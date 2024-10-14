泰國芭達雅的海景不是最美的，但是「東方夏威夷」的稱號、豐富精采的夜生活、海灘濃厚的度假氛圍讓造訪的旅人都能被感染，達到放鬆度假的目的。很久沒來到芭達雅，特別多停留了時間，選擇接近海灘、能欣賞日落的飯店 “Veranda Resort Pattaya – MGallery”與”Somerset Pattaya”，兩間共同點是價格親切的五星級旅店，有著柔和、俐落的設計線條，入住後讓身心得到解放，徜徉在舒心愜意的度假空間，想看芭達雅日落，選這兩間絕對不會失望。

本篇目錄





































Veranda Resort Pattaya – MGallery 酒店位置

▼給各位看這兩間飯店的位置， 位置比較偏離市區，但相對安靜， 位在市區，剛好介於芭達雅步行街與芭達雅 Terminal 21 購物中心之間，氣氛、機能都有所不同，時間允許之下都可以體驗看看。

大廳

▼Veranda Resort Pattaya 隸屬於美憬閣酒店品牌，在華欣、清邁都有據點， 位置在在芭達雅中天海灘，距離芭達雅市區大約 20-30 分鐘，僻靜的環境享下能受寧靜輕鬆的住宿體驗，雖然位置較偏，但是飯店門口附近有便利商店與小吃店，小吃店還算乾淨，單點菜色都在百元泰銖內，我們去吃過一餐味道還不錯，冰沙很大杯。

飯店有提供接駁車往返飯店到 Central Pattaya，有10:30、16:00 兩個時段，需提前一小時向櫃台預約。

▼Veranda Resort Pattaya – MGallery 共有 145 間客房，由於是海景第一排，所以樓層並不高。從入口一路進來會經過客房所在的兩棟主建築，一路延伸到海灘。

▼把植栽納入開放式大廳的一部分讓度假氣息更加濃厚，天花板上的造型很像海洋內的浮游生物，不規則造型的天花板、撒落在柱子的光影，有像海水流動的感覺。

客房

▼房型共有 11 種，145 間客房都以色調和紋理體現海洋意象，房型有基本的雙人房、公寓房型、泳池別墅…最大的房型達 254 平方米約 77 坪。床頭兩側的床邊桌寬寬的，方便置物，其中一邊還有不同高度的床邊桌能拉出來延伸使用。枕頭使用的是羽絨枕，非常柔軟。

▼我們入住的房型為”SEASCAPE DELUXE KING”海景豪華特大床房，採用現代泰式風格設計，面積為 38 平方米（約11.5坪），最多能容納 2 位大人與一位 12 歲以下兒童入住，加大的雙人床睡兩大一小空間很足夠。

▼電視有 Netflix 可看，旁邊的櫥櫃內部有冰箱、快煮壺、Mini Bar。

▼入住當晚剛好是旅伴小妞生日，飯店做了生日佈置，以及提供一個小蛋糕。

▼床上的章魚玩偶不能帶走，有需要得另外選購。

▼配置的椅子有如海灘椅的感覺，寬度、斜度適中很好坐，但若像我們勞碌命開筆電工作，就不是那麼適合，這款椅子就是讓人放鬆休息用的不是工作椅。戶外陽台很寬敞，可以看到海，不過與海之間有一棟建物阻擋，不是完全的海景第一排。

▼衛浴的牆面色調有藍紫色、咖啡金、銀灰色（盡可能形容得接近一點），不會太過暗沉。橢圓形鏡面、燈飾帶出一點活潑的氣氛。

洗沐用品採用泰國香氛保養品牌 THANN ，但使用時要小心，陶瓷經不起摔，有破損會收取 500 銖。

▼衣帽間與衛浴全部設計在同一處空間比較容易吸收濕氣，但是盥洗完畢後方便吊掛衣服，有優點有缺點。淋浴間水壓夠強。

餐廳

的餐廳有 THE DECK 全日餐廳、 The Glass Room 咖啡廳、Waves 泳池酒吧、ISEA SKY 屋頂酒吧。

▼THE DECK 全日餐廳設有戶內、戶外座位，餐廳戶外座位與泳池的石階相連，泳池的水沿著石階向下流，而餐廳就像船的甲板，營造在此有如凝望大海的感覺。早上供應早餐，其他時間餐其販售的單點的泰式料理、排餐、義式料理、漢堡、三明治、甜點，甚至還有多道為小朋友設計的餐點，可說是親子友善。

▼我們在 THE DECK 全日餐廳吃了晚餐與早餐，晚餐點了泰式酸辣湯、泰式炒河粉、沙嗲雞肉串、泰式炒時蔬，價格跟瓦城、晶湯匙泰式料理類似中價位，合口味也美味，精緻性一般，去飯店外的餐廳用餐會更實惠。

