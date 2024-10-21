又到了一年一度適合到泰國普吉島游玩的日子，你是不是已經訂好機票又或者是正有此意想要來一趟説走就走的旅行了呢~無論如何，普吉島是一個絕對能夠讓你吃好喝好玩好“潛”的地方，來過的人幾乎對它狂稱贊（真的沒有在浮誇的！）想知道怎麽安排行程才能夠玩轉普吉島嗎？那就一定要繼續把這篇文章看下去啦~一定讓你收穫滿滿（拍胸口保證~）

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普吉島常見問題

普吉島建議安排幾天的行程？主要可以去哪裏玩？

：普吉島是泰國最大的島嶼，位於安達曼海域，有著“安達曼明珠”的美稱。强烈建議大家至少安排3天或以上的行程，這裏作爲泰國最受歡迎的旅游目的地之一，不僅可以一覽無限的海島風光，到周圍的小島去浮潛，更可以安排參觀“普吉大佛”及到著名的芭東海灘去走走逛逛。

普吉島適合幾月份過去玩？

：雖然普吉島全年氣候溫暖，但這裏最佳的旅游季節其實是每一年的11月至次年的4月。此時的氣溫適宜、海水清澈、天氣晴朗，特別適合進行海上活動和戶外探索，尤其是到周圍的各個離島去跳島！

普吉島的交通方便嗎？

：普吉島的交通還算方便，基本上打車、租車還是當地的特色交通工具“突突車（Tuk-Tuk）”這裏都有~唯一美中不足的是，打車的價格相較泰國其它地區來説，這裏會偏貴一些。

普吉島介紹

關於泰國普吉島：

地理位置：位於泰國南部，面向安達曼海，是泰國最大的一座島嶼，也是東南亞最著名的海島之一。

旅游資源：由於普吉島四面環海，因此擁有不少絕美海灘、茂密的樹林和豐富的海洋資源，因此也讓這裏成爲了不少旅客慕名到此來度假和浮潛的原因。

當地語言：雖然基本上當地人都説泰語居多，但也不太擔心哦，因爲隨著越來越多的外國游客到這裏來旅游，在這裏以英語進行日常對談也是相當OK的~再者，你也可以選擇下載一些翻譯軟件或是直接在谷歌輸入中文翻譯成泰語~

兌換泰銖：基本上在普吉島本地其實已經有很多地方都在使用電子錢包，當然也包含信用卡、ApplePay、LINE Pay等，但還是建議大家在出發前換一些泰銖，之後可以在叫車或是夜市逛街時用到。

時間差距：泰國的時間比台灣慢一小時。

泰國普吉島簽證

如果是台灣人前往泰國普吉島的話，是需要提前辦理泰國簽證的哦。

辦理泰國落地簽需要提前準備以下資料：

須符合適用落地簽國家之國籍人士，國籍要跟護照上是同一個國家。 護照正本，有效期間包含在泰停留15天內，最少須超過6個月以上。 停留期限不得超過15 天。 請出示已確認之自抵泰日起算，15天內回程機票。 明確的住宿地點，飯店須有訂房資料，或在泰期間地址。 最近6個月內拍攝之照片4 x 6公分乙張，若事先未備有照片，可在櫃台旁攝影站拍攝。 不是被泰國政府列入黑名單的對象。 落地簽證費為每人泰幣2千泰銖整（只接受泰幣、可在櫃台附近外匯兌換處兌換泰銖）。 旅客須出示在泰期間足夠之生活費，每人至少1萬泰幣，每一家庭至少2萬泰幣。 填寫簽證表格及完整之入、出境表格。

~更多詳情可詢“泰國貿易經濟辦事處”

【建議大家一定要提前至少兩星期辦理，如果實在抽不出時間的話，如今不少旅游公司也有提供簽證代辦的服務。】

普吉島航班

自2023年5月10日起，虎航是全台唯一一家開通台北直飛到普吉島航班的航空公司。如果可以接受轉機，台灣也有許多不同的航空公司可供參考及選擇，大家可以自行到航空公司的官網查看。

如果是你選擇搭乘虎航到普吉島，小編建議你可以預訂從桃園國際機場飛往普吉島布吉國際機場，去程航班時間爲14:40-18:00的航班（航班編號：IT503）,返程時間爲19:15-00:20的航班（航班編號：IT504），時長大約都在4小時20分鐘。

普吉島住宿

基本上在普吉島旅游，不少旅客會選擇住在三大海灘區（芭東海灘、卡倫海灘、卡塔海灘），那裏主要更多是以度假村爲主，好玩有趣的活動也比較多，如果是喜愛熱鬧的朋友，真的很推薦大家可以直接住在芭東海灘附近的酒店或度假村！這裏的度假村基本上價格和體驗都成正比，適合想要好好享受假期的你來入住，CP值超高的~~

