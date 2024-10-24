婚禮是一生重要的時刻之一，新人不可避免地會成為全場焦點，全身上下都會被打量，不少人都會注重在禮服搭配，卻忘記鞋子也是很重要的元素，這次跟著小編一起來看，如何挑選合適的婚禮皮鞋！

一、完美的婚禮皮鞋穿搭該注意的 4 種細節

皮鞋雖然和身上的西裝相比，可能只是比較細微的穿搭元素，不過它依然可以很大程度地影響整個人的氣場與視覺和諧，小編整理出 4 個婚禮皮鞋穿搭細節，一起來看看有哪些注意事項吧！

1.挑選合適的西裝顏色搭配皮鞋

如果以色相環常見的配色方式來看，可以利用單一顏色深淺變化的「單色配色法」，或者相鄰顏色來搭配穿搭物件的「相似色配色法」，達到視覺上的和諧。單色配色法可以讓整體穿搭看起來更有層次感，整體風格也不容易跑偏；相似色則是透過顏色彩度、明度的差異性來進行穿搭，看起來也不會非常衝突。

不過最簡單的方式就是深色+淺色的穿搭技巧，這不僅適用於日常生活，西裝也可以套用，領結、襯衫、西裝外套、西裝褲、皮鞋這些元素，就能夠很好地去進行深淺色搭配。

以率性歐巴牛津皮鞋的穿搭來舉例，內搭白色T恤，套配條紋深灰色西裝，就有明顯的視覺層次感，搭配上明度較低的咖啡色皮鞋，是不是形成一種順眼又自然的穿搭風格呢？

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

2.呼應式不突兀的皮鞋穿搭

呼應式搭配指的是找出同色系單品之後，再透過其他色系的配件來進行穿搭，藉此讓一些比較突兀的色系可以很好地得到視覺上的平衡。

以西裝穿搭的角度來看的話，領結與皮鞋的位置就偏向調和整體穿搭的配件，不過也有人會反其道而行，將這種小面積的單品作為主要色調，再透過大面積的服裝來進行穿搭。

3.鞋子穿得舒服最重要

皮鞋即使再怎麼好看，只要不合腳、穿得不舒服，那就不適合自己！有的人也會認為，反正這輩子可能就穿這一次，忍一下就過去了，不過無論是拍攝婚紗、結婚宴客，都需要長時間穿在腳上，拍婚紗還好一點，在室內攝影棚不會有太多移動的機會，但部分姿勢仍然需要站立拍攝，甚至要去室外拍的話可能就得步行一段距離；婚宴部分就更不用多說，一進、二進、逐桌敬酒、站著當人形立牌和賓客合照，新郎新娘在這天都需要長時間站立、來回奔跑，用想像的都覺得腳會痛到不行，所以一雙穿得舒服的皮鞋是非常重要的！

4.跟婚禮風格搭配合適的鞋款

除了大家時常聽到的中式或西式婚禮，現在的婚禮風格已經沒有那麼狹隘侷限，不少新人有諸多因素考量，可能只願意登記結婚、和親朋好友舉辦派對慶祝、或是非正式的宴請賓客，換句話說，在西裝、皮鞋的穿搭上就沒有那麼制式化，可以根據不同的風格和氣氛來挑選合適的搭配。

圖片來源：新竹法國巴黎 - 露營

二、5 種常見婚禮皮鞋該怎麼挑才好？

前面剛剛提到，不同的婚禮風格適合不同的皮鞋款式，小編來和大家介紹常見的 5 種皮鞋款式，分別都適合用在什麼場合吧！

1.牛津鞋

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

作為最多人聽過的真皮鞋款式之一，牛津鞋的起源有人認為是從英國牛津大學的學生之間開始流行；也有一種說法認為是起源於蘇格蘭，無論是哪一種說法，都代表著這款皮鞋不僅舒適方便，也可以適用於各式情景。

許多人最常把牛津鞋穿來上班，或是出席宴會等比較正式的場合，是因為它的封閉式襟片設計，把鞋帶片沒入在皮鞋前幫片底下，並搭配3-6個鞋眼，整體設計看起來比較一體成形，擁有非常俐落的線條感，部分牛津鞋則會在縫線處加上雕花，使得鞋子本身看起來更加雅致。

