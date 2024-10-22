最近因為工作繁忙，我的肩頸僵硬得讓人受不了

小腿也因為長時間站立而總是浮腫，真的是職業傷害😭

即使是下班了，也沒辦法完全放鬆

感覺真的很需要一個能夠放鬆身心、讓自己好好充電的活動🔋

這時我突然想到，小的時候媽媽帶我上過瑜珈課

瑜珈一直給我一種既能運動又能放鬆的感覺，應該可以滿足我的需求！

於是我便上網搜尋關於台中北區小班制瑜珈推薦，其中最吸引我目光的便是Fly High Yoga✨

Fly High Yoga的體驗課專為新手設計，一堂課新手體驗只開放3人報名

這樣老師就能照顧到每一位學員，非常適合像我這樣的初學者🥰

當我到了Fly High Yoga的一中館時，發現教室在地下室

本來還打算把手機收起來專心走樓梯，但走幾步後就又忍不住掏出來

怎麼連樓梯轉角都這麼美麗，讓人想拍照留念🤩

進入教室後，立刻被Fly High Yoga的裝潢吸引！

木質的地板、溫馨的擺設，還有隨處飄來的淡淡香氛

讓人一進門就瞬間放鬆了下來～

這裡的空間非常寬敞，更衣室也相當舒適，設備十分齊全

甚至還有高級的戴森吹風機，讓人感覺非常貼心😏

這次我報名的是「空中飛行體適能」的體驗課程

聽說這是很多新手初次體驗空中瑜珈的首選課程

它能讓我們在空中感受到與地面不同的樂趣，但又不會過於困難

老師在課程開始前，特別了解了我們每個人的身體狀況

然後根據需求進行調整

雖然我一開始有點擔心自己會跟不上，但老師非常細心

隨時關注著每位學員的進度，提供即時幫助💪

而且老師真的超級漂亮，身材超級好😍！！

因為這裡採小班制，每堂課只收3個人

我完全不用擔心會被忽視，老師確保每個人都能得到足夠的指導

不管是想強化核心力量，還是增強身體的柔韌度

這堂課都能幫助你達成目標🎉

Fly High Yoga的空中瑜珈課程設計十分用心，動作環環相扣

讓我感覺每個動作都層層堆疊，沒有一點馬虎

這裡真的不愧是台中北區小班制瑜珈推薦的首選！

這次體驗讓我深深理解到為什麼空中瑜珈這麼受歡迎

原本以為這只是為了拍美照的運動

但實際體驗後發現，這裡的課程設計非常用心

動作環環相扣，整體結構相當緊密

老師的專業程度更是讓人安心

這堂課不僅鍛鍊了我的身體，還顛覆了我對空中瑜珈的原有印象

讓我真切體驗到空中瑜珈的魅力與挑戰

上完課後，我感覺身體的深層肌肉被充分拉伸

整個人變得輕鬆又舒適，心情也隨之愉悅了起來

還會在課後跟我們聊聊這堂課的感受

這種貼心的交流讓我覺得這不只是一堂瑜珈課，更像是一場心靈的放鬆與療癒❤️

總之，Fly High Yoga真的是台中北區小班制瑜珈推薦的最佳選擇！

無論是想追求放鬆、減壓，還是增強身體素質

這裡都能給你最好的體驗👍

有機會的話，大家一定要來試試喔🥰

台中北區小班制瑜珈推薦👉👉👉Fly High Yoga