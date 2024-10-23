#是美食呦 (●’◡’●)ﾉ•臺南永康

肉燥飯也能轉型成精緻餐廳！

大家對肉燥飯的印象大多都是出現在路邊小吃攤，擺幾張簡易桌椅入內有位就坐，有的甚至是在戶外純用遮陽棚的環境下用餐，走的是簡單樸實的飲食環境；臺南永康區的南臺科大正門口旁，近期開幕一家肉燥飯店－ 好肉燥HaoRouSao ，居然一改肉燥飯以往接地氣的用餐環境，直接裝潢成簡約質感餐廳，感覺肉燥飯一次升級不少檔次，但是餐點的價格一樣維持小吃攤的親民價格！

店內環境－點/取餐

櫃檯同時有點餐結帳、料理盛裝、出餐取餐的功用，上方的招牌選用白色底搭配磚紅色字跟整家店得裝潢色系相呼應，簡易的線條與排版讓整個招牌在視覺上非常舒適且有設計感。

半開放式工作區域可以直接看到店家料理到出餐的過程，後台環境衛生乾淨且員工都有戴上衛生手套與口罩，現在外食最怕的就是食安問題，能在各種小細節都顧及的店家確實加分。

好肉燥販售的涼拌小菜都會放在這個玻璃展示櫃中，當天有什麼品項一覽無遺，如有需要可以直接跟店家點取。

除了麵飯小菜，好肉燥也有販售豆漿、紅茶跟綠茶的涼飲，讓你在炎炎夏日可以直接在好肉燥用餐止餓跟喝飲料解渴；現在還有Google評論送無糖豆漿的優惠，實際活動期限辦法請以現場店家說明為主~

店內環境－用餐

用餐空間寬敞明亮且座位數很多，在８張雙人桌＋４張四人桌的多桌數環境下店內還有一大塊空地可以讓人排隊點餐，即使中午下課大量學生入內用餐，也不會一時造成大塞車，降低整個用餐環境的舒適度。

左側靠牆擺放了調味餐具自助區以及垃圾回收自助區。

從其他角度來看可以發現自助區到餐桌之間還有非常大的距離，整家店的空間真的非常廣闊；吃飯前拿餐具調味跟吃飽後回收餐盤的客人幾乎不會有擁擠碰撞的可能；回收區後方樓梯進去左轉是廁所，環境還算乾淨。

湯匙筷子是放在有自動藍光消毒的機台內，不會是洗好直接暴露在沒有保護罩的筷桶中；調味料不是每桌都有所以使用完要放回原位～還有提供外帶用小夾鏈袋，不怕客人裝。

菜單

當下被好肉燥的實惠價位驚到，單點飯麵的價位平均$25~50左右，可以自由加價配菜，以$25/碗的好肉燥飯來說，就算飯量跟肉燥加大，還有荷包蛋、滷蛋、油豆腐全加點也才$85元/碗；小菜跟滷味價位落在$10~75左右，撇除高單價的牛肉食品，基本涼拌菜大概$30~40就能吃到；飲料跟湯品最貴也才$35而已是真的便宜。

在這個一直喊著物價上漲的時代，好肉燥不僅帶來品質與衛生更好的用餐環境，價格跟路邊小吃攤差不多甚至有些還更低，CP值來說還真的蠻高的。

不過，最重要的也是要看看實際份量與美味度如何。

餐點介紹

#好肉燥飯 $25

個人認為要評斷一家店是否好吃，肯定得選最原始風味的品項，好肉燥的招牌肉燥飯中規中矩，肥瘦比例相間而且不會太膩。

攪拌之前的樣貌確實看起來蠻寡淡無味，但其實滷汁都藏在底下，混入白飯之後會發現醬汁比例恰到好處，不會過多導致整個肉燥飯太鹹太濕，但又足夠把粒粒分明的白飯包覆並連接起來。

#椒麻乾拌麵 $50

店家有滷兩種肉燥－原味跟麻辣，麵食我選擇點看看帶有麻辣肉燥的椒麻乾拌麵，結論心得就是：敢吃一點辣的我真心推薦麻辣版本的肉燥。

椒麻乾拌麵的底部鋪上麻醬跟辣油後將煮好的麵條扣入碗中，放上些許豆芽後再淋上麻辣肉燥與蔥花點綴；麻醬、肉燥以及辣油的香氣會隨著麵條拉扯攪拌過程而散發出來；麵條很Q彈有勁，即使稍微放涼也不會糊掉，而且醬汁反而會與麵條更加緊密；多了辣油的肉燥香氣更有層次，我個人覺得只有微微辣度，讓拌麵在炎熱的夏天更加開胃好入口，但不會辣到舌頭不適，麻醬濃郁口感也因為有了辣味的肉燥稍稍解膩。

#綜合湯 $35

好肉燥的湯品有貢丸湯、餛飩湯以及油豆腐湯，若是選擇障礙都想要喝，就直接選三合一的綜合湯，內容物有油豆腐、貢丸、餛飩各一顆以及些許蘿蔔。

令我比較驚豔的是好肉燥的餛飩，扎實大顆而非加工廠那種肉小皮薄到會直接散在湯裡的廉價餛飩；從蘿蔔的綿密口感也能感受到店家的用心度，想必是真的有在花時間燉湯而非倉促煮滾就送上桌。

#醋溜時蔬 $40

個人在夏天吃麵或吃飯時，真的都需要一些酸辣調味或涼拌小菜來刺激我的胃口，否則真的常常熱到食慾不振， 好肉燥的椒麻乾拌麵已經有了辣味的調配，另外也來點酸爽清涼的開胃小菜輔佐吧！

好肉燥自製的醋溜時蔬，有高麗菜、紅蘿蔔、香菜、芹菜、豆皮等食材一同下去醃製，酸度足夠但不會過嗆，時蔬的冰涼清脆讓用餐口感上更豐富，忍不住一口麵一口菜很快就吃光；我覺得香菜在這道小菜中不會過於搶戲蓋過所有食物的味道，反而是作為一個很好的陪襯角色。

#燒椒皮蛋豆腐 $40

小吃攤經典小菜之一－皮蛋豆腐，以往都是直接整顆皮蛋跟豆腐送上桌，豆腐到沒什麼，只是皮蛋過於強勢的味道令人會懼怕，好肉燥把皮蛋剁碎後與肉燥融合拌在一起，直接淋在豆腐上方。

皮蛋過於濃烈的滋味在與肉燥的配合之下得以壓制，但又能在每一口的咀嚼中感受到淡淡的皮蛋獨特的氣息，不過豆腐僅薄薄的四片我覺得分量真的蠻少的。

主食跟湯品在價位、份量以及美味度的考量下，我覺得是可推薦的CP值美食，能吃飽也不會太傷荷包，但小菜的份量上真的會覺得意猶未盡，吃得有點空虛；當天還有點了一杯紅茶，甜度剛好能消暑解渴，如果不想喝甜也有無糖綠茶跟豆漿可以選擇。

好肉燥有寬敞的用餐區、涼度剛好的冷氣以及簡約質感的裝潢，讓平價的肉燥美食也能精緻享用，在舒適的環境下用餐，自然也會讓整體經驗大加分。

🔍店家資訊

【好肉燥 Hao Rou Sao】

營業時間

☞︎ 週一～週五 11:00–20:00 (六日公休)

電話

☞︎ 06 243 3220

地址

☞ 臺南市永康區南台街8號1樓

IG

☞ @haorousao