普吉島交通

普吉島的交通和泰國的其他地區基本差異不大，除了常見的計程車、雙條車、嘟嘟車以外，你也可以在這裏使用不同的打車軟件（如Grab、Bolt、InDrive等）來叫車，還是很便利的~此外，如果你想要在島上體驗自駕機車的快樂的話，當地也有不少的租車行可以出租機車給外國人，但前提是一定要提前準備好國際駕照哦！

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普吉島四天三夜行程安排

第一天：班讚海鮮市場—芭東海灘—西蒙人妖秀/7-11購物

以住在芭東海灘區爲例，首先要推薦給大家的一定是這個“班讚海鮮市場（Banzaan Fresh Market）”。所有你可以想到的海鮮品類這裏統統都有，更重要的是海鮮都超新鮮，直接可以讓你現場挑選和現場加工，愛吃海鮮的人真的會被困在這裏走不出來吧~推薦大家可以去“龍島”這個攤位選購海鮮，除了常見的海鮮，這裏還有皮皮蝦、龍蝦、海螺等。當然最最重要在這裏一定不要忘了學會砍價，真的會省很多~

地址：74, 51 Nanai Rd, Pa Tong, Kathu District, Phuket 83150, Thailand

營業時間：6:00-24:00

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吃飽喝足后，可以到芭東海灘或是附近的商店街逛一逛消消食。涼風一陣一陣吹過來真的很舒服~

圖片來源：Simon Cabaret Phuket

不知道你是否曾聽説過普吉島的“西蒙人妖秀（Simon Cabaret Phuket）”~這是一場從演員的演技到妝髮都堪稱是視覺盛宴的必看演出，坐在現場觀看所帶來的冲擊感更是久久無法散去。該場演出主要由不同的故事章節組成，充滿濃厚的泰國特色，真的很適合想深入感受當地文化的人到此一游。

地址：8 Sirirat Rd, Pa Tong, Kathu District, Phuket 83150, Thailand

營業時間：9:00-22:00

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或者如果想買點零食、飲料回酒店，也可以到就近的7-11便利店去看一下！在泰國，7-11也是游客必到訪的地點之一，從各種各樣好吃便宜的麵包、零食、酸奶再到一些泰國生產的日用品，基本上這裏都一應俱全，就算是小小一間也超好逛的。

第二天：皮皮島出海—PATCHAREE咖啡廳—TU KAB KHAO米其林餐廳

來到普吉島必不可少的行程就是出海跳島游~你可以選擇提前在網上預定或是到了當地再提前至少一天安排好出海跳島的行程。普吉島周圍有許多值得一去的島嶼，在這些小島上你可以感受到無盡的陽光、沙灘和大海~而且，還能夠以浮潛的形式探索海底世界的精彩，充分體驗海島度假風情！

圖片來源：@patcharee.bakery

來到皮皮島除了可以浮潛和玩一些水上娛樂項目之餘，這裏也推薦大家可以到島上走走逛逛。這家“Patcharee French Bakery”網紅餐廳人均200-300泰銖，食物選擇豐富多樣，主要以各式的brunch及咖啡爲主，味道不僅超美味，份量更是不少。如果大家想要找個地方坐下來喝杯咖啡Chill一下的話，真的超級推薦這裏~

地址：PQQC+CRG, Ao Nang, Mueang Krabi District, Krabi 81000, Thailand

營業時間：8:00-17:00

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圖片來源：Tu Kab Khao Restaurant Phuket

從皮皮島回來后，想要找個好吃的本地泰國料理犒勞自己的胃，那就一定要來試試看這家連續幾年獲得米其林的餐廳——TU KAB KHAO~常見的泰國料理如冬陰功湯、打抛豬、芒果糯米飯等，味道真的都超贊，實在配得起米其林的稱號。

地址：8 Phangnga Rd, Tambon Talat Yai, Mueang Phuket District, Phuket 83000, Thailand

營業時間：11:00-21:00

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第三天：Hanuman World叢林飛躍—三隻猴子餐廳—普吉鎮—青蛙夜市

除了跳島游以外，你也可以在普吉島上找到其他好玩有趣的活動~超推薦喜歡接觸大自然和想要挑戰刺激事物的朋友來體驗一次普吉島著名的戶外活動之一——叢林飛索。Hanuman World作爲普吉島知名的叢林飛索基地，有著多項和索道結合在一起的項目可以體驗。整個基地設有30個站點，每個站點及游戲項目均配備受過訓練的專業人員與符合國際安全標準的設備，絕對可以安心在裏面暢玩！站在頂部的站點更可俯瞰整個普吉鎮噢~

