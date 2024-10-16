菲律賓航空（PAL）最近開通了從馬尼拉飛往西雅圖的直飛航班，為菲律賓人和遊客提供了備受期待的旅行選擇。隨著節慶季節的臨近，這條新航線提供了便利，特別是對於回家過聖誕節的菲律賓人或渴望探索菲律賓的西雅圖遊客來說。

菲律賓航空提供直飛西雅圖的航班

馬尼拉至西雅圖的新航線於 10 月 2 日正式開通，每週營運 3 趟——週三、週五和週日。這項直飛航班大大縮短了旅行時間，將行程從20 小時縮短至僅13 小時。兩國之間的旅遊業國家。

為菲律賓人和遊客提供更快的旅行

菲航銷售副總裁薩爾瓦多·布里塔尼科 (Salvador Britanico) 表示，飛行時間的縮短是一個重大好處。 「從西雅圖到馬尼拉，大約需要 13 個小時。如果沒有這趟航班，他們將花費近 20 個小時，」他分享道。旅行時間的縮短使得菲律賓人回國和前往菲律賓的遊客都更加方便。

探索西雅圖：最受旅客歡迎的景點

對於抵達西雅圖的人來說，這裡有很多值得參觀和做的事情。派克市場等標誌性目的地提供西雅圖著名的海鮮和獨特的食物，包括菲律賓人喜愛的美食，如烏貝和椰子冰淇淋。太空針塔是一座歷史悠久的地標，擁有 360 度觀景台，可欣賞城市全景。同時，流行文化博物館 (MoPOP) 和飛行博物館為對音樂、藝術和航空感興趣的遊客提供文化和歷史體驗。

直飛西雅圖的航班讓家人團聚

這條新的直飛航線對於西雅圖的菲律賓社區來說特別有意義，它提供了一種與親人團聚的更簡單的方式。搭乘首航航班的名人夫婦奧布里·邁爾斯和特洛伊·蒙特羅表達了他們的興奮之情。 「我很高興他們現在可以直飛西雅圖，因為 Troy 的家人來自西雅圖，」Aubrey 分享道，並補充說，僅 11 個小時的飛行時間是一個重大改進。

菲律賓航空希望透過這項新服務加強美國和菲律賓之間的聯繫，同時促進旅遊業和商業成長。

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