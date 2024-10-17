BAOGAAO
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momo：BAOGAAO
我自己平常有塗指甲油的習慣，不過沒有做過美甲，也沒有想要做的意思，哈。
因為平常要做菜感覺很不方便，做事情感覺也不俐落。
雖然我的手指和指甲基本上沒有什麼太大的問題，
但有一個很明顯，也不怎麼礙事的問題就是，指甲上面有直條紋。
如果你跟我一樣有指甲相關的問題，很推薦你們可以去找這次跟大家分享的這個BAOGAAO，
因為他們針對各種80%問題指甲至少約有至少20種的不同產品的配對組合，真的是很專業，
有任何問題都可以跟他們諮詢，他們就會幫我們客製化配套，好喜歡喔~
BAOGAAO是來自德國的專業護理品牌，產品都是德國原裝進口的，使用起來很安心~
這次請他們幫我配套的是，角蛋白更新護甲液，含有8種珍貴油的指甲修復精華，
5合1角蛋白晶彩指甲油和無甲醛卸甲液
很漂亮的藍色這瓶，是角蛋白更新護甲液，他能修護甲面不平整紋路，
讓容易斷裂的指甲可以有效再生，還能增加甲面幫助生長。
這個顏色真的好美喔，雖然剛擦完會有淡藍色的感覺，但是他乾掉之後就會變成透明的了。
如果指甲油出這個顏色感覺也很美耶~
桃紅色這瓶是含有8種珍貴油的指甲修復精華，使用順序排在第二。
他能深層滋養及修補分層斷裂，幫助甲床及甲板健康生長，和解決乾燥斷裂破損的問題
他其實沒有什麼味道，如果你放很近聞，可以聞到淡淡的清新香氣，非常討喜，
塗上去有一種很滋潤的感覺~
膚色的這瓶是5合1角蛋白晶彩指甲油。
他看起來是不透明的膚色，沒想到他擦上去是透明的耶
如果你喜歡裸色的話，薄塗二層就是淡淡的裸色喔~
他們擁有獨家實驗室角蛋白潤色技術，使用起來很快就乾了，不容易剝落，
還能提供指甲滋養潤色，並且同時促進更新生長喔~
最喜歡BAOGAAO的一點是，他們的味道都不會很衝鼻很刺激
擦起來也很順很好擦~
跟我一樣想要照顧自己指甲健康的朋友，很推薦你們可以到BAOGAAO逛逛喔~