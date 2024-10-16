台中太平素食推薦-東平蔬食自助餐，今年8月份開幕的東平蔬食自助餐，以提供全素、蛋奶素的的素食自助餐，清爽不油膩、菜色豐富，一吃就成了常客阿!
之前陣子Sean手術住院後，
就開始比較清淡的飲食，
這間東平蔬食館在我們第一次報到後，
整個就成為了家裡餐桌上的常客。
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台中太平素食推薦-東平蔬食自助餐 位置
東平蔬食自助餐位於東平路與中和街轉角附近，
綠色的招牌蠻醒目的，
店門前方可以臨停機車，
所以採購午晚餐很方便。
提供蛋奶素、全素的餐點，
料理製作少油少鹽，
吃起來清爽又好吃。
進門掃完實名制之後，
就可以消毒雙手取夾子跟餐盒。
台中太平素食推薦-東平蔬食自助餐 熱湯/甜湯
買自助餐也有提供熱湯跟甜湯，
因為天氣頗熱，
所以我們之前只有拿甜湯，
大多是山粉圓冬瓜茶。
也有內用的餐具，
但目前尚未開放內用。
台中太平素食推薦-東平蔬食自助餐 自助餐菜色
店內雖然不大，
但餐點的品項我覺得還蠻多、蠻OK的。
像這一櫃比較屬於涼拌菜的部分，
也有比較重口味一點的韓式泡菜。
每天的菜量店家感覺準備的剛好，
但補菜感覺也蠻快的，
大部分都是蔬菜居多，
素料也有，
但佔比較小部分。
這是我們第一次造訪當天的菜色，
後來買了真的有十來次以上，
有些菜色會重複，
也常常會有一些新的品項出來。
吃蛋奶素的朋友，
這邊有蛋捲跟荷包蛋。
也有蘿蔔糕、芋粿、煎豆腐這種飽足感較高的搭配，
偶而也會有炒飯、炒麵喔~
喜歡素料的朋友不用擔心，
東平蔬食也有準備(我是說我自己 XD)
還有小朋友也會喜歡的素火腿、薯條跟素雞塊喔~
買了這麼多次下來，
除了餐點清淡好吃，
吃完洗餐盒的時候真的會感覺到比較不油膩，
加上阿姨們都很親切，
這麼好吃的素食自助餐希望可以一直經營下去喔!
台中太平素食推薦-東平蔬食自助餐 店家資訊
營業時間:10:30-14:00、17:00-20:00
公休日:週六公休，遇初一十五順延一天
電話:04-22707799、0978-528968
地址:台中市太平區東平路598號
【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】
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