猴硐，一個充滿貓咪魅力的小村莊，吸引了無數旅人前來。這座位於基隆河上游的小礦城，因為「貓村」的名號重生，還被美國CNN評選為「世界六大賞貓景點」之一。

隱藏在這山城中的「鳥ㄚ本宅 Niao a」則是一間必訪的咖啡廳。位於猴硐車站後的山坡上，「鳥ㄚ本宅 Niao a」提供了無敵的視野，讓您可以俯瞰整片溪谷。

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