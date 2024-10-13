終於輪到艾薇我分享自己家了！好激動也好感動有了屬於自己的家，還有我新出爐的老公～～哈哈前身份是多年男友😆

我們買的是新成屋大樓，社區內是安靜的居住環境，走到大馬路則是熱鬧的機能地區，有餐廳、超市、健身房等等，整體來說我們覺得是非常棒的地點！

┃房子原樣

▼格局是2房2廳大約23坪。室內最大的缺點大概就是一進門就見廚房😂好赤裸！

目前對小孩的共識就是隨緣，所以優先考量兩人的裝潢和使用需求，未來如果真的有驚喜再改變也不遲～另外我們也需要書房和獨立更衣室～老公需偶爾在家工作，而我是衣服多到會被朋友當服飾商，非常需要自己的更衣室！

裝潢需求如下：

1、希望進門有玄關，也希望避免直接看見廚房。

2、玻璃隔間書房，老公說工作也想要能融入客廳的生活感。

3、更衣室空間，並且要有化妝台因為會每日上妝。

4、800L敲敲門大冰箱需求，喜歡到好市多一次大採購！

5、電子衣櫥需求，幫外套除臭除濕，當香香人！

6、原始隔間不對稱，讓公共空間不太好利用。

7、喜歡弧形設計、奶茶色、與眾不同的設計！

┃設計敲定

由於嚮往與眾不同的家很久了～這次終於能在自己的家天馬行空😆和設計師來來回回討論好多次，比如在哪裡想用弧形設計、在哪裡來個不一樣的小巧思。

▼設計師也很用心，光是平面配置圖就出了四張給我們！裝潢預算從80-120萬、120-150萬、150-180萬的都有，讓我們比較好抓資金，或是再擠一擠完成自己想要的規劃！

▼定稿差不多用了一個月時間，期間設計師一直被我訊息轟炸🤣逛裝潢分享社團、dcard、01等等，看到喜歡的就傳給設計師幫我看看能不能加進去！每天想法都有點小變化，而我老公讓我自由發揮，他的書房不要忘記就好！如此這般融匯成最後定案～～

▼3D圖～部分家具有標記尺寸，讓我們可以提前選購，到時候就能快快入住啦❤️

┃裝潢過程

▼不對稱隔間拆除，之後會再變成我的更衣室。

▼重作隔間並塞入隔音棉。

▼我們做了很多木工，因為用了很多弧形設計，相信絕對不會和別人的房子撞衫😆

▼斜的隔間屏風牆，在彎的地方做個弧形，好期待最後呈現出來的效果，這也是設計師幫我們想出來的設計小巧思，比起90度直角隔間，這樣更有變化也符合弧形的柔和感，跳脫直板板的線條！

▼對面也是變斜切～

▼這個置物櫃也是我們好喜歡的設計😍木工師傅做了很久，我喜歡它圓圓的可愛，而我老公喜歡它的獨一無二，外面真的找不到也買不到！

▼哇😍我的夢幻電視層板～真的做出來了耶！！我們還特地跑到工廠看怎麼做的，一層一層木板疊黏起來，再切割出設計師畫好的形狀，很像把雲朵打扁了～

▼建商附的系統櫥櫃，為了統一風格，櫃門請木工師傅重新製作，是高雅的淺灰色～

▼往外多安裝一片人造石平台，更多流理空間使用...也是因應我們遇到的裝潢災難（繼續往下看😂）

廚房差點發生的裝潢災難😭是建商的問題，差點沒了我們的洗碗機！施工中發現廚房水槽下方的排水管管線走向怪異，居然是90度的！設計師說這樣如果大量用水可能會導致反湧或流很慢，所以洗碗機只能安裝在流理台右側，最後大改設計增設新的人造石平台並在下方規劃洗碗機，事件才完美解決！