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

2.樂福鞋

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

也被稱為「懶人鞋」，由於沒有鞋帶的束縛，而是一條摟空的皮帶橫跨鞋面，因此在穿脫上非常方便，過去經由美國時尚雜誌「Esquire」介紹，就成為許多人入手真皮皮鞋的選擇，另外在搭建學院風或者雅痞風的穿搭時，樂福鞋也時常會成為關鍵配件之一，因此它比較偏向休閒場合出現，正式場合就比較少人選擇。

3.德比鞋

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

在外觀上和牛津鞋非常相似，也使得許多人很常分不清楚這兩款皮鞋，兩者最大的差別就在於，德比鞋採用開放式襟片設計，鞋帶片是在前幫片上方的，同樣也會搭配3-6個鞋眼，所以對於腳比較大或比較厚的人來說，德比鞋有著比較好的延展性和空間，穿起來也更加舒適，相對於牛津鞋多半出現於正式場合，許多人也會把德比鞋用作於日常生活，而不單單只是特定活動才會穿上。

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

4.孟克鞋



圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

也被稱為「僧侶鞋」，是中世紀修道士愛用的鞋款，因為結構紮實可以更好地保護腳部，它和其他鞋款的最大差別在於會有大片的橫向搭帶橫跨鞋舌，並透過金屬扣環來調整穿著時的鬆緊度，而橫向搭帶的英文名稱為monk-strap，因此才有孟克鞋的名字，在外觀上的正式度因人而異，小編認為它比起牛津休閒，但是比德比還要正式，換句話說它比起這兩種鞋更適用於不同場合！

真皮小白鞋

之所以要特別提到真皮小白鞋，是因為前面提過，現代人對於結婚一事的看法有所不同，有的人認為要遵循傳統宴客，也有人認為簡單處理就好，但不代表它就變成一件不重要的事情，這畢竟是兩人開始正式生活的證明，即便是公證登記也不能馬虎！

對於講求「休閒但不能隨便」的新人來說，真皮小白鞋一樣很適合搭配整套的西裝和禮服，不僅可以為整體色調加分，也象徵兩人全新的生活即將開始，而真皮材質也能夠為輕鬆的氛圍添加一點儀式感。

三、挑這4種婚禮皮鞋顏色穿搭不踩雷！

介紹完常見的鞋款之後，接下來要跟各位介紹真皮皮鞋有哪些常見的顏色可以挑選，讓穿搭風格更加統一，顏色上也不會太過突兀。

1.黑色皮鞋

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

黑色絕對是最萬用的穿搭配色之一，能夠中和彩度較高的顏色，即便是穿著較為鮮明的西裝，黑色皮鞋絕對可以很好地成為整體穿搭的調和劑；如果西服也採用黑色的話也沒關係，整體穿搭風格會更加統一，而且黑色給人一種低調內斂，個性沉穩的印象，這也是很多新郎在挑選西裝和婚鞋時，都會以黑色作為主要色調的原因。

2.棕色皮鞋

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

棕色同樣是許多新人挑選婚禮皮鞋時的首選顏色之一，作為最常見的大地色系，棕色給人一種簡單純樸、溫暖、幸福、成熟的感覺，在西服搭配上可以採用明度較高的淺色系，運用深色+淺色的穿搭公式營造活潑的氣場。

3.白色皮鞋

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

前面介紹過真皮小白鞋也可以用於西服穿搭，如果想要更正式，但是又不想那麼拘謹的話，不妨考慮選擇一雙白色皮鞋來當作吸睛亮點！它和黑色同樣屬於「無彩度」的顏色，因此一樣能與不同色系的西服搭配。

4.藍色皮鞋

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

不少人聽到藍色皮鞋都下意識以為會非常亮，在還沒看到成品的時候就已經打退堂鼓，不過實際上用於皮鞋的藍色都偏向低亮度，給人一種知性、穩重的感覺，不過在西服顏色搭配的選擇上就會有比較多限制。

5.還有哪些特殊色？

市面上的皮鞋除了上述提及的 4 種顏色，其實還有非常多令人眼花撩亂的選擇，比如酒紅色、紅棕色、藏青色，也有人會特別訂製自己喜愛的顏色，相信最多人有印象的，就是在抖音上紅極一時的藍色妖姬，穿著他的金黃色切爾西鞋。

