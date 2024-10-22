最近因為工作繁忙，我的肩頸僵硬得讓人受不了
小腿也因為長時間站立而總是浮腫，真的是職業傷害😭
即使是下班了，也沒辦法完全放鬆
感覺真的很需要一個能夠放鬆身心、讓自己好好充電的活動🔋
這時我突然想到，小的時候媽媽帶我上過瑜珈課
瑜珈一直給我一種既能運動又能放鬆的感覺，應該可以滿足我的需求！
於是我便上網搜尋關於台中北區小班制瑜珈推薦，其中最吸引我目光的便是Fly High Yoga✨
Fly High Yoga的體驗課專為新手設計，一堂課新手體驗只開放3人報名
這樣老師就能照顧到每一位學員，非常適合像我這樣的初學者🥰
當我到了Fly High Yoga的一中館時，發現教室在地下室
本來還打算把手機收起來專心走樓梯，但走幾步後就又忍不住掏出來
怎麼連樓梯轉角都這麼美麗，讓人想拍照留念🤩
進入教室後，立刻被Fly High Yoga的裝潢吸引！
木質的地板、溫馨的擺設，還有隨處飄來的淡淡香氛
讓人一進門就瞬間放鬆了下來～
這裡的空間非常寬敞，更衣室也相當舒適，設備十分齊全
甚至還有高級的戴森吹風機，讓人感覺非常貼心😏
這次我報名的是「空中飛行體適能」的體驗課程
聽說這是很多新手初次體驗空中瑜珈的首選課程
它能讓我們在空中感受到與地面不同的樂趣，但又不會過於困難
老師在課程開始前，特別了解了我們每個人的身體狀況
然後根據需求進行調整
雖然我一開始有點擔心自己會跟不上，但老師非常細心
隨時關注著每位學員的進度，提供即時幫助💪
而且老師真的超級漂亮，身材超級好😍！！
因為這裡採小班制，每堂課只收3個人
我完全不用擔心會被忽視，老師確保每個人都能得到足夠的指導
不管是想強化核心力量，還是增強身體的柔韌度
這堂課都能幫助你達成目標🎉
Fly High Yoga的空中瑜珈課程設計十分用心，動作環環相扣
讓我感覺每個動作都層層堆疊，沒有一點馬虎
這裡真的不愧是台中北區小班制瑜珈推薦的首選！
這次體驗讓我深深理解到為什麼空中瑜珈這麼受歡迎
原本以為這只是為了拍美照的運動
但實際體驗後發現，這裡的課程設計非常用心
動作環環相扣，整體結構相當緊密
老師的專業程度更是讓人安心
這堂課不僅鍛鍊了我的身體，還顛覆了我對空中瑜珈的原有印象
讓我真切體驗到空中瑜珈的魅力與挑戰
上完課後，我感覺身體的深層肌肉被充分拉伸
整個人變得輕鬆又舒適，心情也隨之愉悅了起來
還會在課後跟我們聊聊這堂課的感受
這種貼心的交流讓我覺得這不只是一堂瑜珈課，更像是一場心靈的放鬆與療癒❤️
總之，Fly High Yoga真的是台中北區小班制瑜珈推薦的最佳選擇！
無論是想追求放鬆、減壓，還是增強身體素質
這裡都能給你最好的體驗👍
有機會的話，大家一定要來試試喔🥰
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