台中第三市場人氣美食-榮記餅店，榮記餅店是第三市場內49年老牌糕餅店，20多年來堅持自炸豬油保證店內糕餅的品質與味道，中秋節也有小月餅、蛋黃酥可以購買喔!!最受歡迎的熱門商品就是一天可以銷售上千顆的台式馬卡龍 牛力，吃過絕對會讓你對台式馬卡龍大大改觀，還有水蒸鹹蛋糕和半熟乳酪塔也非常的推薦喔!!(2024.09.13更新蛋黃酥照片)



榮記餅店在第三市場算是老字號的餅店，

從1975開始在地經營了49年，

深受附近居民的喜愛，

常吃的糕餅點心、中秋節月餅、傳統婚宴大餅、彌月禮盒榮記通通都有，

而最受歡迎的則是每日都能銷售上千顆台式馬卡龍。

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位於第三市場內，

由台中路和和平街交叉入口進入市場(郵局、彰化銀行處)，

開車的朋友可以停放於彰化銀行旁的停車場，

接著步行經過廣記肉鬆專賣店後右轉進入市場就可以找到榮記。

另外一條捷徑則是由復興路台中肉圓斜對面的小巷進去，

就可以快速的找到榮記餅店，

不少熟客都是騎機車直接臨停榮記門口下車購買，

也是挺方便的。

看起來很一般的糕餅店，

但只要在門口站個10分鐘，

就會發現雖然沒有人群大排長龍，

但是上門買糕餅的客人真的是流水般的沒有斷過。

店面不大，

但看起來非常整齊、乾淨，

糕餅點心的種類也頗多的。

這是離開前拍的，

原本台式馬卡龍好幾大盤，

隨著客人進出，

慢慢的在我眼前消失了XD

榮記餅店的架上各式的傳統點心、糕餅類讓人都很想試試看。

台中第三市場人氣美食 榮記餅店 半熟乳酪塔

榮記餅店有不少招牌商品，

其中這款半熟乳酪塔算是新品項，

一般我們看到的半熟乳酪蛋糕大約都4-6吋間，

有單顆造型的，

但榮記餅店多了下層塔皮的酥香，

讓整體的口感更加分。

澳洲的Cream cheese搭配紐西蘭的奶油，

讓半熟乳酪的部分看起來澎澎的很有份量，

多了塔皮不僅方便拿取，

大小也小巧好入口，

濃香滑順帶著流心感的乳酪香氣，

濃郁的奶香，

搭配塔皮酥香的口感，

真的是讓人一口氣可以吃掉2-3個阿。

單顆$20已經是佛心價了，

竟然還有6顆$100的優惠!!

台中第三市場人氣美食 榮記餅店 古早味鹹蛋糕

古早味鹹蛋糕也是不少饕客來榮記餅店必買的品項，

從20多年前就開始堅持自家炸豬油製作糕餅，

所以多年前的食用油食安風暴對榮記完全沒有影響。



純粹的古早味方式，

將雞蛋、麵粉與糖，

以水蒸的方式製成這厚實但味道實在的蛋糕體。

上層酥香的紅蔥酥和蛋糕中間鹹香夠味的筍肉，

都是以自製的豬油搭配製作，

不僅吃起來安心，

味道也很棒。

採秤重計價的方式，

最好可以當日吃完，

如果沒有辦法當日吃完的話，

一定要以密封的包裝冷藏，

可以存放4-5天；

冷藏後要食用可以放置室溫回溫，

也可以以電鍋稍作加熱喔~

台中第三市場人氣美食 榮記餅店 台式馬卡龍

不少熟客則是為了這一味而來，

每天早上都會出爐好幾大盤的台式馬卡龍。

台式馬卡龍又稱小西點、牛粒、麩奶甲、倆相好，

一共有原味、巧克力、草莓三種口味，

說日銷千顆真的還是含蓄的說法阿。

視覺上看起來是比一般的台式馬卡龍大顆一點，

以雞蛋、安佳奶油、麵粉、糖製成，

草每口味的顏色使用的是富自山中的紅麴粉調色，

所以沒有色素的問題；

巧克力口味使用的是可可粉，

所以食材成本上榮記都是下重本阿。

台式馬卡龍每日早上製作，

看著一顆顆的小麵糰擠在烘焙紙上，

真的是蠻療癒的。

熱騰騰的原味牛粒出爐了，

剛出爐蛋香非常濃郁，

吃起來真的很像雞蛋糕那樣的鬆軟。

稍微冷卻之後就可以進入下一步驟啦~

原味牛粒和巧克力口味搭配的都是微甜的奶油，

但甜度適中，

還帶著淡淡的鹹香氣息；

草莓口味牛粒的奶油中添加了草莓巧克力，

也很受大小朋友的喜愛。



店家也很大方的提供現場試吃，

真的跟以往吃過的台式馬卡龍不一樣，

之前有人託我在娘家附近買指定店家的台式馬卡龍，

又乾又澀的口感真的讓人不會想買第二次，

但榮記的台式馬卡龍真的是鬆軟到像雞蛋糕的感覺，

潤澤度夠，

吃起來不會乾澀，

加上適中的甜度，

難怪這麼多人喜歡。



因為是手工製作，

所以大小上會有些微的差距，

但不用擔心購買的話和鹹蛋糕一樣是秤重計價，

一斤大約會有50顆左右，

我帶了一斤回家，

一天就沒了!!!!!

台中第三市場人氣美食 榮記餅店 台式馬卡龍禮盒

就小妹我在店內的觀察，

三種口味都很熱門，

店家也很貼心地可以來個混搭，

一次滿足大家都想吃到的慾望。

袋裝有幫大家準備有質感的一斤袋和半斤袋，

買少量的也可以散裝購買，

想送給朋友的話，

也有精緻的禮盒裝，

聽店家說也有不少媽咪們訂購當彌月禮盒喔!

台中第三市場人氣美食 榮記餅店 蛋黃酥

中秋節也可以吃吃看榮記的蛋黃酥，

一顆$50，

還走平價路線。

看起來金黃飽滿的。

皮薄酥香，

甜度適中的紅豆餡讓人口齒生香。

鹹蛋黃的潤澤度很好，

鹹香味濃郁。

糕餅類真的也讓人很期待，

下回試試其它品項再來跟大家分享吧~