四、這 6 招挑出最合腳的婚禮皮鞋！

在了解如何挑選西服穿搭、選擇合適的款式和顏色之後，接下來繼續跟各位介紹如何找到屬於自己的本命皮鞋！小編整理出 6 個選擇皮鞋該注意的細節，提供給大家參考。

1.合適的皮鞋尺寸

如何挑選一雙適合自己的皮鞋尺寸，相信這是許多人面臨的最大難關之一，因為每間鞋店都不一定會提供完整的尺寸對照，小編也整理出完整的鞋碼表格和尺寸單位，對照表有分歐洲尺碼、美國尺碼、英國尺碼，有需要的朋友可以截圖存下來，未來就不必再擔心挑到錯誤的大小囉！

另外對照的時候也要記得先丈量自己的腳長跟腳寬，詳細的尺寸測量圖文教學可以參考這篇文章：尺寸量測教學-婚鞋搭配與保養方式

2.符合自己的腳型

同一雙鞋，給十個人穿都會有不同的體感，這是因為每個人雙腳的大小、寬厚、形狀都有所不同，所以在挑選時可以注意腳趾、腳背、腳跟的部分會不會太緊，不然穿久很容易起水泡或破皮紅腫。

3.別忘記穿上襪子再試穿

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

有的人很常出現試穿時覺得很合適，回家再穿又覺得太鬆或太緊的狀況，有可能是因為忘記穿著襪子，襪子本身的厚度也會影響皮鞋是否合腳，有些人喜歡穿厚底毛巾襪，穿襪子後甚至還可能會出現半號或一號的落差，所以千萬別忘記穿上襪子再去試鞋！

4.不要只試穿單腳

每個人會因為慣用腳的不同，出現左右腳大小不一的情況，《良醫健康網》的報導也指出，全球只有1%人口是兩隻腳大小一樣，所以許多人都有大小腳的情況，如果有大小腳的人，要以大的那隻腳為主，小的那隻腳再加前掌墊或是後種貼來補足腳長的不足，在試穿的時候也要兩隻腳同時試穿，並且要把皮鞋鞋帶綁緊，來回走動看看確認是否合腳，否則拿回家才發現其中一邊不合腳，又得來回跑一趟。

5.下午再去挑鞋

台大骨科醫師王崇禮寫過一篇文，提到血液循環的影響，雙腳在早上和傍晚的體積會有4%的落差，大部分的人經過一整天的走路，腳會有浮腫的情形，所以許多人才會選擇在傍晚時分去鞋店試穿會是比較準確的。

6.挑選合適的皮鞋面料

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

皮鞋分為真皮和人造皮革兩種，其中真皮具有比較良好的透氣吸濕效果，穿久也會更服貼自己的腳型，呈現自然的皮革摺痕，真皮皮鞋穿的越久，越能呈現出真皮的面料質感與光滑細緻感，因為比較透氣的關係，穿久也比較不容易產生腳臭；人造皮革則是擁有比較高的硬度，比起真皮更耐壓和維持挺度，不過相對來說會比較不透氣，穿久之後也會比較容易產生異味。

五、最萬用的伴娘、伴郎穿搭技巧！教你 3 招不會喧賓奪主

網路上時常出現伴郎穿太帥、伴娘穿太辣，搶走新人風采的趣聞，雖然旁人看起來很好笑，但對於新人來說可能就不是一件好事，在文章最後小編也要額外加碼，跟各位分享如何當個完美襯托新人的綠葉。

1.穿搭風格統一

圖片來源：SOSI婚紗

每對新人的婚禮氛圍都會連帶影響穿搭風格，無論要穿得正式或是喜好簡便風格，都建議伴郎和伴娘的禮服風格要與新人的婚禮宴客風格一致，才不會顯得過度顯眼。

2.用顏色襯托主角

圖片來源：SOSI婚紗

想要讓賓客最容易分辨主角是誰的方法，就是用顏色來做區別，所以伴郎、伴娘可以避免和新人撞色，但彼此之間的色調還是要統一；如果選擇同色系的話，那麼就是透過彩度深淺的方式來進行區別，舉例來說，小編建議伴郎可以選擇較深的西服顏色，讓自己比較不容易被矚目，同時還能夠襯托新郎。

3.用配件襯托主角

這裡的配件是指身上可以調整的穿搭元素，比如伴郎可以只穿著背心，以比較休閒的風格來襯托穿著正式的新郎；伴娘則是穿著比較簡約的禮服，來襯托穿著婚紗的新娘。

六、結語

關於婚禮皮鞋的分享就到這邊告一段落啦！相信各位新郎官都多少知道皮鞋和西服要如何搭配才會好看，如果有興趣的話也歡迎前往艾佩絲的官網，挑選看看有哪些讓你滿意的皮鞋喔！

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