▼早餐有泰式熟食、主食、麵包、火腿、沙拉、起司、水果、蒸籠點心、泰式奶茶、現煎蛋區。包海鮮的歐姆蛋必拿。船麵很佔胃，卻是我沒有抗拒力，每次必拿的餐點，連吃兩天的早餐沒什麼重複菜色，口味很大眾。

▼The Glass Room 咖啡廳，有販售 620 銖的下午茶套餐。

▼位在 THE DECK 全日餐廳旁的 Waves 泳池酒吧，以當地漁村生活為發想，吧台用藤編裝飾吧台，象徵存放漁獲的籃子。

Veranda Resort Pattaya – MGallery 頂樓的餐廳分成 THE JETTY、ISEA SKY 兩個部分，想用餐間兼賞日落，請優先選擇這兩間餐廳。

▼THE JETTY 備有室內、戶外座位，室內座位不用曬太陽，也能觀賞波光粼粼的海景。餐廳的設計以揚起風帆出航為靈感。

▼樓上的 ISEA SKY 座位設計是比地面還低的，所以不用碰到水也能輕易拍出有如融入大海的照片，要在這區用餐建議先行預約，在好天氣出大景時很熱門。

▼特地選一天來 ISEA SKY 吃晚餐，雖然沒有夕陽，但是我們幾乎包場所以氣氛很好。菜色以當地海鮮創意料理為主打，不吃海鮮也有排餐可選擇，我們點了檸檬胡椒炸魷魚搭配香草酸橙蒜泥蛋黃醬、冬蔭功天使髮龍蝦義大利麵、香草蒸魷魚配泰式辣椒酸橙醬、調酒。單價屬於中價位，但是以海景第一排的景觀是可以接受的。





公共設施

▼Veranda Resort Pattaya – MGallery 泳池緊鄰中天海灘，讓喜歡水上活動的人有更多選擇，想踏浪、游泳都不用跑太遠。

▼從 THE JETTY 露台可看到泳池全景。泳池不深，感覺是戲水、拍網美照的用途大於游泳。

▼泳池設計了網美風的造型躺椅、獨立空間的柵欄沙發區，沒有過多的躺椅而顯得凌亂，我蠻喜歡這樣的規劃。

▼其他設施有兒童遊戲室、健身房。飯店有跟 Lets Relax Spa 集團合作推出按摩服務，所以幾乎不用出飯店就能從事各種休閒活動、吃喝玩樂，但預算也需要多抓一些。

Veranda Resort Pattaya – MGallery 的住房品質不錯，適合喜歡安靜的人，只是整體沒有給我如「美憬閣高端精品酒店」的印象，要來入住時，我的建議是只要安排老虎園、四方水上市場僅 3 公里內的景點，少少的行程，其他時間都留在飯店。

Somerset Pattaya

盛捷服務公寓隸屬新加坡雅詩閣酒店集團旗下的品牌，在全球有多處據點，距離素萬那普國際機場機場 1.5 小時車程，距離廊曼機場約 2 小時車程，如果跟我ㄧ樣與 Veranda Resort Pattaya – MGallery 一起安排，在 Veranda Resort Pattaya – MGallery 退房後就可以直接搭接駁車到 Central Pattaya ，對面就是 Somerset Pattaya ，Somerset Pattaya 另有接駁車往返芭達雅 Terminal 21 Pattaya ，每天12:00 – 20:00 ，每小時一班。

Somerset Pattaya 位置

Somerset Pattaya 位在市區 Central Pattaya 商場對面，穿過商場到海灘只要 5 分鐘的步行時間，去芭達雅夜市、Tree Town 夜市、舊市集都很近，飯店走出去右手邊有整排按摩店，非常方便。

大廳

Somerset Pattaya 盛捷服務公寓共有 24 層樓、324 間客房，最小的房型也有 35 平方米將近 11 坪，最大的房型達 135 平方米約 41 坪，最多能住到 6 人。7 樓有寵物友善專用樓層，帶寵物入住每晚收取 1,000 泰銖。

▼挑高大廳、絨布沙發營造出氣勢與質感，巨型擺飾讓我想到西洋棋。

▼大面玻璃把大量光線引入室內，能一眼望向戶外花園的綠意，並把鬧區的車水馬龍隔絕在外。花園魚池開放有開放特定時段給客人餵魚，一些親子活動也都規劃在花園舉行。

▼幾張大廳照片是刻意在淨空狀態下拍的，其他時段會有住客行李散落在大廳各處，也沒有圍起來管制，覺得很混亂、有安全疑慮，也可惜了漂亮的大廳，這麼大間的酒店難道沒有存放行李的置物空間嗎？但是後來查了官網就懂了，酒店自家有行李收費服務，房客 75 折，可能大家都不想花錢寄行李就隨手一放了吧！



客房

▼我們入住一臥室行政房，55 平方米約 17 坪，有一房一廳一衛浴，從房門進來，兩旁是鞋櫃、廚具、家電、流理臺的配置，餐具、鍋具、洗劑都準備得很完整，財力雄厚情況下很適合長住。

