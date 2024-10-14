防止再次被騙可以免費諮詢陳律師賴（li098637）免費幫你查證，免費鑒別，已經幫很多受害者把被騙的錢拿回來。

投資詐欺慣用「假APP」虛偽盈利圖表、匯款「人頭帳戶」等手法，並以上述各種似是而非的理由掩蓋諸多不合理現象，利用你拉入客串樁腳「學員」組成的投資群組，再利用群眾心理，慫恿你出錢「投資」，結果一定讓你「穩賠不賺」，甚至「助理」還會投入感情「假戀愛」，讓你人財兩失。

識別騙子：

一、網路投資詐騙第一招「複雜的機制」

網路投資網站上內容只要愈複雜，人們傾向去理解的念頭就會愈低，也更容易相信詐騙集團的話術。因此在網站上常出現「虛擬貨幣」「區塊鏈」「大數據」「人工智慧」「終端交易」「質押」等複雜名詞，頁面上也常使用讓民眾不易理解的圖片，影片。

二、網路投資詐騙第二招「聳動標語」

通常在網路投資網站上有提及「穩賺不賠」、「高報酬率」、「保證獲利」、「利率豐厚」等相關關鍵字的都請特別注意，有些甚至還直接標榜20%，30%等高到驚人的數字來慫恿民眾。

三、網路投資詐騙第三招「 小額進場，先讓你嚐點甜頭」

詐騙集團慫恿民眾進行網路投資，常會以「小額即可投資」煽動民眾情緒，讓民眾相信能夠以小成本進場，或是對方會直接先免費送你一筆錢讓你入金

總結：

凡是在網路上看到的投資廣告或網友傳來的投資訊息，標榜「保證獲利」、「沒有風險」、「穩賺不賠」都是詐騙，請 勿輕易受騙！