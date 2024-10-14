這個假期你是不是也正有計劃要到泰國普吉島來旅游呢？説到普吉島你的腦海一定會浮現出沙灘、海浪和各種有趣好玩的水上活動~~那首先抵達普吉國際機場后，要以什麽方式去到飯店，又或者説是那種交通方式的推價值更高，你是不是也想知道呢？那就一定要將這篇文章詳細閲讀啦~小編會列舉出好幾種的交通方式推薦給大家，每種方式都有各自適合的人群，可以按照需求進行選擇！

更多有關普吉島的旅游文章推薦：

更多普吉島景點購票：

立即加入 LINE 好友 ID：@068abhmx，或者是加我的 WeChat ID：c0921j

告知是「三八旅客粉絲」，就能獲取部落客專屬的「包車優惠價」

作爲泰國境内最大的島嶼，普吉島加上周圍的32個離島，形成的總面積達543平方公里。普吉國際機場距離普吉市區和巴東海灘等地方，均需一小時或以上的車程，所以機場方面的交通選擇顯得更爲重要。

普吉島機場交通一：機場巴士

圖片來源：Airport Bus Phuket

想要從機場到普及到市區，可以試試看乘坐”8411 Airport Bus Phuket”~無論你是要從機場乘坐巴士到市區，還是之後想要從市區乘坐巴士回到機場都有不少的班次可以選擇。

圖片來源：Airport Bus Phuket

圖片來源：Airport Bus Phuket

從機場走出來後沿著指示牌走到上圖巴士等候站的地點候車就好啦~

圖片來源：Airport Bus Phuket

關於普吉機場巴士（Airport Bus Phuket）常見的一些問題：

巴士多久會有一趟？

：每一小時就會有一趟，最早從機場發車的班次是8:30，最晚的一班車是20:30。

可以在哪裏購票？接受什麽付款方式？巴士票的價格是多少？

：可以在現場購票，無論是想要用現金還是信用卡支付都OK~每人收費100泰銖。

關於普吉機場巴士（Airport Bus Phuket）旅客的評價：

巴士每小時才會有一趟，如果時間較趕或者是帶著小朋友的話就不太建議坐巴士。

巴士的價格對比起其他的交通方式會便宜很多~

建議想要搭巴士的乘客可以提前查詢自己的航班抵達時間再尋找對應的班次乘搭。需要注意一點，巴士只能送達乘客到普吉鎮，乘客需要另安排交通去到下榻的飯店。

普吉島機場交通二：智能巴士

圖片來源：Phuket Smart Bus

另一種巴士也推薦大家乘搭，那就是藍色的智能巴士（Smart Bus）！智能巴士是從機場去各個普吉島著名海灘的最佳和最便宜的方式~以下是智能巴士的時間表，可以清楚的看到每天從普吉機場開往拉威海灘的巴士班次。

圖片來源：Phuket Smart Bus

以下是拉威海灘開往普吉機場的時間表：

圖片來源：Phuket Smart Bus

關於智能巴士（Smart Bus）常見的一些問題：

巴士票需要提前預定嗎？

：只需要按照巴士的時間表提前10-15分鐘左右到巴士站等候巴士即可，不需要提前買票。

每人收費多少？可以用什麽支付？

：每人收費100泰銖，只能以現金支付。上車後，把相應金額的現金交給巴士司機就好了。

機場巴士和智能巴士的區別是什麽？

：相比起機場巴士，智能巴士更爲新穎一些，班次也比較多。但兩者的目的地有所不同，可根據個人的目的地去做選擇~

關於智能巴士（Smart Bus）旅客的評價：

坐過機場巴士和智能巴士，個人更喜歡智能巴士，坐起來更舒服一些。

智能巴士的行駛路綫基本上都是沿著海灘在開，一路上可以看到不少的美景~

如果不清楚需要在哪裏下車可以離自己的飯店更靠近一些，可以先打開導航App，提前跟司機説要下車的地點。

普吉島機場交通三：機場計程車

全世界的計程車應該都不會有太大的差別，如果你既不想傷腦筋，行李也不算太大件的話，推薦大家可以直接搭計程車到酒店門口~機場的計程車將分爲兩類，一類是跳表計價，另一類是上車前先議價。依大家的推薦，前者會更便宜一些哦~但更多還是以目的地作爲價格標準更爲準確，大家可以自行判斷選擇~四個人出行的話就顯得較爲划算！

