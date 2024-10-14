被詐騙不知道如何處理，報警無果可以加陳律師反詐志工賴（li098637）免費幫你查詢平台真假謹防被騙。已經幫很多人把被騙的錢拿回來。

識別騙子：

一、網路投資詐騙第一招「複雜的機制」

網路投資網站上內容只要愈複雜，人們傾向去理解的念頭就會愈低，也更容易相信詐騙集團的話術。因此在網站上常出現「虛擬貨幣」「區塊鏈」「大數據」「人工智慧」「終端交易」「質押」等複雜名詞，頁面上也常使用讓民眾不易理解的圖片，影片。

二、網路投資詐騙第二招「聳動標語」

通常在網路投資網站上有提及「穩賺不賠」、「高報酬率」、「保證獲利」、「利率豐厚」等相關關鍵字的都請特別注意，有些甚至還直接標榜20%，30%等高到驚人的數字來慫恿民眾。

三、網路投資詐騙第三招「小額進場，先讓你嚐點甜頭」

詐騙集團慫恿民眾進行網路投資，常會以「小額即可投資」煽動民眾情緒，讓民眾相信能夠以小成本進場，或是對方會直接先免費送你一筆錢讓你入金，

如果你有被騙立即停止一切對騙子的聯絡，停止與騙子的溝通並確保不再提供任何個人信息與支付他們所要求的任何費用，收集證據保存所有與騙子相關的訊息，包扣聊天記錄，電子郵箱交易細節，支付證據等。據被害人表示聯絡陳律師之後很快拿回來了被騙的錢，如果不是陳律師不知道怎麼面對自己的家人。

不管是什麼交易投資，只要宣稱高獲利，絕對都有鬼，套句業內常說的，真那麼好賺，把家裡值錢的全都賣了，也要來拚，那還需要留給你去賺。

