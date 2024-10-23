今年的生日，跟閨蜜2個女生，安排了一場說走就走的旅行-沖繩自由行!

這是我的第5沖，以往都是開車自駕玩，突發起想，干脆來租機車遊沖繩吧~沒想到這麼好玩!!

分享限動之後，好多人問我：沖繩能租機車? 在沖繩如何租機車? 沖繩騎機車要怎麼騎?

出發之前想著：騎機車有什麼難的? 但真的坐上機車時卻有點緊張XD

主要是我很怕不小心騎上高速公路，不過後來發現，我實在多慮了~

接下來要跟大家分享「在沖繩如何騎機車?」

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在沖繩可以租機車!!

簡單來說，把它想像成澎湖就好~

但在沖繩 125cc以上排氣量的機車是可以上高速公路的!

對於不會開車或者不敢開車的人真得是一個很不錯的選擇喔!

沖繩怎麼租機車?

其實很簡單，網路搜尋都找得到相關資訊，可以多多比較

我這次機車之旅選擇的是 HV RENT A CAR 👉 https://hvrentals.jp/tw/model/#

HV RENT A CAR 首頁就可以看到不同的車款，點撃右上方的線上預約，選擇預約的時間及取車地點，

就會出現可以預約的車款 & 價格，可以依自己的需求做選擇囉，

我們是2個女生騎一台，沒有要上高速公路的行程，所以選MA級別的機車

選擇之後有非常詳細的租用內容說明，非常清楚明瞭。

有包含二頂免費半罩式安全帽&免責補償。

另外，畢竟出門在外， 我個人強烈建議額外再加保險(+2200日圓)

主要是免除第三方事故或單方面(如原地打滑倒車)造成租用車輛損壞。

因為是第二天才要取車，取/還車都選擇「小祿站前營業所」，

小祿站右邊出口往AENO方向走，就在AENO對面而己~非常方便好找。

完成後會收到預約信件，無須先付款，現場再付即可。(記得當個有信用的人喔^^)

預計9:00取車，時間還沒到我們就抵達HV RENT A CAR 的門口了，

小小一間，不是很大，要留意才看得到~

店內也是小小的，擺放機車也不多，就照門那些~

重點是，車都很新。

取車這天，只有二位服務人員，其中一位會說中文，

我們將預約email給服務人員看即可，

然後提供最重要的三樣東西：1. 駕駛人護照 / 2.駕駛人台灣駕照日文譯本 / 3.駕駛人台灣駕照

接著就會提供以下的租賃說明，這些資料在網路預約時也都有，

需要特別注意的是：租機車沒有NOC，這點與汽車不同喔!

一切都了解之後就帶我們找我們的座騎啦~

要一起檢查車子外觀&狀況，

任何有刮痕或是有疑問的地方都請對方標註一下比較好，

同時也可以拍照留存，主要是避免後續有任何爭議~

電子儀表板，車箱也不小，除了有附二頂半罩安全帽，也有手機架，看導航很方便啦~

這個手機架得好好用，我都想買一個回台灣XD

天氣超好，追風的少婦要出發囉~

(店員超會照相的~)

沖繩騎機車怎麼騎?

口訣：左小彎右大彎

注意事項：不要超車(連汽車都不能超) ，不要鑽車縫，請依序行駛。

在 沖繩騎車一般都是靠左騎，因為沒有待轉區，要右轉時再慢慢切到右邊車道就好。

(我第一次要右轉時，不知道該怎麼切，其實就是打方向燈切過去就好XD)

↓ 地上的標線都很清楚，依照行駛真得不用擔心!

重點來了，如果你租用的機車是不能上高速的，導航請記得選避開高速公路~

其實一開始很怕會騎錯道，不小心就騎上高速公路，

後來發現完全不用擔心，因為沖繩的道路標示真得超清楚，會使用顏色劃分

地上的顏色若是灰色 & 藍色都是可以騎的， 錄色就是要上高速公路 ，

都會提前畫一大段，不會有來不及的問題~

除了有路牌標，地上也有顏色，基本上不會騎錯喔~

遇到路口時，就放慢速度，看看有沒有來車，

騎久了就發現，在沖繩只要遇到交叉路口，大家都會放慢速度喔~

重點是汽車都會禮讓機車 & 自行車 (因為他們比你更怕XD)

在沖繩市區的路上，真得非常少摩托車，自行車的數量可能都還比機車多，

一般車輛也都會禮讓，就算速度很慢也很少被後方車輛超車，車距也都有一定距離，

通常是完全都沒車的狀態下，後方的汽車才可能會從離你很遠的右方超過你，

總之就是完全不會被嚇到的狀態~

在沖繩騎機車怎麼停車?

沖繩的機車停車格真得非~常~少~，幾乎是沒有。

我們從那霸市區一路騎到奧武島到知念岬，只有在南城休息站-Ganju驛南城，有設置機車停放區，

像我們去系滿吃暖暮拉麵時，停放後有詢問店家是否OK？

一般就是尋找空礦，不影響出入口的地方停放~

最後還車的時候，要把油加滿~

因為沖繩加油站幾乎是自助的，這大概是我整趟追風之旅最困難之處了吧XD

依依不捨的將車子還給HV RENT A CAR

只看了一下收據，就跟我們bye bye了 XD

在沖繩騎車真得很放鬆，沿途可以享受不同視野的風景，美麗的海景、不同的房屋建築，

看到什麼有趣的地方，隨時都可以停下來探險，騎車真得好好玩~

到沖繩旅遊，真得非常建議可以體驗看看喔~

下次，想帶著女兒一打一，再來去沖繩追風冒險