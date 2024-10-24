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隱藏版猴硐咖啡廳！老宅改建「鳥ㄚ本宅 Niao a」，手作甜點、鍋煮鮮奶茶還有貓咪陪你。

Jun 人氣：11
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窩客好文

Jun

發表篇數：173篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 瑞芳區

造訪商家：

鳥ㄚ本宅 Niao a
place新北市瑞芳區柴寮241號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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隱藏版猴硐咖啡廳！老宅改建「鳥ㄚ本宅 Niao a」，手作甜點、鍋煮鮮奶茶還有貓咪陪你。

猴硐，一個充滿貓咪魅力的小村莊，吸引了無數旅人前來。這座位於基隆河上游的小礦城，因為「貓村」的名號重生，還被美國CNN評選為「世界六大賞貓景點」之一。

隱藏版猴硐咖啡廳！老宅改建「鳥ㄚ本宅 Niao a」，手作甜點、鍋煮鮮奶茶還有貓咪陪你。

隱藏在這山城中的「鳥ㄚ本宅 Niao a」則是一間必訪的咖啡廳。位於猴硐車站後的山坡上，「鳥ㄚ本宅 Niao a」提供了無敵的視野，讓您可以俯瞰整片溪谷。

隱藏版猴硐咖啡廳！老宅改建「鳥ㄚ本宅 Niao a」，手作甜點、鍋煮鮮奶茶還有貓咪陪你。

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Table of Contents

地圖 )
  • 電話：
  • 營業時間 
    星期一: 11:00 – 18:00,
    星期二: 11:00 – 18:00,
    星期三: 休息,
    星期四: 休息,
    星期五: 11:00 – 18:00,
    星期六: 11:00 – 18:00,
    星期日: 11:00 – 18:00
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

    • 菜單

    隱藏版猴硐咖啡廳！老宅改建「鳥ㄚ本宅 Niao a」，手作甜點、鍋煮鮮奶茶還有貓咪陪你。

    隱藏版猴硐咖啡廳！老宅改建「鳥ㄚ本宅 Niao a」，手作甜點、鍋煮鮮奶茶還有貓咪陪你。

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    隱藏版猴硐咖啡廳！老宅改建「鳥ㄚ本宅 Niao a」，手作甜點、鍋煮鮮奶茶還有貓咪陪你。

    隱藏版猴硐咖啡廳！老宅改建「鳥ㄚ本宅 Niao a」，手作甜點、鍋煮鮮奶茶還有貓咪陪你。

    介紹

    隱藏版猴硐咖啡廳！老宅改建「鳥ㄚ本宅 Niao a」，手作甜點、鍋煮鮮奶茶還有貓咪陪你。

    隱藏版猴硐咖啡廳！老宅改建「鳥ㄚ本宅 Niao a」，手作甜點、鍋煮鮮奶茶還有貓咪陪你。

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    隱藏版猴硐咖啡廳！老宅改建「鳥ㄚ本宅 Niao a」，手作甜點、鍋煮鮮奶茶還有貓咪陪你。

    這間由老宅改建的咖啡廳充滿了懷舊氣息，並有許多植物點綴其中，如鹿角蕨與多肉植物。最重要的是，這裡還有貓咪陪伴您度過每一個美好時光。

    隱藏版猴硐咖啡廳！老宅改建「鳥ㄚ本宅 Niao a」，手作甜點、鍋煮鮮奶茶還有貓咪陪你。

     

    隱藏版猴硐咖啡廳！老宅改建「鳥ㄚ本宅 Niao a」，手作甜點、鍋煮鮮奶茶還有貓咪陪你。

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    隱藏版猴硐咖啡廳！老宅改建「鳥ㄚ本宅 Niao a」，手作甜點、鍋煮鮮奶茶還有貓咪陪你。

     

    店內的兩位「貓店長」麻吉和將將，時常出現在客人身邊，讓每位來訪者都能享受貓咪的溫暖陪伴。

    隱藏版猴硐咖啡廳！老宅改建「鳥ㄚ本宅 Niao a」，手作甜點、鍋煮鮮奶茶還有貓咪陪你。

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    隱藏版猴硐咖啡廳！老宅改建「鳥ㄚ本宅 Niao a」，手作甜點、鍋煮鮮奶茶還有貓咪陪你。

    尤其當你點上一杯香醇的鍋煮鮮奶茶，搭配每日手作的香蕉巧克力蛋糕時，貓咪的存在讓這一刻變得更加愜意。

    隱藏版猴硐咖啡廳！老宅改建「鳥ㄚ本宅 Niao a」，手作甜點、鍋煮鮮奶茶還有貓咪陪你。

    鳥ㄚ手作蛋糕-香蕉巧克力蛋糕

    鳥ㄚ本宅 Niao a」每日提供手作甜點，像是香蕉巧克力蛋糕，濃郁的可可香氣與香蕉的韻味，口感紮實，令人回味無窮。

    隱藏版猴硐咖啡廳！老宅改建「鳥ㄚ本宅 Niao a」，手作甜點、鍋煮鮮奶茶還有貓咪陪你。

    飲品

    隱藏版猴硐咖啡廳！老宅改建「鳥ㄚ本宅 Niao a」，手作甜點、鍋煮鮮奶茶還有貓咪陪你。

     

    鍋煮鮮奶茶 160元

    飲品則有濃厚的鍋煮鮮奶茶與清爽的檸檬氣泡咖啡

    隱藏版猴硐咖啡廳！老宅改建「鳥ㄚ本宅 Niao a」，手作甜點、鍋煮鮮奶茶還有貓咪陪你。

    檸檬氣泡咖啡 170元

    特別是西西里咖啡，酸甜比例掌握得恰到好處，帶來初夏的清新感。

    結語

    隱藏版猴硐咖啡廳！老宅改建「鳥ㄚ本宅 Niao a」，手作甜點、鍋煮鮮奶茶還有貓咪陪你。

    這座隱藏在猴硐山城的咖啡廳，以其優雅的氛圍、溫暖的貓咪夥伴，以及獨特的視野，成為了遊客心中的寶藏。隨著「鳥ㄚ二宅」的開張，這間店已成為來猴硐不可錯過的嚕貓好去處。

    隱藏版猴硐咖啡廳！老宅改建「鳥ㄚ本宅 Niao a」，手作甜點、鍋煮鮮奶茶還有貓咪陪你。

    Jun 2024.09

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