▼奇怪走向的排水管。通常洗碗機會放在中間的位置，水槽排水管不應該經過這裡，設計師說這樣不正常🥲

▼正常排水管應該要像這樣👇

（感謝同社區先施工的鄰居們分享，讓後施工的我們有機會趁早修正圖面。）

▼淨水器～可以直接出熱水，冬天想喝暖飲方便多啦～

▼敲敲門大冰箱！還有自動製冰功能。

▼冷氣戶外飾管。

主臥洗手台底下的浴櫃，擋住醜醜的下水管。

▼安裝前。

▼安裝後。

▼安裝燈具～即將完工啦！每天看著新家一點一滴變成夢想中的樣子，我和老公越來越期待入住！

今天搬家具進來，搬家工人不小心蹭到裝潢，還好設計師說有包含入住後油漆和特殊塗料修復，鬆了一口氣！太貼心了～～

▼修復前。

▼修復後。

┃新家開箱

▼先給大家看一下新家room tour影片，東西還沒整理好，還很亂～不過想先讓大家大致了解格局方位。

接下來就是設計師給的美美照片啦！

◈玄關◈

▼我們是全室木地板，所以玄關地板沒有做落塵區隔，而是用隔牆做出一個小空間，同樣滿足落塵區的功能。

▼置物櫃完成的樣子，好喜歡❤️搭配一盞精緻的玄關燈，與同為圓弧造型的穿鞋椅，並將牆面漆上清水模特殊塗料，讓玄關空間多了一份沉澱的味道，也讓我們回家時可以做一個心情轉換，壞情緒扔在門外～

▼燻粉色線版屏風也完美遮擋直視廚房的視線！

▼另一個斜角隔牆是用富美家磁性板，可以當作留言板或備忘板～反面也妥善利用做了洞洞層板，可以掛廚房生活用品！

▼隔壁則是電子衣櫥，出入隨手穿脫外套，動線很順暢。

◈廚房◈

▼一字型廚房～樣樣俱全！

設計師將採光較差的客房牆壁拆掉，更多空間留給廚房和餐廳使用，所以我們多了放冰箱和電器的收納空間。

▼額外添加的人造石平台底下也放置了必須的洗碗機。

◈餐廳◈

▼依原先格局是沒有現在這麼寬敞的餐桌空間，感謝設計師幫我們重新規劃配置，才能在滿足我們的需求下，又讓廚房和餐廳繼續在一起，用餐、收拾的動線很流暢！

◈客廳◈

▼在家待得最久的地方～白天不用開燈就很明亮，採光通風極佳！

▼天花板做了一圈間接照明，特別有氛圍～

▼電視牆簡單乾淨，搭配一些特色點綴，是我和老公一直很喜歡的感覺！

▼花了木工師傅很多心思的電視層板～我的最愛～同樣刷上特殊塗料，圓圓的感覺又軟又有高質感，我閨蜜看過之後也很想復刻同款在她家😆

▼格柵門板、暖色奶茶色調、充滿日式感的置物櫃，目前裡面已放了不少我們出國帶回來的各種愛好小收藏！

▼軟Q軟Q大沙發、客廳必備！當初看它覺得好像一塊塊大豆腐，又很好坐好躺就帶回家了！

◈書房◈

▼老公需要的書房，圓弧設計好好看😍是溫柔款的書房，感覺在裡面工作都溫馨了起來！

▼從玻璃可以直接看到客廳、電視，少了封閉感。老公說如果在家工作還可以一心多用（追球賽之類的🤣）

▼裡面也放了一張單人床，兼具客房的功能...另外和老公吵架了也可以叫他到書房睡哈哈哈！

◈化妝更衣室◈

▼專屬化妝更衣室get～～可以完全滿足我愛好之一的空間❤️

▼雖然我明面上是美食吃貨，但私底下可是很愛穿搭～外套多、衣服多，每晚嗜好就是搭配明天一早的全身穿搭，從衣服飾品到鞋子，再畫個美美的妝容，亮麗出門！

▼終於有專屬化妝檯，可以完全收納我的美妝品了～也可以舒服地精雕細琢妝容。

◈主臥室◈

▼柔柔的奶白色主臥，讓人感到心平氣和的睡眠空間。

▼我和老公一人一組床頭櫃、小夜燈和插座，使用起來順手方便。

▼主臥內的衣櫃主要是放老公的衣服...但我看還有空間...嘿嘿。

▼這張小桌子是我的保養專區，習慣把化妝和保養切開來（蝴蝶結椅子是不是很可愛～一眼看到很喜歡就買了！）

▼設計師在上方幫我裝了線燈，不會佔據桌面的空間，鏡子也是折疊式的，需要再打開，這樣進房門就不會直接照到鏡子。

┃入住心得

搬進新家差不多3個月，很享受和老公的兩人世界🥰加上新家全部是符合我們自己心意的裝潢和設計，住起來更幸福了～～好感謝設計師幫我們完成這麼完美的新家！一起和大家分享我們的開心！也祝福大家都能住進心滿意足的房子～

┃設計公司

三行設計

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台南辦公室

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