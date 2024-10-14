不少人到清邁旅游后，都會計劃到曼谷走一走，玩一玩~或許你也想感受屬於清邁的悠閑寧靜再到繁華的首都曼谷玩個幾天，哪清邁到曼谷都有哪幾種出行方式可以選擇呢？哪個價格更划算？哪種方式更適合帶小朋友？相信你看完這一篇往返清邁曼谷的交通攻略后，就會知道哪種方式更適合自己啦~

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清邁 (Chiang Mai) 到曼谷 (Bangkok) 交通方式概覽

清邁到曼谷共有三種交通工具可以選擇搭乘，分別是飛機、火車和巴士。小編主要會從它們的價格、時長、購票難易度這三個方面來進行分析，但每種出行方式都還是有屬於它們自己的特點及適用對象哦~隨著往返曼谷清邁兩地的人數增多，每種出行方式所帶來的便利性也逐漸提升，即使是外國旅客也能夠輕鬆暢游兩地。

飛機

清邁到曼谷常見的航空公司選擇共有四家，分別是獅子航空（Thai Lion Air）、越捷航空（Thai Vietjet Air）、泰國亞航（Thai Airasia）和曼谷航空（Bangkok Airways）。清邁到曼谷每天大約都有10趟以上的航班可供選擇，飛行時間基本上只需1小時20分鐘就可以抵達；價格在1500泰銖-2000泰銖左右，而且基本上都有提供一件隨身行李（Carry-On Baggage）。在預訂機票時，別忘了注意查看票價所含的行李重量及航班服務哦~

搭乘飛機的耗時最短，價格合理，是不少旅客前往曼谷的第一選項。值得一提的是，如果你是從清邁市區的古城區出發，距離清邁國際機場僅需五公里的路程。想要以更優惠的價格買到清邁飛往曼谷的機票的話，不妨及早一些計劃行程，享受航空公司的早鳥優惠~

火車

如果你想要在泰國體驗一回臥鋪，或者是在火車上慢悠悠的欣賞沿途的風景，那就一定要選擇從清邁搭乘火車到曼谷！火車適合想要體驗臥鋪或者是不趕行程的游客搭乘，因爲全程大約需耗時10-14小時左右，屬於長途火車。

每天從清邁火車站（Chiang Mai Train Station）開往曼谷火車站（Krung Thep Aphiwat Central Terminal Station ，也稱Bang Sue Grand Station）的火車班次共有5趟，火車時間表如下圖：

關於預訂【清邁-曼谷】火車票的一些常見問題：

購票鏈接

火車購票：建議提前一個月左右就到官網預訂，尤其是特快車（Special Express）的車種；如果想要搭乘新的特快車，記得選擇火車類型為（Special Express CNR）的火車，火車號碼為10的火車班次（18:00-06:50）；反之 曼谷到清邁

火車座位：分爲一等座和二等座及上下鋪，價格個有區別，可按照個人喜好進行選擇。購票時，可盡量選擇位列中間一些的座位，相對來説沒有那麽搖晃。

火車票價：【一等座上鋪：1446泰銖，一等座下鋪：1646泰銖】；【二等座上鋪：938泰銖，二等座下鋪：1038泰銖】

火車檢票：可以提前打印紙質票或者是出示電子票即可。

火車用餐：火車帶有餐車車廂，可以詢問乘務員具體的車廂位置。食物方面有不少選擇，包括便當、零食、飲料等。

關於一些旅客搭乘火車的評價：

搭乘這趟新的特快“紅絲絨火車”的體驗感特別好，每個位置下面的空間都很寬敞，可以擺放大件的行李。

火車行駛期間整夜都不會熄燈，乘客需要自備眼罩哦~

乘客可以在火車上進行基本的洗漱，每個臥鋪都會配備床單、枕頭和毯子，怕冷的話可以再自備外套。

搭乘巴士

雖然巴士的推薦度沒有飛機那麽高，但和火車相比，他們的性價比還是不會差太多~搭乘巴士的好處還是蠻多的，除了不用擔心臨時買不到票，還有多個車次可供選擇，再也不用擔心臨時起意的計劃實現不了了（欸不是~保險起見，旅游旺季時還是不要輕易嘗試哦！基本上大家都會選擇搭乘NCA（Nakhonchai Air）的巴士，車上的空間寬敞舒適，基本上睡一覺就差不多到曼谷啦！

NCA官方網站公佈的【清邁開往曼谷】的巴士時間表：

關於預訂【清邁-曼谷】巴士票的一些常見問題：

看了以上攻略好好整理起來，我個人都會選擇航班、火車，這樣是最快的交通方式了～