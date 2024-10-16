我好閨蜜的單身宅也太有格調了吧！不愧是立志當最TOP的單身女王！

從石材、木地板、軟裝、選色等等，奢華、質感、高級、大器種種詞彙都可以往裡面套！

撇除配色是個人喜好，不過我很喜歡這種藍綠色的搭配，很有貴族感❤️

我覺得大家會比較有共鳴的應該是地板，因為地板佔據房子大部分面積，所以地板選對，基本上就達成一半了～

閨蜜也說她在地板下滿多心思，跑到店面和木地板廠商討論很久，挑了很多款木地板做組合搭配，她想要公共空間一款、房間一款，做出空間區隔。

最後選出這兩款：

1.公共空間用：Christina克里斯蒂娜系列 馬里昂CCT-MAR

客廳選擇氣質穩重的馬里昂CCT-MAR，享受一個人居家生活的怡然自然～

科普一下～Christina克里斯蒂娜系列是全新一代SPC石塑超耐磨防水地板，結合SPC與超耐磨雙方的優點！同時導入Diamonds Walk技術，耐磨程度更提高！當然也具備逼真的天然實木紋理感、卡扣式安裝、抗污、防焰等等特點，居家空間也提供保固15年。

2.房間用：Aquastop SPC石塑水磨石W01

房間則是清爽宜人的Aquastop SPC水磨石W01，米白色系也適度放大了空間感！而且SPC石塑地板除了防水，硬度也偏高，放床鋪家具也不用擔心。

👇最後6張照片簡單開箱一下閨蜜家～希望大家會喜歡❤️

👇另外閨蜜找的木地板廠商是這家，大家有需要可以去店面看看～

安居木地板-台南店

地址：台南市永康區東橋十二街176號1樓

電話：06 303 5661

營業時間：週一至週五10:00-18:00／假日(預約制