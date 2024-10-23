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台中市中區【中區】邦邦小姐-泰式甜點專賣店 巨無霸泰奶桶新発売!! 位於嘎拋先生-打拋專賣店旁

黑門莉's 生活、旅遊、美食日記 人氣：5
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窩客好文

黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

發表篇數：361篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 中區

造訪商家：

邦邦小姐-泰式甜點專賣店
place台中市中區台灣大道一段322號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台中市中區【中區】邦邦小姐-泰式甜點專賣店 巨無霸泰奶桶新発売!! 位於嘎拋先生-打拋專賣店旁

 

 

吃完『嘎拋先生』,我們再來到隔壁的邦邦小姐

剛好吃完泰式料理再來吃泰式冰品與甜點,這樣分為專賣店的方式也不錯

可以在不想用餐只想吃冰品、甜品or輕食(邦邦小姐還有各種口味的烤麵包)

【中區】MR.GAPAO嘎拋先生-打拋專賣店 想吃平價個人泰式料理來這裡就對了!! 位於第二市場旁  

 

台中市中區【中區】邦邦小姐-泰式甜點專賣店 巨無霸泰奶桶新発売!! 位於嘎拋先生-打拋專賣店旁

之前吃過芒果糯米就迷上了它香甜的滋味,和我一樣喜愛吃客倌們~可以來『邦邦小姐』
 

台中市中區【中區】邦邦小姐-泰式甜點專賣店 巨無霸泰奶桶新発売!! 位於嘎拋先生-打拋專賣店旁
台中市中區【中區】邦邦小姐-泰式甜點專賣店 巨無霸泰奶桶新発売!! 位於嘎拋先生-打拋專賣店旁

店內環境不像『嘎拋先生』有街頭風的感覺.. 是明亮帶些鄉村風的感覺~

台中市中區【中區】邦邦小姐-泰式甜點專賣店 巨無霸泰奶桶新発売!! 位於嘎拋先生-打拋專賣店旁

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台中市中區【中區】邦邦小姐-泰式甜點專賣店 巨無霸泰奶桶新発売!! 位於嘎拋先生-打拋專賣店旁

西瓜雪酪 $89(季節限定)摩摩喳喳冰 $99芒果糯米椰子冰淇淋 $99 
 

台中市中區【中區】邦邦小姐-泰式甜點專賣店 巨無霸泰奶桶新発売!! 位於嘎拋先生-打拋專賣店旁

杯子好可愛~ 雞蛋花的裝飾,很有南洋風味~ 摩摩喳喳給的椰奶也很大一杯
 

台中市中區【中區】邦邦小姐-泰式甜點專賣店 巨無霸泰奶桶新発売!! 位於嘎拋先生-打拋專賣店旁

西瓜雪酪

台中市中區【中區】邦邦小姐-泰式甜點專賣店 巨無霸泰奶桶新発売!! 位於嘎拋先生-打拋專賣店旁

之前沒吃過西瓜雪酪,吃了一口真的很西瓜味~甜甜的很好吃~

再加上雪酪的口感,整個很清爽~ 還能挖到芒果來吃
 

台中市中區【中區】邦邦小姐-泰式甜點專賣店 巨無霸泰奶桶新発売!! 位於嘎拋先生-打拋專賣店旁

芒果糯米椰子冰淇淋 

在『嘎拋先生』用餐送的免費兌換券,很划算的可以再額外吃到一個冰品

台中市中區【中區】邦邦小姐-泰式甜點專賣店 巨無霸泰奶桶新発売!! 位於嘎拋先生-打拋專賣店旁

台中市中區【中區】邦邦小姐-泰式甜點專賣店 巨無霸泰奶桶新発売!! 位於嘎拋先生-打拋專賣店旁

一次能吃到3種喜愛的口味~椰奶冰淇淋、甜糯米、芒果
 

台中市中區【中區】邦邦小姐-泰式甜點專賣店 巨無霸泰奶桶新発売!! 位於嘎拋先生-打拋專賣店旁

摩摩喳喳冰

配料很多~舀著碎冰一起吃..是一道夏天必點的清涼聖品

   

 

 

 

Miss.PangPang邦邦小姐-泰式甜點專賣店 FB/IG

【店址】台中市中區台灣大道一段322號（第二市場旁）

【TEL】04-2225-4263

【營業時間】週一~五 12:00~19:00 週六日 11:30~19:00 

 

 

更多 Miss.PangPang邦邦小姐-泰式甜點專賣 的資訊(營業時間、菜色...)，可到 愛食記 觀看介紹～

 

 

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