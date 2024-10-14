蘆洲捷運徐匯中學周邊平價高CP值 享烤串燒 ，近六十種食材通通銅板價，品項種類豐富最低只要$12元起！老闆堅持 只使用直火燒烤不油炸 。刷上薄薄一層油，好吃美味又沒負擔。串物刷上特製醬料，再撒上秘制灑粉，鹹甜涮嘴又不死鹹非常下酒！提供內用區很適合三五好友聚餐聊天喝酒

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環境介紹

▼享烤串燒在蘆洲在地經營已經三年多，距離捷運徐匯中學站大概步行10分鐘的距離。平日晚上生意也很好，許多在地客人。不僅可以做外帶、也有提供內用座位區

▼食材種類琳琅滿目品項很多，有肉類、海鮮、蔬菜…..應有盡有。食材看起來都滿新鮮。價位大部分落在$20-$40左右，最便宜一串只要$12！平易近人的價格，吃飽飽荷包也不會哭XD

▼食材放在冷藏冰櫃中，保持新鮮乾淨。自助式拿取食材後再到櫃檯結帳

▼堅持只使用直火燒烤不油炸。刷上薄薄一層油，好吃美味又沒負擔。而且店員超會烤～食材剛好的熟度拿捏得很好

▼串物會先刷上特製醬料，再撒上「秘密灑粉」，我想這個魔法撒粉就是享烤串燒好吃涮嘴的關鍵元素。鹹鹹甜甜的滋味非常涮嘴，但是吃多了也不會覺得太鹹太膩。非常下酒！

▼店裡的桌位數不多，而且生意還不錯，平日晚上人潮也不間斷，內用的話建議要先訂位喔！

餐點介紹

｜1串$39，2串$70｜

◻️蔥肉捲 ◻️剝皮辣椒牛五花捲 ◻️豬肉串 ◻️麻糬洋蔥培根捲

◻️番茄培根捲 ◻️嫩肩牛肉串



◻️青椒.茄子.馬鈴薯.百頁豆腐$15

◻️豬血糕.圓甜不辣 $20 ◻️米腸.花椰菜 $25

◻️烤麻糬. 皎白筍 $35

◻️甜玉米$65 ◻️雞排 $85

◻️日本兵庫生蠔 $130/兩顆

▼不僅燒烤串物價位很親民，連一大杯現壓的生啤酒只要$85！！而且現在店裡活動還有 買五送一 。跟一般居酒屋來比真的很佛耶～肯定要揪朋友來喝爆！

▼也有沙瓦調酒、罐裝啤酒、燒酒、無酒精飲料，店裡品項很多

▼串物實在都太下酒啦～本來以為兩個人這樣會太多，結果邊吃邊聊天邊喝酒，不知不覺掃盤啦XD

▼串物首推有包料的肉捲，每一串我都很愛！而且任選兩串才$70

▼燒烤店必備的基本款蔥肉捲一定要來一根！青蔥搭配肉片香氣十足。必拿番茄培根捲，烤過的蕃茄多汁酸甜，平衡了肉片的油脂，相當解膩開胃。

▼剝皮辣椒牛五花捲帶點微微溫和的辛辣感，相當提味

▼蔬菜烤的熟度恰到好處，真的是一上桌就立刻被秒殺，肉串點多了一定要搭配蔬菜解膩。發現玉米也太便宜了吧！夜市烤玉米現在一根都要賣$80-$120，享烤串燒一大根只要$65耶～超級可以！

▼特別喜歡烤麻糬XD 表面微微的焦脆，軟糯軟糯的口感咬下去還真的會牽絲耶！每一串都好吃，閉著眼睛拿都不會錯啦～這個醬汁搭配撒粉根本就是和食材百搭啊

▼雞排也是店裡的招牌品項，外皮均勻刷上特製醬汁和撒粉很夠味。肉質扎實鮮嫩，店家貼心剪成小塊，很適合三五朋友聚餐分享

▼必點日本兵庫的烤生蠔！新鮮飽滿很多汁，一口吃下滿滿的鮮甜海味～烤到剛好的熟度很juicy！搭配新鮮檸檬汁有夠開胃啦

▼整體來說不論是價格還是味道都很滿意！平價高CP的燒烤店要是開在我家旁邊就好了XD 蘆洲的朋友快點去試試看吧～

菜單

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【享烤串燒-蘆洲民族店】資訊＆其他

IG：@enjoy_skewers

地址：新北市蘆洲區民族路65號1樓

交通：捷運徐匯中學站

電話：0965-623-392

營業時間：15:00–01:00

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