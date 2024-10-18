台中燒肉推薦|山鯨燒肉漢口店-仙氣飄飄和牛寶箱，頂級肉品、免費和服美照一次滿足!慶生公司團體聚餐最佳選擇



吃頂級和牛燒肉，

還可以來趟美美的和服體驗?

這間台中知名的和風裝潢燒肉店山鯨燒肉，

雙人套餐最低1880起，

仙氣飄飄的頂級和牛寶箱，

搭配店內裝潢滿滿的日式風情，

提供免費和服體驗拍美照，

讓視覺味覺品味一場饕餮盛宴，

情侶約會、家族、團體餐敘都很合適。

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台中燒肉 山鯨燒肉漢口店 位置

山鯨燒肉漢口店位於漢口路和山西路的轉角處，

氣派的紅色裝潢相當的醒目，

門口大大的野豬頭像，

因江戶時代日本民間對於美味的野豬肉稱之為山鯨(山くじら)」，

也是漢口店主視覺的發想。

沿路有汽機車停車格，

也可以考慮中清路上的付費停車場。

台中燒肉 山鯨燒肉漢口店 店面空間

山鯨燒肉一樓門口提供奉茶，

讓候位等待的朋友們可以喝個茶，

休息片刻，

訂位、結帳與禮盒成列皆位於一樓，

用餐空間則需要前往二樓。

沿著樓梯而上，

沿途花卉、楓葉點綴，

搭配上日式燈籠。

花間小道走上二樓，

彷彿穿越時空，

紅燈籠搖曳搭配塌塌米座墊，

如置身江戶街頭。

鳥居搭配櫻花朵朵，

櫻花樹下品嘗燒肉，

整個氛圍也太浪漫了。

座位區以四人至六人桌為主，

這樣長桌的設計，

公司、團體聚餐也很方便。



喜歡隱蔽性好一點的，

也有適合團體聚餐的包廂空間，

懸掛著鯉魚旗、大面的浮世繪場景，

來這一區拍照也別有一番風味。

一整面的繪馬祈願牆，

也可以讓大家悄悄的把自己心掛上去喔!

台中燒肉 山鯨燒肉漢口店 免費和服體驗

來店用餐的朋友們，

都可以在餐後免費和服體驗喔!

現場有男、女、兒童的各色浴衣可以免費租用拍照，

不會穿也沒關係，

都有現場人員協助。

也有木屐可以搭配拍照，

講究一點的朋友也可以自備足袋，

拍起來比較有整體感。

髮飾、髮釵看起來都很精美，

還有紙扇、紙傘、武士刀、狐狸面具等道具配件。

女性顧客會由女性店員協助著裝，

還會協助整理簡單的髮型，

並搭配髮飾。

用完餐就可以美美的在店內拍照囉!!

換上浴衣寫著祈願繪馬，

是不是更有feel了!!

小娃很認真地把繪馬掛在牆上，

祈願....考試都考一百分 XDXDXD

台中燒肉 山鯨燒肉漢口店 菜單

山鯨燒肉的餐點主要二至三人的精緻套餐，

雙人套餐最低1880起，

也提供單點，

在訂位網站下方就有兩家分店的線上菜單可以直接參考。

這一次我們吃的是「世界和牛雙人套餐」，

價格為$3380(加一成服務費)，

套餐品項部份可以加價升級，

餐點內容真的很豐富阿!!

【山鯨燒肉線上訂位/菜單】

台中燒肉 山鯨燒肉漢口店 餐點介紹

世界和牛雙人套餐整非常的氣派驚人!!

有日本和牛寶箱、滾切和牛精彩拼盤、荔枝醋冰沙、西班牙伊比利松阪豬、壺漬、甘物、沙拉、食事、湯品，

還有肉慾a餐或熟食b餐可以選擇。

【沙拉】

沙拉的部分有四種選擇，

我們今天點的是極嫩豆腐惠美福絹羽二重沙拉。

第一次在沙拉上看到豆腐的搭配，

滑嫩的豆腐與新鮮的生菜，

佐上芝麻香味濃郁的惠美福絹羽二重胡麻醬，

整個開胃又好吃。

【日本和牛寶箱】

第一道上桌的就是仙氣飄飄的日本和牛寶箱，

小孩第一眼看到就覺得很像電影裡裝滿寶藏的木箱，

整個超興奮的。

在花卉與雲霧中，

四款精緻肉品登場。

和牛寶箱中有三道日本A5和牛，

A5白老牛小排、A5頭刀肉、A5上蓋肉，

和一道澳洲和牛舌。

澳洲和牛舌建議烤5-7分熟，

最能吃出其柔嫩的肉質；

三道A5和牛建議烤3-5分熟最顯美味。



肉品可以直接下爐烤，

或是沾取醬汁後燒烤增添風味。



澳洲和牛舌建議可以搭配鹽蔥，

其他和牛肉佐上鹽蔥也很美味，

將鮮嫩多汁的和牛與清香微辛的蔥花結合，

入口真的是大大的滿足感。

【滾切和牛精彩拼盤】

跟小山一樣的A5牛塊燒，

搭配六種風味食材，

讓美味的燒肉蹦出更多新火花。

A5牛塊燒可以搭配芝麻葉、金桔、黃瓜、山藥、南瓜和醋溜蘿蔔等六種食材，

可以試試看哪一種組合你最喜歡。

我個人是很推薦芝麻葉、山藥和醋溜蘿蔔，

味道上和燒肉很搭，

還多了味覺上清新的感受。

【西班牙伊比利松阪豬】

小寶箱上桌，

在煙霧中登場的是來自西班牙的伊比利豬。



特選伊比利松阪豬油花分布均勻，

色澤相當的誘人。



伊比利松阪豬肉質細緻、口感脆彈，

大約8分熟滋味會更好，

迷人的香氣在脆口的肉質中慢慢散發出來，

真的很難叫人不喜歡。

【壺漬】

這一道壺漬雞松坂鳳梨是Q比最喜歡的一道，

雞松坂本身就有調味，

加上鳳梨的酸甜，

柔嫩中帶著點脆口的滋味，

這一道必須大推。





【雞白湯獸魂鍋】

雞白湯獸魂鍋以雞白湯為基底，

鍋內還有滿滿現切肉品和多樣蔬菜、火鍋料等，

醇香濃郁的湯頭讓食材更顯鮮甜，

喝完還可以續湯喔!