地址：105 หมู่4 ถนนเหมืองเจ้าฟ้า ตำบล วิชิต Wichit, Mueang Phuket District, Phuket 83000, Thailand

營業時間：8:00-18:00

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圖片來源：Three Monkeys Restaurant

圖片來源：Three Monkeys Restaurant

玩了一上午刺激好玩的索道項目後，下午就可以步行到幾步之遙的“三只猴子”網紅餐廳來享用美味的當地料理和拍照打卡啦~這家餐廳的裝修佈置真的都很好凹造型打卡拍照，隨便坐哪都是一個絕佳的拍照位置。除了可以排除好看的照片發到社群，更重要的是他們的餐點也不會令人失望，幾乎色香味俱全，真的超滿足！

地址：อาคารทรีมังกี้ส์ 105 หมู่ที่ 4 ถนนเหมืองเจ้าฟ้า Wichit, Mueang Phuket District, Chang Wat Phuket 83000, Thailand

營業時間：10:00-23:00

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雖説普吉島是熱帶海島，但午後的普吉老鎮還是可以撐把傘在街頭逛逛的，也可以順帶消食~建議大家到可以跟著這條路綫一路逛下去，具體的路綫安排是：Dibuk Restaurant——蒂芙尼藍建築物——泰華博物館——元春堂——玫瑰花墻——紅色斑馬綫+鐘樓——定光堂——中央市場。所到之處都很適合打卡拍照，喜愛攝影的朋友也別忘了帶上相機一起去！

夜幕降臨，來到異國他鄉又怎麽能夠不來逛一逛當地的夜市呢~想要滿足一個什麽都想要吃的胃，又不想要花費太多的錢，那青蛙夜市（Chillva Market）一定會是你最好的選擇。找個吃飯的位置放下東西，再一攤一攤地邊逛邊看，你一定會找到你所想要吃的一切。除了吃吃喝喝，在這裏你也可以買到一些好看百搭的衣服，同樣他們的價格也不會很高。

地址：Ratsada, Mueang Phuket District, Phuket 83000, Thailand

營業時間：17:00-23:00（周日公休）

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第四天：睡到自然醒/午餐/Central Phuket采購特產/返程

圖片來源：Kaeng Liang Restaurant – แกงเลียง | Phuket

圖片來源：Kaeng Liang Restaurant – แกงเลียง | Phuket

在普吉島的最後一天，早上可以先睡到自然醒，再來用好吃的美食填飽五臟六腑。在普吉老鎮附近有一家谷歌評分高達4.7顆星的當地餐廳“Kaeng Liang Restaurant”可以説是深藏不露~每一道經典的泰國料理看起來平平無奇，但吃進嘴裏卻是大爲驚訝，味道基本都超好，尤其是春捲真的很驚艷！

地址：51 Krabi Road, Talat Nuea, Amphoe Mueang Phuket, Chang Wat Phuket 83000, Thailand

營業時間：11:00-21:00（周一公休）

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圖片來源：Central Phuket

吃了午餐，差不多就可以去選購一些伴手禮帶回家送給身邊的家人好友啦~這裏推薦大家到Central Phuket一站式搞定親友的伴手禮和滿足自己購物的想法。Central Phuket裏有著各式各樣有意思的店鋪，每一間幾乎都有不少值得你淘回家的寶貝。如果想要買一些具有泰國風設計的包包不妨可以到“Good Goods”去逛一逛，裏面的包包款式多樣，各具特色，真的很不錯！

地址：199 หมู่ที่ 4 ถนนวิชิต, Wichit, Mueang Phuket District, Phuket 83000, Thailand

營業時間：10:00-22:00

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圖片來源：Big C

如果有經常到泰國來旅游的朋友，一定對“Big C”不陌生~Big C作爲泰國第二大的連鎖超市，幾乎是所有游客在離開前的必訪之處，只因裏面什麽都有，應有盡有。從吃穿用度，到各種實用好物，幾乎只要是泰國生產的產品，你都可以在這裏找到（簡直是懶人福音！！）

地址：72 Chalermprakiat Ratchakan Thi 9 Road, Wichit, Mueang Phuket District, Phuket 83000, Thailand

營業時間：8:00-22:00

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普吉島是個絕佳的度假勝地，擁有無邊無際的海景，還有各種好玩好吃好喝的，只要你來過一次，就會徹底愛上它。這篇文章基本覆蓋了在普吉島度假期間的衣食住行，希望可以爲大家的普吉島之旅提供參考的作用，希望各位朋友都可以在普吉島玩得盡興~~