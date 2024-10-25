#是美食呦 (●’◡’●)ﾉ•宜蘭礁溪

八月宜蘭遊庫存持續釋出✨

上一篇分享了宜蘭市在地經營超過五十年的人氣綿綿冰:

宜蘭市區｜涼心冰店(舊稱黑店)．在地經營逾50年的人氣綿綿冰，經典五種口味+兩種限定口味，簡單樸實的好滋味！(附菜單)

隔日跟妹妹到了礁溪旅遊，在宜蘭市的前一晚上妹妹就說隔日一定要帶我去吃看看礁溪有名的鴉片飯，我心裡想不就是個鴨肉飯是能多厲害？？但聽她誇成這樣還是將它納入礁溪的午餐名單中。

沒想到平日中午已經排滿人潮，而且有些人因為太過炎熱+沒有可等候的空間，都跑到隔壁夾娃娃機店中避暑等待，深怕越來越多組客人會等很久的我們，趕緊上前抽號碼牌(當天約等10組客人)

店家生意好到甚至製作一張內用/外帶的等餐排隊規則，雖然店家已經制定規則且盡可能控制現場，但還是因為太多人等候導致現場蠻擁擠混亂的，有的人拿號碼牌之後就消失店家一直重複叫號，也有客人還沒到號一直進店詢問影響店家，加上天氣真的很熱，我都感覺自己跟那隻貴賓狗狗一樣快昏頭。

菜單Menu

好在等候時間可以先看菜單(黃色外帶/紅色內用)，建議等候時就先填完菜單，到號就可以直接結帳快速出餐，也能分散注意力、降低炎熱天氣下等候帶來的煩躁感。

菜單細看了一下基本上都是銅板價位(除了鴨肉切盤)，每個人基本用餐消費可以落在$100元內。

店內環境

店內桌位數初估可以2-30人，生意很好基本上是座無虛席，唯一空桌的時候就是店家在收拾桌面的空檔XD；本來擔心要等很久，還好大家都很餓所以翻桌速度蠻快的；牆上有著各種簽名留言，看起來真的是礁溪很有名的在地美食，讓大家吃過都忍不住留句佳言紀錄美好時刻。

店內靠窗的自助區角落，除了提供調味沾料、餐具衛生紙，居然還免費提供飲水機(有冰水)，真的超讚的，一叫到號入座馬上先裝一杯冰水消暑解渴，喝下涼水的那刻彷彿進入遊戲中的復活區，我重生了。

餐點介紹

不過前面在戶外已經曬到、熱到真的太沒胃口，最後只跟妹妹共食鴉片飯、米血以及當歸湯各一份。

鴉片飯

鴉片飯吃了第一口馬上可以理解妹妹推薦的原因，鴉肉片軟嫩且多汁，一點都不會有難以咀嚼的乾、柴、老，下方醬汁跟飯的比例我很喜歡，有些店家的醬汁過於濕潤讓白飯快要成為湯泡飯的感覺真的扣分，我很喜歡醬汁偏油偏濃稠會完美附著白飯、但不影響白飯粒粒分明有嚼勁的口感；不過一碗價格$50來說偏小碗，也沒有額外的蔥畫蒜末等搭配，但味道香氣確實很足。

傳統米血

一盤共有瘦瘦的八條長米血，搭配薑絲跟店家的沾醬蠻好吃，但因為小小份有種意猶未盡的感覺！米血口感滿綿密的不會有太多血渣。

當歸清湯

當歸清湯中藥味不會太過濃厚，也不會太油是很清爽的湯品，一碗$20配著鴉片飯跟米血喝剛好，不會吃完口乾舌燥的。感覺我應該冬天來的，還能改點當歸麵食等品項，這次熱到只有當歸清湯能勉強喝幾口。

不過我覺得陳旺記確實不錯吃，即使天氣嚴峻，我跟妹妹最終都還是能快速完食，甚至覺得可以再點一碗鴉片飯來吃，餐點不會油膩或是太過重鹹，還有冰水的平衡下讓我食欲大重振。

🔍店家資訊

【陳旺記鴨片飯】

營業時間

☞︎ 11:00–14:00；16:00–19:30 (週四公休)

電話

☞︎ 0908040560

地址

☞ 宜蘭縣礁溪鄉德陽路30號