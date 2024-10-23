台中第三市場人氣美食-榮記餅店，榮記餅店是第三市場內49年老牌糕餅店，20多年來堅持自炸豬油保證店內糕餅的品質與味道，中秋節也有小月餅、蛋黃酥可以購買喔!!最受歡迎的熱門商品就是一天可以銷售上千顆的台式馬卡龍 牛力，吃過絕對會讓你對台式馬卡龍大大改觀，還有水蒸鹹蛋糕和半熟乳酪塔也非常的推薦喔!!(2024.09.13更新蛋黃酥照片)
榮記餅店在第三市場算是老字號的餅店，
從1975開始在地經營了49年，
深受附近居民的喜愛，
常吃的糕餅點心、中秋節月餅、傳統婚宴大餅、彌月禮盒榮記通通都有，
而最受歡迎的則是每日都能銷售上千顆台式馬卡龍。
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位於第三市場內，
由台中路和和平街交叉入口進入市場(郵局、彰化銀行處)，
開車的朋友可以停放於彰化銀行旁的停車場，
接著步行經過廣記肉鬆專賣店後右轉進入市場就可以找到榮記。
另外一條捷徑則是由復興路台中肉圓斜對面的小巷進去，
就可以快速的找到榮記餅店，
不少熟客都是騎機車直接臨停榮記門口下車購買，
也是挺方便的。
看起來很一般的糕餅店，
但只要在門口站個10分鐘，
就會發現雖然沒有人群大排長龍，
但是上門買糕餅的客人真的是流水般的沒有斷過。
店面不大，
但看起來非常整齊、乾淨，
糕餅點心的種類也頗多的。
這是離開前拍的，
原本台式馬卡龍好幾大盤，
隨著客人進出，
慢慢的在我眼前消失了XD
榮記餅店的架上各式的傳統點心、糕餅類讓人都很想試試看。
台中第三市場人氣美食 榮記餅店 半熟乳酪塔
榮記餅店有不少招牌商品，
其中這款半熟乳酪塔算是新品項，
一般我們看到的半熟乳酪蛋糕大約都4-6吋間，
有單顆造型的，
但榮記餅店多了下層塔皮的酥香，
讓整體的口感更加分。
澳洲的Cream cheese搭配紐西蘭的奶油，
讓半熟乳酪的部分看起來澎澎的很有份量，
多了塔皮不僅方便拿取，
大小也小巧好入口，
濃香滑順帶著流心感的乳酪香氣，
濃郁的奶香，
搭配塔皮酥香的口感，
真的是讓人一口氣可以吃掉2-3個阿。
單顆$20已經是佛心價了，
竟然還有6顆$100的優惠!!
台中第三市場人氣美食 榮記餅店 古早味鹹蛋糕
古早味鹹蛋糕也是不少饕客來榮記餅店必買的品項，
從20多年前就開始堅持自家炸豬油製作糕餅，
所以多年前的食用油食安風暴對榮記完全沒有影響。
純粹的古早味方式，
將雞蛋、麵粉與糖，
以水蒸的方式製成這厚實但味道實在的蛋糕體。
上層酥香的紅蔥酥和蛋糕中間鹹香夠味的筍肉，
都是以自製的豬油搭配製作，
不僅吃起來安心，
味道也很棒。
採秤重計價的方式，
最好可以當日吃完，
如果沒有辦法當日吃完的話，
一定要以密封的包裝冷藏，
可以存放4-5天；
冷藏後要食用可以放置室溫回溫，
也可以以電鍋稍作加熱喔~
台中第三市場人氣美食 榮記餅店 台式馬卡龍
不少熟客則是為了這一味而來，
每天早上都會出爐好幾大盤的台式馬卡龍。
台式馬卡龍又稱小西點、牛粒、麩奶甲、倆相好，
一共有原味、巧克力、草莓三種口味，
說日銷千顆真的還是含蓄的說法阿。
視覺上看起來是比一般的台式馬卡龍大顆一點，
以雞蛋、安佳奶油、麵粉、糖製成，
草每口味的顏色使用的是富自山中的紅麴粉調色，
所以沒有色素的問題；
巧克力口味使用的是可可粉，
所以食材成本上榮記都是下重本阿。
台式馬卡龍每日早上製作，
看著一顆顆的小麵糰擠在烘焙紙上，
真的是蠻療癒的。
熱騰騰的原味牛粒出爐了，
剛出爐蛋香非常濃郁，
吃起來真的很像雞蛋糕那樣的鬆軟。
稍微冷卻之後就可以進入下一步驟啦~
原味牛粒和巧克力口味搭配的都是微甜的奶油，
但甜度適中，
還帶著淡淡的鹹香氣息；
草莓口味牛粒的奶油中添加了草莓巧克力，
也很受大小朋友的喜愛。
店家也很大方的提供現場試吃，
真的跟以往吃過的台式馬卡龍不一樣，
之前有人託我在娘家附近買指定店家的台式馬卡龍，
又乾又澀的口感真的讓人不會想買第二次，
但榮記的台式馬卡龍真的是鬆軟到像雞蛋糕的感覺，
潤澤度夠，
吃起來不會乾澀，
加上適中的甜度，
難怪這麼多人喜歡。
因為是手工製作，
所以大小上會有些微的差距，
但不用擔心購買的話和鹹蛋糕一樣是秤重計價，
一斤大約會有50顆左右，
我帶了一斤回家，
一天就沒了!!!!!
台中第三市場人氣美食 榮記餅店 台式馬卡龍禮盒
就小妹我在店內的觀察，
三種口味都很熱門，
店家也很貼心地可以來個混搭，
一次滿足大家都想吃到的慾望。
袋裝有幫大家準備有質感的一斤袋和半斤袋，
買少量的也可以散裝購買，
想送給朋友的話，
也有精緻的禮盒裝，
聽店家說也有不少媽咪們訂購當彌月禮盒喔!
台中第三市場人氣美食 榮記餅店 蛋黃酥
中秋節也可以吃吃看榮記的蛋黃酥，
一顆$50，
還走平價路線。
看起來金黃飽滿的。
皮薄酥香，
甜度適中的紅豆餡讓人口齒生香。
鹹蛋黃的潤澤度很好，
鹹香味濃郁。
糕餅類真的也讓人很期待，
下回試試其它品項再來跟大家分享吧~
台中第三市場人氣美食 榮記餅店 店家資訊
電話：04-22260581
地址：台中市南區復興路三段370弄11號(第三市場內)
粉絲團：榮記餅店
2020.11.21 12:01、2024.09.02
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