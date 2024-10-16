好物分享 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️| 開架高CP | 無酒精

午安

阿肥今天要來推薦好物，這款洗面乳，阿肥已經使用了將近兩年，用了這款開架洗面乳後，阿肥再也沒也使用過其他品牌

阿肥是標準的敏感肌，每到換季時，我的臉總是會長出一些紅疹子，夏天更不用說了，出門不論有沒有口罩、防曬、撐傘，出門一趟回到家臉總是又紅又癢

台北的空污嚴重，所以臉部清潔更是重要。大概一兩年前，我在光南看到 SIMPLE， 產地：波蘭，

老實說：敏感肌臉部清潔品，阿肥也用過很多，不論是開架、百貨專櫃還是沙龍級的☀️☀️，阿肥沒有少花過冤枉錢。

第一次看到是在光南及寶雅看到SIMPLE架上共有三款。

⬆️⬆️⬆️SIMPLE：極致補水深層潔顏凝露-缺水型敏感肌適用，SIMPLE的產品都主打，不含皂、無色素、無酒精及無人工香料，使用上不會產生太多泡沫，無添加色素所以產品本身幾乎呈現透明狀，也真的沒有任何香味，冬天臉部容易乾癢，這款就很適合冬天使用，洗完臉後真的很Ｑ溜Ｑ溜的，洗完臉光滑細緻。

⬆️⬆️⬆️SIMPLE：親膚系列溫和保濕，這款我個人覺得很適合夏天使用，因為夏天臉部比較容易出油，容易產生粉刺，此款泡沫比較多，但泡沫非常細緻，洗完後很清爽也不緊繃。阿肥是個每個月固定會去 #詩威特做基礎保養，但我是一個只買基礎保養課程不買產品的客人(因為太貴了，隨便一套產品都要上萬元啊)，夏天使用SIMPLE洗免乳去做基礎保養時，連美容師覺得粉刺真的少很多，尤其是閉鎖性粉刺。洗完臉部後明顯透亮。

⬆️⬆️⬆️SIMPLE：溫和毛孔調理潔顏凝露，敏感肌就怕酸用太多，這款不添加水楊酸，這款比較適合油性肌膚或角質肥厚的人使用，因為本身含有顆粒，不建議臉部皮膚較薄的人每天使用，夏天我會兩週用一次且是局部使用，因為夏天會產生較多油質，容易導致毛孔阻塞。

這款的泡沫更少，但顆粒感很重，所以，敏感肌要使用這款真的不建議每天使用，但使用於Ｔ字部位，使用後真的很很舒服，洗後Ｔ字部位比較不易泛油光也不緊繃。

SIMPLE這三款臉部潔顏凝露，是我自己這兩年來固定使用的臉部產品，SIMPLE真的大大降低我反覆過敏的臉部肌膚 。

剛開始看到這產品時，我心想敏感肌適用的臉部清潔用品，都說自己低敏度、無添加酒精、不含水楊酸、洗後不緊繃，我都想說應該都只是寫寫，如果產品真的這麼好，價格會真的這麼便宜嗎(第一次購買於光南，一瓶才$99)？

以往阿肥買洗面乳時，都會上@cosme去看看使用心得及排名，看大家分享每一瓶都很適合敏感肌，適合敏感肌的推薦如果有20個品牌，我應該買超過10個品牌，或許都挑錯品牌吧！使用後有的是不斷泛油光、紅疹，只要出現這樣的狀況我就會停止使用，所以之前家裡很多只用兩三天的洗面乳(後來都利用來清潔洗手台 )。

因為誤打誤撞在光南買了SIMPLE之後，我就再也沒有買過其他臉部清潔用品，依照季節來使用凝露與潔顏乳交替使用。自己使用的心得，不是試用心得ㄡ ，也想真心推薦給 #敏感肌及 #敏弱肌。

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