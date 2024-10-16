台中太平素食推薦-東平蔬食自助餐，今年8月份開幕的東平蔬食自助餐，以提供全素、蛋奶素的的素食自助餐，清爽不油膩、菜色豐富，一吃就成了常客阿!



之前陣子Sean手術住院後，

就開始比較清淡的飲食，

這間東平蔬食館在我們第一次報到後，

整個就成為了家裡餐桌上的常客。



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台中太平素食推薦-東平蔬食自助餐 位置

東平蔬食自助餐位於東平路與中和街轉角附近，

綠色的招牌蠻醒目的，

店門前方可以臨停機車，

所以採購午晚餐很方便。



提供蛋奶素、全素的餐點，

料理製作少油少鹽，

吃起來清爽又好吃。





進門掃完實名制之後，

就可以消毒雙手取夾子跟餐盒。

台中太平素食推薦-東平蔬食自助餐 熱湯/甜湯

買自助餐也有提供熱湯跟甜湯，

因為天氣頗熱，

所以我們之前只有拿甜湯，

大多是山粉圓冬瓜茶。



也有內用的餐具，

但目前尚未開放內用。



台中太平素食推薦-東平蔬食自助餐 自助餐菜色

店內雖然不大，

但餐點的品項我覺得還蠻多、蠻OK的。

像這一櫃比較屬於涼拌菜的部分，

也有比較重口味一點的韓式泡菜。

每天的菜量店家感覺準備的剛好，

但補菜感覺也蠻快的，

大部分都是蔬菜居多，

素料也有，

但佔比較小部分。

這是我們第一次造訪當天的菜色，

後來買了真的有十來次以上，

有些菜色會重複，

也常常會有一些新的品項出來。

吃蛋奶素的朋友，

這邊有蛋捲跟荷包蛋。

也有蘿蔔糕、芋粿、煎豆腐這種飽足感較高的搭配，

偶而也會有炒飯、炒麵喔~

喜歡素料的朋友不用擔心，

東平蔬食也有準備(我是說我自己 XD)

還有小朋友也會喜歡的素火腿、薯條跟素雞塊喔~



買了這麼多次下來，

除了餐點清淡好吃，

吃完洗餐盒的時候真的會感覺到比較不油膩，

加上阿姨們都很親切，

這麼好吃的素食自助餐希望可以一直經營下去喔!





台中太平素食推薦-東平蔬食自助餐 店家資訊

營業時間:10:30-14:00、17:00-20:00

公休日:週六公休，遇初一十五順延一天

電話:04-22707799、0978-528968⁡

地址:台中市太平區東平路598號⁡



【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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