關於機場計程車常見的一些問題：

怎麽分辨跳表和可議價的計程車？

：基本上在機場内櫃檯購買的計程車服務就是講價的，走出機場后，看見紅色和黃色挂牌的TAXI就是跳表計價的計程車。

這裏的計程車會亂喊價嗎？服務如何？

：在機場這裏搭乘計程車可以稍微放心一些~因爲他們都會有人負責管理，不需要太擔心。

關於機場計程車旅客的評價：

雖然價格會貴一些，但至少是點到點的服務，也不需要擔心會去錯地方~

如果是超過四個人一起出來玩也沒關係，這裏的計程車有多種車型可以讓你選擇！

幸運的話，也會遇到一些會説英語的司機，他們人都還蠻親切的。

普吉島機場交通四：搭車APP

圖片來源：Bolt

無論去到世界各地旅游，用手機搭車已經成了許多人的出行習慣。在東南亞國家搭車，一定離不開的搭車App少不了“Grab”~但今天除了要爲大家推薦它之餘，也爲大家介紹另兩款在泰國超多人用的搭車App，分別是“Bolt”和“InDrive”。雖然他們都可以用來搭車，但各方面上卻有著不小的差異~

Grab

價格：對比之下，是三個App裏價格偏高一些的選擇。

車型：不同車型可供選擇，可以及時看到各種車型的選擇和價格。

推薦原因：可以輸入中文搜索目的地，目的地選擇更多。除了現金支付，也可以綁定信用卡支付，對外國游客友好。同樣的地點，其他搭車App打不到車時，可以試試看用Grab來搭車，雖然價格偏高一些，但接送速度會快一些。

Bolt

價格： 比Grab來得便宜，和InDrive的推薦人數不相上下，但因爲這樣，有時候會面臨打不到車的情況。

車型：多種車型可供選擇，基本上車内的環境都算乾净整潔。

推薦原因：價格取勝，在短途距離和不擁堵的情況下可以選擇它~同樣也可以綁卡支付車費。

InDrive

價格：偶爾會比Bolt還要便宜一些，叫車成功的速度會比Bolt快。

車型：基本上和前面兩款App差不多~

推薦原因：私人司機選擇多，可以選擇要加急到達目的地，價格會高一些。雖然價格實惠，但目前僅支持現金支付，可以事先準備好零錢。

普吉島機場交通五：旅游專車接送

搭乘“紅眼航班”、行李太多、帶著老人家和小朋友一起出門旅游？別擔心，這些統統都不是問題~因爲你可以提前預訂機場專車接送服務，司機會在你抵達前就在機場外面等著你啦！以下是三八旅客提供的包車服務，感興趣的話可以+Line好友ID：@068abhmx或者是＋Wechat ID：c0921j詢問更多有關包車的資訊！

以下是相關的資訊詳情：

所有泰國旅程都客製化，沿途提供全泰國旅遊攻略，完全可依你喜歡的地點來規劃旅程

司機服務熱忱，司機貼心且有耐心，沿途都會解說旅遊攻略、注意事項，秉持安全駕駛準時接送原則

車子座位寬敞舒適，司機都會定期清潔，且完全無菸味，寬敞舒適的座位，就算長途旅遊也不會感到疲倦

公開透明的價格，車資報價合理且事先跟小編說，是三八旅客粉絲，還會想有部落客專屬優惠，絕對符合你的旅遊預算！

多元化的包車服務：三八旅客提供 5 人座、9 人座，揪團出門玩沒問題。

立即加入 LINE 好友 ID：@068abhmx，或者是加我的 WeChat ID：c0921j

告知是「三八旅客粉絲」，就能獲取部落客專屬的「包車優惠價」

看完以上的交通方式，你就可以憑著自己的預算來選擇交通工具啦～個人還是會選擇包車為主，因為便宜又方便，希望大家都可以好好玩普吉島，更多攻略都可以看三八旅客！

九份民宿推薦｜高CP的山林住宿：神隱國度Twilight House距離老街不到10分鐘距離！ 2024 年 10 月 9 日

九份民宿推薦｜高CP的山林住宿：神隱國度Twilight House距離老街不到10分鐘距離！ 普吉島機場交通推薦：機場巴士/搭車APP/包車接送，帶你輕鬆抵達普吉島市區 2024 年 10 月 3 日

普吉島機場交通推薦：機場巴士/搭車APP/包車接送，帶你輕鬆抵達普吉島市區 一文搞懂普吉島機車租借指南：租車流程/費用標準/注意事項，輕鬆遊玩普吉島市區！ 2024 年 10 月 3 日

一文搞懂普吉島機車租借指南：租車流程/費用標準/注意事項，輕鬆遊玩普吉島市區！ 2024最新普吉島旅游資訊：選對旅遊季節、跳島行程，盡享陽光沙灘海浪！ 2024 年 10 月 3 日

2024最新普吉島旅游資訊：選對旅遊季節、跳島行程，盡享陽光沙灘海浪！ 2024清邁機場交通攻略：計程車、巴士、包車司機，最完整機場到清邁市區懶人包路綫！ 2024 年 9 月 30 日

2024清邁機場交通攻略：計程車、巴士、包車司機，最完整機場到清邁市區懶人包路綫！ 2024清邁去曼谷完整交通攻略：火車、巴士、飛機航班資訊都整理給妳，哪個最划算呢！ 2024 年 9 月 30 日