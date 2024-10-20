之前朋友全家去日本旅行時幫我帶回了一盒有趣的零嘴 日本九州螺絲巧可力 ，

看到這款零嘴覺得十分有趣~

不大的六角形的包裝盒上面印了滿滿的螺絲&螺母，

側邊有標記 "北九州世界遺產" ，是什麼意思呢~官網特地介紹到 北九州是一座因支撐近代日本發展的鋼鐵工業而成長的城市，2015年官營八幡製鋼所相關的設施被登錄為世界文化遺產。

( 它處中文解說 )

( photo by NEJI CHOCO LABORATORY )

包裝盒以拉抽的方式打開，裡面的螺絲巧可力都是獨立包裝，

每一包的螺絲巧可力都有一個螺絲&螺母， NEJI CHOCO LABORATORY 的螺絲&螺母是可以組裝起來且完美結合的；上 NEJI CHOCO LABORATORY 官網螺絲巧可力有基本巧可力款、白巧可力款、草莓口味、香蕉口味，介紹的這一款是使用可可粉讓螺絲巧可力帶有鐵鏽增加真實感的螺絲巧可力。

話說這組螺絲我們把它放桌上騙家人，家人看到當下想說哪來這麼大顆螺絲，還想說要拿去給另一伴工作用，想到就覺得好玩~~~

NEJI CHOCO LABORATORY 還有推出其他組裝主題系列的巧可力，都是可以拼裝起來玩的零嘴~

( photo by NEJI CHOCO LABORATORY )

甜度部分對我而言雖然吃起來正常甜，但體驗食玩的部分十分有趣，是個可以買&分享的伴手禮~

食玩資訊👇👇👇

NEJI CHOCO LABORATORY｜ネジチョコラボラトリー

地址 : 〒800-0227 北九州市小倉南区津田新町3-15-5

官網 : (點我) IG : (點我)



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