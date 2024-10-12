被騙後怎麼挽回挽救資金拿回被騙的錢財免費咨詢 教你怎麼拿回被騙的錢 以下文章所內容希望可以幫到更多的人不在被騙以及幫助被害人拿回自己的血汗錢

詐騙手法 ：

1、詐騙集團會利用 賴群組 交友app FB IG Google.....以及簡訊等各種方法投放假廣告 宣稱保證可以獲去高倍利潤 而且還是穩賺不賠來吸引民眾投資

2、當民眾投資後 詐騙集團人員會介紹投資 老師 助理 以及官方客服人員 同夥加 LINE 聯繫或加入LINE投資群組，並提供假投資平台給讓民眾註冊，然而註冊好之後LINE群組內不斷貼各種獲取高倍利潤的貼文讓你心動上當受騙

3、詐騙集團利用 老師、助理以及官方客服等身份 讓民眾提供 銀行帳號 個人戶頭給詐騙集團入金

4、初期時詐騙集團會控製後台數據會讓你看到一部分獲利 ， 讓你加大投入更多的資金 。

5、當去提領獲取的利潤以及本金後你就會發現 詐騙人員以各種理由不給提領【需繳納保證金 手續費等各種費用 】如果你各種費用都交完後 發現你沒有資金後會延遲提領時間 一直拖著 最後資金一直卡在平台能看不能用

6、詐騙集團開始都會讓民眾嚐到一點甜頭，讓他們一直投錢 存款一直投完後， 在以各種理由讓你想辦法籌更多錢投入 再想辦法借到更多錢投進來

7、利用民眾想要獲取高倍利潤 快速賺到更多的錢心裡誘導加入 等你沒有辦法籌到資金的時候就是詐騙集團收網的時刻 因為你沒有利用價值了 沒有跟多的錢投資詐騙集團也會慢慢消失不見聯繫不上。

預防詐騙：

1. 不點不明連結：

切勿隨意點擊手機簡訊、電子郵件、社群軟體訊息中的不明連結，以免個人資訊遭竊。

2. 不洩露個人資訊：

不要透露個人網站、網路銀行的登入帳號、密碼，或手機收到的驗證碼。

3. 不接受陌生人好友邀請：

不要輕易接受陌生人的好友邀請，更不要相信對方談到的穩賺不賠的投資項目。尤其是在LINE投資群組內，這些群組常常會提供假投資網站或App，並不斷有假學員的獲利貼文，這些都是詐騙。

追回資金：

對話紀錄蒐證當發現自己已經上當了，要記得把所有和詐騙集團交涉的對話紀錄都備份起來，像是發生時間、對話內容、文件照片資料，因為有了這些完整資料，才有辦法證明自己是受害者，同時也能證實自己並不是詐騙集團的成員

直接向專業人士求證 將蒐證好的相關資料整理好， 提供當時受到詐騙的相關脈絡與線索，並記得索取報案三聯單，才有機會立案做後續處理，把握最後的機會

安全提醒：

再次呼籲投資人防範投資詐騙，投資前應審慎判斷投資訊息真實性，小心查證往來業者是否為合法 ，並謹慎研判投資群組或社群媒體有關股市或投資內容，才能守護好自己的荷包。