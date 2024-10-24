表哥的兩個雙胞胎小孩，小五下學期時身高145公分！在班上排在中後面，讓他們倆夫妻有點緊張，四處打聽有沒有方法可以讓小孩子長高，深怕錯過黃金時間！但是很多親友都用聽說.....什麼偏方.....來推薦。他們也不可能讓小孩來當白老鼠，結果就一直懸在這裡。我家附近的仲春堂中醫診所，就這麼剛好掛出轉骨布條，我隱約好像也有看到有網友在推薦，索性就把這樣的資訊傳給表哥！至少仲春堂是中醫診所，有醫師看過，比較有保障。

沒想到表哥真的帶孩子去看，中醫師還說小五來吃長高剛剛好！運用轉骨中藥材與食材當進補，每週就當喝雞湯就好，小孩子也容易接受！

中醫師提醒一定要用米酒頭，不能用紅標米酒！轉骨配方中醫診所貼心的已經熬好了，真的很方便！

回家只要搭配雞腿煮成雞湯即可！

這樣一碗雞腿雞湯，小孩子非常愛喝！

這張是小孩小六的時候，表哥全家去台東出遊。當時身高已經來到155公分。短短一年抽高10公分！

目前兩個小孩已經是高一新生了！身高都來到了 177公分，比表哥還高。這幾年都持續在仲春堂謝醫師那裡看，真的是讓醫師 （看長大的）！

而且仲春堂在對面有開中藥店，還有提供代客熬煮的服務！表嫂在這期間就是請他們直接煮好食材冷凍，她按時去拿，回家弄熱就好。真的是方便很多！

而且代客熬煮除了食材費用以外，只要100元！超便利，這部分真的很推！食材部分要怎麼吃可以跟中藥店討論，食材費另計。

中藥店提供百元代煮真的是佛心來著！這樣的服務讓表嫂日常節省了去菜市場採購，在家熬煮的時間。專心維持原本的時間管理。完全不需要再額外花時間處理，真的是超過100元價值太多了啦！

拿回家後只需要加熱就可以吃了，真的省下很多時間！最重要是小孩長高看得見！如果你也有一樣的困擾，很推薦去仲春堂，千萬別錯過了黃金時間！

另外，仲春堂中藥店還有推出催芽豆漿，口味很多變化，對於長高的孩子補充鈣質是很好的食補。表嫂除了轉骨藥湯還會搭配催芽豆漿，相輔相成。推薦 枸己口味 與 黑芝麻口味 這個是市面上比較少見，口味也很不錯，可以順便給孩子搭著喝。

現在看到孩子長高長壯，真慶幸當初有跟表哥分享仲春堂的資訊，剛好趕上小孩成長的黃金時間。如果你有也這方面的擔憂，很推薦去仲春堂看看，健康長大最重要！

仲春堂中醫診所

地址：台南市南區大成路二段46之一號

仲春堂中藥店

地址：台南市南區大成路二段23號

電話：06-2637601

營業時間：每週二到六10:00-19:00

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