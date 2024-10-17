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【Pokemon Gaole】當今最受歡迎的幾台遊戲、排隊也要玩到的寶可夢遊戲！

格莉湯 人氣：45
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窩客好文

格莉湯

發表篇數：2篇

文章類別：娛樂-綜藝娛樂

【Pokemon Gaole】當今最受歡迎的幾台遊戲、排隊也要玩到的寶可夢遊戲！

你在街上如商場，711都可以看到每次排隊排到很長，

大家就是為了玩一台幾台遊戲，

會這麼受歡迎自然就不是其他遊戲，

那就是寶可夢幾台「寶可夢加傲樂」Pokemon Gaole

通殺大人小孩的寶可夢機台攻略！卡片哪裡買？五星好抽嗎？

【Pokemon Gaole】當今最受歡迎的幾台遊戲、排隊也要玩到的寶可夢遊戲！

上一款超爆紅的寶可夢機台就是Pokemon Tretta

他就是Gaole 的前生，只要是寶可夢機台都是超受歡迎的，

如果這裡有新朋友想入坑不知道 寶可夢機台怎麼玩

今天就來讓久久小編我來簡單和你說明一下，寶可夢機台潛規則

玩法其實很簡單，就是投幣開始遊戲，

玩家在機台上與寶可夢展開刺激對戰，

獲勝後有機會捕捉對方的寶可夢。仿佛你自己就在寶可夢世界一樣，

當你補抓了寶可夢後還會掉出對應的Ga-Olé碟片，

這些碟片不只是能讓你欣賞和收集，

還能讓你拿去打下一台或是未來的對戰中，

而且Ga-Olé碟片還會有分等級，有一星基本都是比較弱的寶可夢，

二星，三星，都是屬於普通的寶可夢，四星就可以算是很強的寶可夢，

再來就是寶可夢機台五星卡，多數都是神獸寶可夢，超強和稀有的卡，

基本大家都是衝著5星卡去的，因為太稀有，

所以你才會看到大家願意排隊等上好幾個小時就為了打幾台，

也因為太稀有，所以你也能轉賣出去賺錢。

【Pokemon Gaole】當今最受歡迎的幾台遊戲、排隊也要玩到的寶可夢遊戲！

多數的老玩家都會收集很多的5星卡，當戰利品，如果有多的就可以賣出去賺回成本，或是放著等多幾年就能賣出2倍3倍以上的價格了！

想要看更多的寶可夢機台攻略可點擊以上的鏈接哦~

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Pokemon Gaole 寶可夢機台怎麼玩 寶可夢機台潛規則 寶可夢機台攻略 more
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