或網友傳來的投資訊息，標榜「保證獲利」、「沒有風險」、「穩賺不賠」的都是詐騙，千萬不能輕易聽信而踏入了陷阱喔！

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