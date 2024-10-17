完整文章：https://www.5ialive.com/column/?mode=detail&tid=2&id=1169
隨著霜降將至，天氣一天天轉涼乾燥，正是養生潤肺的關鍵時刻！季節交替時，早晚溫差加大，身體尤為容易受到環境影響，特別是長者及抵抗力較弱的人群，更需格外注意。此時適當的養生食補就顯得非常重要，透過適當的飲食調理，不僅能幫助身體順利應對換季，還能增強抵抗力，減少疾病的侵擾。
▲鰻魚作為食補聖品，集美味與營養於一身，富含膠原蛋白和維生素。(圖/一膳)
從中醫觀點來說，「白色食物」有助於滋陰潤燥、養肺生津、保護呼吸道等功能，特別適合在這個季節食用。例如蓮藕、山藥、梨子、蘿蔔、白木耳、白花椰菜等食材，不僅有助於緩解乾燥帶來的不適，還富含多種營養成分，能提升免疫力。這些食材無論是燉煮、烤蒸，皆能成為一道美味又健康的秋季餐桌佳餚。
▲「白色食物」有助潤肺益氣、養胃生津的功效。
辛溫入肺的「大蒜」也是秋季養生食材中的佼佼者。其富含硫化物、硒、鉀及多酚類化合物，這些成分對於抑制細菌活性、提升免疫力有顯著效果。大蒜的用途多樣，無論是燉煮、烤蒸，皆能成為一道美味又健康的秋季餐桌佳餚。當季節變涼、夜晚溫差增大時，只要搭配雞肉、蛤蠣等食材熬煮，一碗熱騰騰的蒜頭蛤蠣雞湯便是理想的保健美食！不僅溫暖身心、強化抵抗力，為日常增添健康活力。
▲「蒜頭蛤蠣雞湯」內含的蒜頭含硒具抗癌功效，蛤蠣則含牛磺酸，能協助降低腦內麩胺酸的濃度，降低焦慮、保護腦部。(圖/一膳)
除此之外，被譽為「可食用化妝品」的「鰻魚」，更是秋季養生食補聖品！秋冬正是品嚐鰻魚的最佳時期，因這時期的鰻魚為了準備產卵，會開始在體內儲存大量脂肪，是油脂最肥厚鮮美的季節！鰻魚富含豐富的維生素A、D、E、不飽和脂肪酸DHA和EPA，其營養成分比鱸魚、牛肉或雞肉都更豐富，且維生素、礦物質與微量元素的含量遠高於許多陸上動物。這些營養成分對於提高免疫力及預防心血管疾病都有大助益。鰻魚也富含膠原蛋白，不僅有助於保持肌膚的彈性和光澤，還能促進肌肉和骨骼的健康。不論是小孩、成人、女性或年長者等，長期食用鰻魚，對於強健的體魄、增進活力及滋補養顏上都有顯著的效果喔！
▲鰻魚連皮帶骨都可食，提供豐富鈣、鐵、鋅等豐富營養，維持骨骼、牙齒的發育與健康。(圖/一膳)
挑選優質的鰻魚料理也至關重要！雖然鰻魚富含營養，但其血液中含有毒性蛋白，必須經過加熱烹煮才能安全食用，這也是為什麼一般不會生食鰻魚的主因。在台灣，若您想品嘗鰻魚料理，建議可以選擇前往遵循古法炭造料理技法的餐廳，其炭烤出的鰻魚不僅保留食材的原始風味和營養價值，搭配香軟的米飯，滋味實在讓人難忘！這樣的美味不僅滿足味蕾，更能補充身體所需的營養，在這個換季之際，讓您心「鰻」意足地度過今年秋冬！
延伸閱讀
北屯單元十二頂級住宅指標「雙橡園2045」
2024台中爵士音樂節10/11隆重登場！
台灣瑪摩獨家代理ABK與義大利設計教母攜手推出的「詩情壁磚」
【秋季露營首選｜寨酌然】品味藝術、享受芬多精、沉浸隱居般的森林假期
第二屆《優漾盃》將在優漾開打！快來爭奪業餘羽球賽事最高獎金！
【中部尾牙地點推薦】從頂級餐廳到休閒渡假，讓尾牙春酒嗨起來！