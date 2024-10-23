來台南安平玩，可以來 品藏一號店 ，有著一種濃濃的懷舊老房子味道，和朋友一塊沉浸在6-70年代小時候的回憶時光。

這是在IG上意外發現的老房子早午餐店只營業到下午4點，適合喜歡下午茶時間的朋友來這邊聚會。

品藏一號店

老房子早午餐

週四公休

週三僅提供甜點、飲品

10時-16時(15時最後點餐)

線上訂位預約 : 點選線上網址

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地址 : 台南市南區金華路一段216巷18號

IG : https://www.instagram.com/beh__ind.taste2023/

FB : https://www.facebook.com/profile.php?id=61553525703287

隱身在金華路一段的巷弄中，開車來的朋友可能要稍微找一下車位，走進來後，意外發現風格偏向眷村房舍的設計風格。

喜歡拍網美照的你，更不能錯過這間巷弄間的老房子早午餐店，怎麼拍都很網美照，讓人一拍起來就停不下來的超美。

一走進店裡，時空好像被拉進50年代的風格，超復古，超懷舊的味道。

貼心的幫客人準備置物籃可以放置個人私人物品。

店內座位提供2-4人以上可任選以外，也有專屬團體包廂[可容納大約8-10人左右]。

復古檯燈和精緻沙漏及時鐘。

新品上市公告欄。

品藏一號店名片做成可收藏的測量書籤。

櫥窗內的日本飲品可詢問是否有販售??

櫥窗內的甜點更是讓人超想吃。

提供行動支付服務 – LINEPAY。

獨立的團體小包廂房間，可約三五好友來這邊聚會喝下午茶，或是公司有需要聚會都能先預約。

超濃厚書卷氣息，讓你像回到家裡般的輕鬆自在。

後面的半開放空間桌位，需要穿著拖鞋才能入座，可席地而坐，超隱密。

想說坐了一小時車程，來上個洗手間解放一下。

一走進洗手間，整個人傻眼愣住在原地，好像走進中古世紀，電影中才會出現的裝潢情境。

復古式木質地板風格設計。

品藏一號店的長形會議桌可以給有需要開會討論事情的包廂。

品藏一號店MENU做的超有質感，上面有詳細說明事項及消費方式。

從早午餐到輕食炸物都可任選。

飲品從茶飲到咖啡系列，種類很多，甜點部分要看當天情況而定。

座位旁邊都會放置物籃讓客人可以放隨身包包，提供免費WIFI網路使用。

桌上餐具和擺飾品都超有質感。

我們各自選了飲料，姊姊點了奶酒巴斯克乳酪和海鹽紅茶歐蕾生乳捲。

分別是拿鐵、紅茶歐蕾、可可歐蕾。

奶酒巴斯克乳酪

吃起來真的不會太甜，綿密紮實口感讓姊姊直呼好吃，甜度不會很甜。

海鹽紅茶歐蕾生乳捲，每一口讓你像喝到紅茶歐蕾般的滿足。

左邊 : 炸物拼盤，三五好友一塊來吃超適合。

右邊 : 印式香料咖哩雞 。

切開雞排，雞肉線條很鮮明，份量很大，咖哩口感是印式咖哩[微辣]。

弟弟吃完後直呼好飽，超有飽足感，超大的雞腿和白飯+蔬菜堅果的組合很豐盛。

炸物拼盤 : 魚米花 / 小湯圓 / 薯條 / 小饅頭

中間附上小小的番茄醬。

魚米花

淋上煉乳的炸饅頭，一口一個剛剛好。

誠意滿滿的早午餐

雞腿也是很大份量及小小的黑糖優格。

炒蛋

雞腿烤得很入味，不會太熟又味道十足的好吃，可頌麵包烤得很酥脆，可以沾點優格吃也很搭。

店家資訊 :

品藏一號店

老房子早午餐

週四公休

週三僅提供甜點、飲品

10時-16時(15時最後點餐)

地址 : 台南市南區金華路一段216巷18號

線上訂位預約 : 點選線上網址

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IG : https://www.instagram.com/beh__ind.taste2023/

FB : https://www.facebook.com/profile.php?id=61553525703287