充電奶酥、奶酥控、下午茶必備、幸福吐司、肉鬆蛋捲、奶酥蛋捲、甜點推薦、下午茶好物、伴手禮

你喜歡吃奶酥醬嗎？今天YUNO要來開箱網路超夯的奶酥抹醬『 充電奶酥 』禮盒組

使用全天然頂級食材製作 黃金比例的調和 每一抹都讓人好吃到無法言喻 下午來片厚厚的奶酥吐司 配上一杯好茶或咖啡

簡直就是幸福時光的絕佳組合 不僅如此 他們家的肉鬆蛋捲和奶酥蛋捲 更是讓人停不下來的好滋味！

不甜不膩不油 真的是會讓你一口接一口吃光光 送禮也是超方便

原文:充電奶酥｜奶酥控必看 一抹幸福瞬間！網路爆紅充電奶酥抹醬 兩款熱賣蛋捲好吃又能當做禮盒伴手禮

奉上資訊



名稱:充電奶酥禮盒

充電奶酥ＦＢ: 點我

充電奶酥ＩＧ: 點我

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在美食的世界裡 總有一些產品讓你一試成主顧 今天ＹＵＮＯ要分享的是網路爆紅的充電奶酥抹醬和他們的兩款熱賣蛋捲

肉鬆蛋捲與奶酥蛋捲 以全天然頂級食材製作 口感與味道都令人驚艷

禮盒整個看起來很有質感 無論是自己享用還是作為送禮佳品 都能帶來滿滿幸福感

禮盒組可以任搭送禮 想要怎麼搭就怎麼搭

有5種搭配法

1.奶酥蛋捲/奶酥蛋捲

2.肉鬆蛋捲/奶酥蛋捲

3.肉鬆蛋捲/肉鬆蛋捲

4.奶酥醬/肉鬆蛋捲

5.奶酥醬/奶酥蛋捲

充電奶酥｜肉鬆蛋捲

肉鬆蛋捲以扎實的蛋皮包裹著滿滿的肉鬆

鹹香的口感讓人一吃就停不下來 咬開酥脆的外皮 肉鬆的鹹香立刻撲面而來

入口即化的口感讓人無法抗拒 不僅是下午茶的好夥伴 也適合作為零食小吃

隨時隨地都能享受這份美味 肉鬆蛋捲內餡超飽滿好吃到沒話說咬下去的每一口都是幸福的好滋味

充電奶酥｜奶酥蛋捲

奶酥蛋捲不甜不膩不油 內餡柔滑香甜 搭配酥脆的外皮 每一口都如同一場味覺盛宴

將蛋捲放入冷凍後變成冰心蛋捲 內餡的濃郁奶香與冰淇淋般的滑順口感相得益彰 也能帶來別具一格的享受

充電奶酥｜奶酥抹醬

一抹就上癮 充電奶酥抹醬調和出完美的黃金比例 每一口都能感受到奶香與甜味的絕妙融合

拿來厚抹在吐司上 再配上一杯好茶或咖啡 簡直是下午茶的完美搭檔

如果從冰箱拿出來或是感覺比較難塗抹時 可以使用微波爐微波35秒軟化後

比較好塗抹 建議奶酥醬塗厚一點再下去烤 更好吃

氣炸鍋或是烤箱都可以 官方建議溫度175度3-4分鐘

進入烤箱烘烤後 吃起來奶香十足 口感綿密 烤完後真的超酥脆好香濃 好好吃

甜度本身不高 不容易膩口 烤過的奶酥吐司 會有一種牛奶糖的焦香感

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