一般燒肉店提供的雞湯暢飲，

山鯨則是提供雞白湯火鍋，

想喝湯、吃料都沒有問題。

【職人板前握壽司六貫】

看到板前壽司，

還想說是不是要移動位置到料理檯前，

還是說握壽司成品直接上桌，

沒想到是壽司職人推著小車，

到桌邊直接現場製作!

桌邊直接炙燒，

那香氣實在是太誘人。

海膽和牛握壽司、鮭魚干貝握壽司和鮑魚握壽司美美的登場，

醋飯的比例小巧，

入口可以快速化開，

讓清新的酸味襯托著主食材的美味，

這多來兩盤我都沒問題。

【3380熟食b】

熟食區的餐點都很經典，

一度讓我陷入選擇困難。

最後我們選了和牛吐司、酪梨蝦和松露蝦球。

抹上奶油烤至兩面金黃的吐司，

加上一大塊炸和牛排，

酥香中包裹柔嫩和牛排，

吃起來真的是一大享受。



沉穩黑金色系搭配的松露蝦球看起來相當的貴氣，

會有一點捨不得下手的感覺。

外層酥脆，

一口咬下散發出濃郁的松露香，

蝦肉鮮甜的滋味隨後緊緊跟隨，

真的好吃的讓人驚豔!!

開背加上焗烤的酪梨蝦，

熱騰騰上桌。

酪梨果肉帶來的滑順感與韻味，

和蝦肉起司的鮮香結合，

味道讓人印象深刻。

【3380肉慾a-封號牛排 箱燻】

「世界和牛雙人套餐」的肉慾a餐是封號牛排箱燻，

提供的是美國極上自然牛，

也可以加$288升級為澳洲和牛板腱。

大塊的澳洲和牛板腱除了經過熱火燒烤外，

還有加上箱燻處理，

真的很讓人期待。



燒烤想要的熟度，

服務人員會將澳洲和牛板腱放置木箱中，

放上稻草燃燒，

以煙霧加上箱封的處理，

讓煙燻香氣附著於牛排上。





一切都有專門的服務人員處理，

大家就靜靜欣賞這製作過程。

分成小塊方便食用。

澳洲和牛板腱大約燒烤至七分熟左右，

服務人員注意到我們隨行有小朋友，

所以特別加強一下熟度，

避免小朋友不喜歡七分熟的口感。

建議可以先單吃一下原味，

感受一下煙燻的香氣，

再搭配一旁的芥末、醬料，

整體的味覺更加豐富喔!

【荔枝醋冰沙】

這麼豐盛的肉品海鮮，

真的會讓口腔中的味道越來越重，

這時候來杯荔枝醋冰沙清新一下口腔，

讓味覺重置，

更能好好品嘗後續上桌的美味。

【甘物】

甜點的部分真的非常的有特色，

這綠色的冰棒可是五葉松加上森林蜜的風味，

本來以為味道會不會讓人難以接受，

沒想到意外的好吃阿!

蘋果派搭配香草冰淇淋盤飾是肉桂粉撒出的山鯨字樣，

整體感很可愛。

這蘋果派著實讓我有驚豔到，

結構上很像花捲一樣層層疊疊的，

外皮薄酥，

內餡吃得到蘋果的香甜與果肉的口感，

我個人是蠻喜歡的。

【飲料】

飲料可以選擇可樂、雪碧、檸檬紅茶或烏龍茶，

也可以任選飲品折抵$40。

當然也可以跟我們一樣選擇好喝又有顏質的飲料!





左邊是百分百蘋果汁和紫蘭Mojito，

兩杯看起來都很像調酒，

但實際上都是無酒精飲料。



百分百蘋果汁裝飾著螺旋造型的蘋果片，

甜度剛剛好，

很適合點給小朋友喝。

紫色夢幻且透亮的紫蘭Mojito，

則是以蝶豆花、雪碧加上檸檬荔枝QQ，

清爽酸甜的氣泡飲，

好喝又解膩。



來台中北區最美燒肉店穿和服品和牛，

山鯨燒肉真的是和牛控、網美必訪的燒肉店，

浪漫氛圍適合情侶約會，

包廂空間多人聚餐很方便，

還有獨特的慶生活動，

以搖鈴的方式演奏生日快樂歌，

這可是漢口店獨有的生日秀，

想拍美照、吃和牛燒肉順道慶生，

山鯨燒肉漢口店趕快預約起來吧!!!

台中燒肉 山鯨燒肉漢口店 店家資訊

時間：11:30~15:30；17:30~23:00(假日下午持續營業)

電話：04-22918833

地址：台中市北區漢口路四段70-1號



西屯店

時間：11:30–01:00

電話：04-27063000

地址：台中市西屯區寶慶街67號

【山鯨燒肉線上訂位/菜單】

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