▼可惜我們都沒有使用到廚具，叫了外送在餐桌享用。

▼Somerset 真的是做得很到位的公寓酒店，設施齊全之外，大小家電通通是 Electrolux ，有烤麵包機、快煮壺、洗烘托洗衣機、電冰箱、IH 感應爐、微波爐。這品牌我使用過的家電不多，但是簡約又美型的設計我還蠻喜歡的。

▼這麼多種家電，最後我們只有使用到冰箱、洗衣機，洗衣機有洗烘脫功能，洗完後吊掛一下讓水蒸氣蒸發掉一段時間，就可以穿香香的衣服出門啦！

▼酒店在 2022 年 12 月開始營運，所以硬體都很新，舒適的客廳鄰近陽台是很溫馨也有時尚感的起居空間。

▼客廳的小小工作空間，插座配置很足。

▼陽台空間小，在陽台能直接看海，但是建議 23 樓視野更好。

▼臥室的雙人床看起來不是加大型，但還能接受，他們的床墊品質很好，躺上去能秒睡。床頭兩邊都有插座與 USB 插孔，整個房間的插座真的很多。

▼衛浴空間不大，但還是放進一個浴缸，浴室旁邊有簾子可往下拉。洗臉盆很美但是不夠實用，設計得太斜了，洗手的水很容易噴灑出來。

▼淋浴間與廁所的玻璃門是完全透明，且剛好兩間又是剛好規劃在對面，這樣只要有一人在淋浴或上廁所，另一人都不方便使用另一套設備。例外情況，老夫老妻情侶可以，一般朋友就尷尬了。

泳池、池畔酒吧

▼23樓的無邊際泳池 view 可以看到芭達雅海灘與市景，旁邊設有池畔酒吧。

▼無邊際泳池蠻乾淨的，旁邊有淋浴間與廁所方便在游泳後梳洗。

▼建議日落前就要上樓，從日落觀賞到霞光的漸層變化到夜色車河。

海盜水上樂園

▼沿著泳池的樓梯走到 24 樓還有為小朋友設的小海盜船、滑水道的海盜主題水上樂園，下午的到黃昏都很多人來玩水，這時地面會潮濕許多，走路要小心。

餐廳

▼早餐吃得飽但是菜色普通，網路上評論也大多是針對早餐這點不滿意。也有一點比較奇怪，飯店規劃很多親子活動，定位親子友善的飯店，可是早餐餐檯又設計得很高，小朋友想自行取餐會很吃力，比較不懂這點。總之，這家早餐可略過，建議出門吃。

兒童遊戲室

▼兒童遊戲室有球池、玩具、溜滑梯，也是海盜主題。

健身房

▼健身房設有飲水機

Ocean Sky Pattaya 東方公主號 海洋天空郵輪晚宴

▼來泰國玩絕對不能錯過夜生活，我們就近選擇 ，為泰國海上娛樂旅遊集團 Oriental Princess Group 打造，目前有三艘表演船營運。從我們入住的飯店到「Thanon Pattaya Tai」所在碼頭只要 5 分鐘車程。

▼三艘表演船每艘的性質都不一樣，Ocean Sky 已經經營二十多年，表演適合各種年齡層輕鬆體驗當地特有文化。照片中 Ocean Sky 前方是表演主舞台，其他都是表演觀賞區，如果坐不到離舞台非常近的位置，也可在表演後付點小費與舞者們互動喔！

▼有兩種購票方案，建議大家選擇「提早登船免費享受雞尾酒」的方案，只多 200 元，提早登船的優點是人潮少，在光線較亮時拍美照，也不用跟後面登船的遊客擠著用餐。

▼因為陪小妞來工作，我們有空檔在開演前與猛男舞團的舞者們合照，想與猛男舞團合照都可在表演後找自己喜歡的舞者合照，一位 100 泰銖。

▼十幾年前跟團玩泰國曾在曼谷搭船吃晚餐，當時覺得食物普通很粗糙，可能跟團的價差導致印象不佳，不過 的餐點內容與精緻度比想像中的好很多。

▼海鮮、冷盤、熱炒、炸物、甜點、水果都有，備量很足，不用擔心吃不飽，只是要看表演又要吃，真的很忙，一個半小時一下就過去了！

▼人妖表演者皆由 Miss Tiffany 選秀比賽前 3 名中挑選出的專業舞者，表演時的頓點、節拍都很準，節目緊湊無冷場，互動拍照時都有求必應讓我們呈現想要的畫面，唯一可惜的是當天夕陽不太給力呀！

結語

來芭達雅幾次，對芭達雅印象是已經商業化多年的旅遊勝地，但是疫情後首度造訪，認為只要勤做功課與踏出市區，也是能找到更幽靜的海灘，玩得更有品質，芭達雅不是只有市區那一塊，好好規劃，其實在往返曼谷圖中都有很多不錯的店，有機會再陸續分享囉！