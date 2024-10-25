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金秋時節，隨著涼爽的微風襲來，海鮮的季節也悄然展開，特別是那令人垂涎的秋蟹。今年的蟹季，我們迎來了台中頂級獨立式中餐廳「頂粵吉品」的獨家蟹禮，由頂粵行政總主廚「輝哥」親自操刀打造，將傳統港式料理的精髓與蟹肉的鮮甜完美融合。每一道蟹味料理都宛如藝術品，細膩的手藝將秋蟹昇華成無可比擬的美味。此次不僅有當季蟳味料理，更搬出重量級的鱈場蟹兩吃，讓饕客一飽口福，吃盡秋季滋味！一同品味這份不可錯過的「金秋蟹禮」吧！
【江南大閘蟹】
本季嚴選・來自江蘇洪澤湖的大閘蟹，與陽澄湖產區並稱為中華絨螯蟹之“南北雙雄”，可謂螃蟹中的「膏富帥」，口感鮮中帶甜、甜中流黃，征服了無數饕客的味蕾。
【鳳脂蒸處女蟳】
選用生長期短、肉質細嫩的處女蟳，再以雞油與蛋白蒸煮，並搭配醇厚的花雕酒，完美襯托脂膏豐腴的鮮美滋味，打造一道極致江南海味。
【沙母蒸肉餅】
精選肥瘦均勻的豬肉，與鮮嫩的沙母一同蒸煮，並加入蔥薑增添香氣，在烹調過程中，肉餅軟嫩多汁與螃蟹鮮香甘甜，兩者交織出高級而優雅的極致海味饗宴。
【鱈場帝王蟹兩吃】
主廚以精湛工藝打造鱈場帝王蟹的雙重美味。首先，蟹肉以松露芙蓉蛋白炒製，先清蒸七分熟後與高湯、蛋白共蒸至全熟，滑嫩蟹肉融合松露的豐富香氣，鮮甜細膩凍蟹腳經冰鎮後以花雕酒蒸煮，肉質緊實彈牙，鮮甜而不失細膩，最終浸入特製滷汁，讓每一口都充滿大海的鮮香精華。兩種料理方式交織出豐富的層次感，完美展現帝王蟹的極致口感與風味！
頂粵吉品
地 址： 407台中市西屯區市政南一路288號
電 話：04-22534688
官方Line@：https://lin.ee/HIFrni4
線上DM： https://reurl.cc/dyApkV
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