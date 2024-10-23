2024-10-23

大家應該知道女王新居剛落成不久，最近發現家似乎少了許多實用了家具，因此女王在網路上找到了一間款式多元、價格超便宜的台中家具店 中友家具，而今天要介紹的中友家具，絕對是讓你眼前一亮的高CP值選擇。無論是沙發、餐桌、系統櫃還是床組，從實用性到價格，都會讓你大喊值得！最重點的是店內還隱藏了許多限定的10元家具！如果身為台中人沒來過這間超過30年歷史的家具超市，那就真的太可惜啦! 話不多說現在就讓我們一起來，探索這個台中家具秘境吧~

⏏文章摘要

中友家具在哪裡？

地址: 414台中市烏日區中山路三段246號

電話: 04-23365807

營業時間​：平日: 09:30–20:30、假日: 09:30–21:00

中友家具位於台中市烏日區，從台中高鐵站步行過去只需要10分鐘左右，完全不用擔心找不到路。而且開車的人也不用擔心，門口也提供了超多停車空間，女王只能說這超便捷的購物地點與免費停車，完全解決你購物時的停車煩惱~灑花

中友家具環境介紹

中友家具擁有深厚的經營歷史，深耕台中31年的家具店，除了累計了超過30萬名的客戶，也成為許多台中家庭的買家具必逛的購物地點。而且中友家具的家具館區足足有3000坪大！逛起來就像是在一個巨大的家具王國裡，不論你喜歡現代、北歐、工業風、簡約還是古典風格的家具，這裡應有盡有。更貼心的是，店內設有親子遊戲區，家長們可以讓孩子在區域內玩耍，而自己則能輕鬆慢慢挑選心儀的家具，根本不用擔心孩子會吵鬧，父母們都能逛得超開心。



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中友家具沙發區

首先要帶大家到中友家具的沙發區逛逛，在這裡超過百款的北歐風沙發、奶油沙發、單人沙發、雙人沙發、三人沙發、貓抓皮沙發、沙發床到L型沙發這裡全都有展示，除了可以隨便試坐使用，還能在數百款沙發中找到超多驚喜下殺優惠，而且沙發的尺寸、顏色、材質，都可以根據需求客製化調整，現在就讓我們帶大家去逛逛吧~

話說女王自己在現場就挖到只要2999元的超便宜雙人沙發，這價格根本讓人不敢相信，這麼高CP的沙發在市面上可是非常少見的，不管你是租屋族、學生族都買得起，因此大家在逛沙發的時候，一定要注意有貼特價的折扣商品，真的會讓你便宜撿個夠喔！

中友家具精品電動沙發

如果你以為中友家具只有平價的沙發那就錯了，店家打造的精品電動沙發區，更是住在豪宅的人一定不能錯過的買家具寶地。這裡展示了數十款高端電動沙發和皮沙發。我們都知道市面上的精品沙發動不動就要價10萬起跳，但在中友家具精品沙發，3-4萬起就能買到高品質又頂級的沙發組！這驚人的價格搭配奢華的質感的沙發，讓女王看的都超級心動，如果你預算足夠一定要來這逛一圈喔!



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中友家具桌椅區｜茶几、餐桌

來到中友家具桌椅區，你還可以看到無數的茶几、邊桌、電視櫃、折疊桌、升降桌等等，各種風格的桌子應有盡有。重點我們竟然發現了，超扯的10元茶几 ！這樣的價格真的前所未見，而且這些特價商品會不定期更新，想要在台中買超值優惠家具的人一定要來挖寶喔！

中友家具的1樓到2樓的餐桌區，更是讓人眼花撩亂，無論是兒童桌椅還是辦公桌椅，在這裡都能找到最適合的款式。而且在這你也能找到超多超殺優惠，大家快點逛起來吧~

中友家具實木家具

如果你喜歡傳統木製家具，那中友家具你一定要來逛逛，不管你是民宿業者還是喜愛木製家具的人。在館內展示了大量的實木家具，不管是實木客廳座椅、餐桌、或是木製造景應有盡有，而且這裡也還隱藏了超多下殺價，如果喜愛木製家具的人一定要來這裡看看喔~

床墊床組床頭櫃

前往中友家具的2F就是店家的臥室專區，床框、床頭、床組、床頭櫃、衣櫃、化妝櫃以及超多款知名床墊，琳瑯滿目的臥室家具讓你挑到手軟，而且在這你還可以找到各式各樣的臥室情境，搭配自己的喜好去挑選，一定可以選到最適合你的家具喔!

中友家具類系統櫃

對了這裡不管是單人床、雙人床還是兒童床應有盡有，當然甩賣特價也超級多，就算你想要客製化的 類系統櫃 這裡展示了許多可以客製化的系統櫃，無論你家裡是什麼樣的空間格局，都可以根據你的需求訂製出專屬的收納方案。即使是那些畸零空間，也能在這裡找到完美的解決方案，讓你的家更整齊有序。

中友家具優惠活動

大家最期待的優惠來了！中友家具經常推出超值優惠活動，像是我們剛提到的10元家具，以及館內超多超值下殺的家具商品。別忘了參考官網上的最新特價家具來挖掘更多好康。此外，預約參觀還能拿到 6000元的成家金 ！只要點擊這裡預約，就能輕鬆享有超值優惠。

台中家具推薦：中友家具

中友家具不僅僅是一家賣家具的地方，還是多位藝人指定合作品牌而且與許多建設公司合作，如親家建設、櫻花建設、富宇建設、總太建設、寶爵建設、允將建設，專門提供客製化服務，讓你可以根據自己家的空間需求，訂製家具。不論是特殊尺寸、畸零空間，都能妥善運用。現在還有消費滿五萬就可以參加扭蛋，聽說最大獎是東京來回機票耶! 此外中友家具還提供全台、離島都能配送的服務，更令人感動的是，中友家具還有一個「愛心家具」計劃，低收入戶憑證明可以免費領取家具，這讓人看見了企業的社會責任感。你還可以在中友家具的FB上關注最新的愛心家具資訊，隨時了解有無適合的家具可以領取，如果你是台中人絕對不能錯過這家台中家具推薦喔~

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中友家具店家資訊

官網: 中友家具

粉專: 中友家具 - 全台最大3000坪家具超市

地址: 414台中市烏日區中山路三段246號

電話: 04-23365807

營業時間:

平日: 09:30–20:30

假日: 09:30–21:00