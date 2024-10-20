一口馬可比薩真的太方便了，從冰箱拿出來直接微波或經烤箱烘烤，幾分鐘之內就可以享用熱騰騰的美食，不管是自己享用或是朋友臨時來訪都可以快速準備不費力，真的是忙碌上班族的福音。簡單又好吃，我們全家都很愛。現在有兩種口味，經典夏威夷和蒜香培根玉米，甜鹹皆具，都是萬年不敗的經典好口味，現在在小七可以輕鬆買的到哦

一口馬可比薩 口味種類

網購比薩第一品牌瑪莉屋口袋比薩，現在又推出創意美食品牌~一口馬可比薩

這次的內容是新型態的三角比薩，外型很像我們平常享用的比薩切片

這次的口味有經典夏威夷和蒜香培根玉米，甜鹹皆具，都是一般人愛吃的口味

產品包裝袋背後說明

它烘烤方式很方便，烤箱、氣炸鍋、微波爐，都是一般家庭常用的廚房電器

上面還有特別的門市微波，原來在超商可以輕鬆找到它的身影呢

這款比薩真的很方便，放在冰箱冰凍可以保存很長一段時間，想吃的時候拿出來烤一下就可以了

不管是用烤箱或是微波爐都很適合，幾分鐘後美食就熱騰騰的上桌了

最正確的烤法應該是把比薩下方的紙襯拿出來 ( 放微波爐時，則是將包裝紙袋撕開一角再微波就好了)

我們的做法有點不同

我們直接冷凍庫拿出來放入微波爐，利用解凍模式。然後再進烤箱，這樣外表就可以烘烤成脆脆的表皮。

如果直接進微波爐直接微波也可以，這樣也不錯吃

一口馬可比薩 口味分享 ( 經典夏威夷和蒜香培根玉米)

在微波爐旁等候幾分鐘後，終於出爐啦，剛出爐時的熱騰騰香噴噴的模樣，真的讓人口水直流啊

這款經典夏威夷口味，選用雞肉火腿與豬肉火腿，與酸甜的鳳梨相互搭配，入口香甜，鹹香的滋味讓人一秒愛上它

而且它還融入高達，切達，馬自拉三品種起司，真的很厲害，可以一次嚐到三種不同超司的融合，芳香濃郁，令人難忘

這款蒜香培根玉米除了基本的培根及玉米外，融入特別濃郁的蒜香，風味多了不同的變化，滋味鹹香好吃

還會牽絲哦

像是我們家哥哥進入國中了，這階段的男生食量都會變大，所以像這樣當成課後點心也很不錯

我們準備起來也方便。自已嘴饞時也可以自己微波處理!! 不用麻煩吳柏毅或符潘達哦

萬年不敗的夏威夷比薩！不論大朋友小朋友都愛啊~~~

會牽絲的起司~~感覺格外誘人

妹妹彈完琴後也適合來上一片，有點飽足又不會太飽，以免正餐都不想吃了XD

一般來說，比薩製作的過程也會使用比較多的油脂，這款一口馬可糸列比薩，特別使用減油配方

吃起來不會油膩膩的，吃起來健康無負擔

我們同時試用微波的方式及烤箱的方式，其實都很不錯

不過，進烤箱後多了烘烤的焦香，相較微波方式而言，披薩多了點不同的風味呢

一口馬可比薩真的是家中的常備品，現代人的家庭有的還會添購專門冷凍的小冰箱，特別適合買回來屯貨

這樣不但是早餐、宵夜準備方便、小朋友放學點心，或是辦公室當成下午茶點、課堂或會議趕時間補充體力

真的是全方位的餐點!!

不管是單身族、廚房新手還是想偶而放鬆一下的媽媽們，輕鬆用烤箱、氣炸鍋或微波的方式就可以輕鬆解決一餐囉

一口馬可官網 : https://www.mbpizza.com.tw