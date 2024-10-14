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免費咨詢受骗追回【kts0688】成哲投資詐騙 成哲投資是真的嗎 成哲假交易 揭曉成哲投資平台黑幕 成哲假投资真詐騙 成哲無法出金

speakpelcher337 人氣：28
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窩客好文

speakpelcher337

發表篇數：10篇

文章類別：生活-玩具公仔

被害民眾通過吳律師  已經拿回被騙資金 如果你也有被騙可以加入了解 怎麼拿回被騙錢財 

 【網友不會幫你賺錢、請勿聽信網友投資、怎麼拿回被騙錢財、免費咨詢了解】

 

1、歹徒會利用FB、IG、YT、Google及簡訊等管道以股市名人、財經專家等人名義投放假投資廣告，或在交友軟體App假交友，宣稱保證獲利、穩賺不賠且利潤豐厚來吸引被害人。

2、當被害者上鉤後，歹徒會介紹其他「客服、老師、助理」同夥加 LINE 聯繫或加入LINE投資群組，並提供假投資網站或App給被害人註冊、下載安裝及操作，此時LINE群組內不斷有其他假學員獲利貼文。

3、自稱「客服、老師、助理」的歹徒會提供 銀行帳號 給被害人入金投資，或以「參與抽股」、「系統中籤」等各種理由要求被害人補足入金。

4、初期帳面顯示獲利（實際是歹徒於後臺控制），引誘您加碼投入大筆資金，有時可出金微薄獲利，但出金款項其實是其他被害人匯款的，可能會導致您銀行帳戶被警示。

5、當被害人要提領獲利時，以各種理由拖延（需繳保證金、IP異常、洗碼量不足等）或是直接凍結帳號、失去聯繫，就是「不出金」。

預防被騙 ：

不加交友軟體 主動的異性 不聽主動提起投資

不加社交平台 廣告     不加助理賴和賴群

不聽來源不明資訊       不加陌生投資群組 

不用保證獲利App        不加陌生投資平台

不使用有疑慮之保證獲利App與投資平台網站
 

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