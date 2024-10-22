水餃真的是我家冰箱冷凍萬年不敗的經典菜餚

尤其現在寶貝姐姐都在外地工作外宿

【宅配水餃推薦】【王奶奶手做水餃】可煎可蒸可水煮

簡單的水餃,不簡單的味道

不僅方便好煮，又能吃到水餃皮與內餡搭配的多層次口感

不論你是自己住的小資族或是有一家老小的家庭

都是方便烹煮又美味的最佳選擇

王奶奶手做水餃的成立，

完全來自於一位祖母疼愛孫子的心。

人：王奶奶為人樸實和價位親民

古：懷舊的眷村口味與沾醬文化

文：疼惜愛與傳承的好味道

料好/實在/豐富/全手工製作

等你一同品嚐這美好的滋味

口味多樣,包裝以夾鏈袋式設計

冰箱冷凍層隨時備上幾包

隨時想吃都可以簡單吃到

每一包都是沈甸甸重量

真材實料一眼看得到

可煮可蒸可煎還可以做成湯餃

無須事先解凍,幾分鐘就可以輕鬆上菜

熱熱好吃,放涼了依然Q彈不糊

不管是做成三餐或是點心宵夜

都可以讓全家人吃得心滿意足

🐷四季豆豬肉水餃🥟

第一次嚐到的新口味

嚴選台灣溫體豬肉搭配清爽鮮脆四季豆

整口吃下去飽嘴又滿足

皮也很Ｑ有嚼勁，吃時完全不用沾醬就有自帶醬料的感覺

每口都吃得到四季豆的清脆甜香與香濃肉香

吃了一顆後還馬上想再吃第二顆

水煮,做成湯餃都超簡單美味

有整顆蝦仁的✨✨王奶奶鮮蝦水餃🥟🦐

更是必買的一款

手工包入一整隻新鮮蝦仁

吃起來清爽湯汁不油膩

清脆爽口又鮮甜的口感

完全無需沾醬就很好吃

這個跟冷凍蝦仁的口感絕對不一樣

姐姐在外住宿最常做不用顧火的蒸餃

只要簡單放進蒸盤進電鍋蒸

外鍋半杯水跳起

小資族外宿也能輕鬆享受現蒸出籠的美味蒸餃

美味又漂亮的煎餃則是我家老哥的最愛

平底鍋起鍋，開小火燒乾水分，油入鍋

擺好水餃先小前一下

再加入麵粉水或水，蓋上鍋蓋煮煎至熟即完成

用料實在

顆顆吃得出皮薄飽滿爆餡的口感

真的是冰箱必備美食

料多味美宅在家也要好好吃美食！

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