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台南裝潢細清推薦！室內設計師指定配合

南搞先生 人氣：29
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窩客好文

南搞先生

發表篇數：108篇

文章類別：生活-居家雜貨

 

表弟房子完工了！我知道裝潢粉塵很難清，粉塵不像灰塵，粉塵很細小、黏著力強，自己用一般清潔方式很難徹底清除，因為我自己有試過！最後還是請了裝潢細清公司，所以這次也建議表弟請清潔公司，專業的事交給專業的人來做，才能有效完成也不會耽誤入住時間！

 

/清潔前/

▼看似沒有很髒，但只要摸一摸就知道到處是細小粉塵，無孔不入！連沒打開的櫃子裡面其實都附著了粉塵。

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清潔中>>>

表弟最後也是請了旭浪清潔公司，之前和我配合過的清潔團隊，幫我家清潔過覺得專業度很不錯、用心也會注意細節，所以強力推薦給表弟，讓他不要隨意找一家以免踩雷，傷了新家裝潢就不好了！

 

/清潔後/

▼旭浪清潔師傅效率超好的！差不多半天多一點的時間就清得很乾淨。

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▼表弟是不煮飯派，簡單櫥櫃流理臺即能滿足，反而是洗烘衣機比較重要！

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▼通往陽台的門，原本玻璃上也佈滿粉塵，現在光潔溜溜，看出去不會霧霧的了。

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▼地板洗刷乾淨並處理掉裝潢後的垃圾。

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▼房間的衣櫃兼置物櫃，表弟衣物不多，所以沒有做很大一組，但要求懸空讓掃地機器人可以清掃。

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▼衣櫃裡面抽屜有被清理，連旁邊滑軌也有清掃過！旭浪清潔師傅做事真的很用心仔細！

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▼電燈開關也被擦拭一番，摸起來不會黏黏的了。

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▼窗戶玻璃乾淨看了心情很好！視野真不錯！

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▼窗框、把手也擦得很乾淨。

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▼衛浴當然也要重點檢查！清完，浴缸、馬桶、洗手台、水龍頭、玻璃門等等，可以用亮晶晶、白帥帥來形容XD是可以直接住的乾淨程度完全符合我們想請裝潢細清公司的用意！

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家的面貌出來了，表弟也很開心，他的家具都準備好了等著進場就可以住進來，整個人非常雀躍，也很感謝我介紹這麼優秀的清潔團隊給他，嘿~不用謝！如果大家有需要找台南清潔公司，旭浪清潔真心推！

旭浪清潔公司

地址：台南市永康區大灣路581號

電話 : 0977-340-903

網址：http://www.gomag.com.tw/062051129.html

 
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