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今日分享我到宜蘭市區旅遊吃食第一站：在地經營超過五十年的人氣綿綿冰 #涼心冰店

環境介紹

位於宜蘭市神農路二段的涼心冰店，舊稱 #黑店冰店 ，查了網路上分享，好像是因為涼心冰店壁紙色調偏暗沉、以前的老闆娘省電都不怎麼開燈，整個店黑黑暗暗的就由此起的稱號，千萬別誤會是因為店家惡劣還是餐點難吃而被唾棄成黑店🤣，當時去還想說怎麼連招牌都沒有，看完黑店名稱的由來就可以猜測老闆連招牌的成本都省下來了哈哈，這年頭這樣省錢的人真的不多😂😂

去之前問妹妹他們有賣什麼類型的冰，是剉冰還是有雪花冰，她說只賣一種蠻特別的綿綿冰，而且只有五種口味可以選。

也許是當日傍晚的天色、也許是年代久遠的裝潢跟桌椅，一到店內真的覺得就微微昏暗感，不愧對早期「黑店」這個稱號。

桌位數不多只有幾張四人桌，當天天氣涼就坐到店外的桌位吹吹自然風，內用的點餐方式跟種類非常簡單，就說要什麼口味（可選1-2種）然候杯數即可，店員會拿一個類似鏟子的器具把杯子盡可能裝滿不留空隙。

斤裝或盒裝僅限外帶，當天看到滿多組客人都是外帶兩三袋回家，而且都像是日常民眾並非外地觀光客，看來是在地人都愛的老店！

品嚐心得

口味有花生、花豆、牛奶、鳳梨、桂圓，當天剛好有遇上限量口味-巧克力（含牛奶成分） ，妹妹點了巧克力+牛奶，我則是選擇鳳梨冰。

巧克力味道是真的非常鮮明，沒有摻水稀釋的那種濃郁感，也不會太過死甜的滋味；牛奶也真的非常濃郁沒有摻水感，我覺得這兩個風味都不會太甜，巧克力跟牛奶原始的味道相互完美陪襯。

我選的鳳梨口味就有點讓我小失望，沒有鳳梨的酸甜，只有在咬到鳳梨果肉時稍稍感受到酸度，冰跟鳳梨些微的有分離感，整體還是清爽可口，但我覺得就是帶有微微果香的清冰。

綿綿冰的口感不會像剉冰般突然有硬塊或是沒有味道的冰塊，但又不像奶油霜淇淋那樣的奶油甜膩感，介於冰沙跟雪酪之間的口感。

聽妹妹說豆類桂圓比較算是店內人氣招牌，看網路上也有不少網友讚嘆花生口味，之後有再去宜蘭找妹妹時可以去吃看看別的，說不定也有出限量新口味～

🔍店家資訊

【涼心冰店｜黑店】

營業時間

☞︎ 11:00–21:00（週四休）

*上述資訊為Google商家提供，店內公告的是無公休

電話

☞︎ 03 932 9382

地址

☞ 宜蘭縣宜蘭市神農路二段63號



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