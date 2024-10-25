我們很愛去台東旅遊走走～那在台東時都住哪呢？

住在我們朋友開的民宿，現在變成一家小朋友會愛瘋的超童趣親子民宿！

內部裝潢全變了～變得更加童話了😍還有溜滑梯在房間裡！聽朋友說好多小朋友住了之後都不想回家～覺得如果是我小時候也會、想賴著！

▼給大家看一下改裝前～

主題性最高的凱蒂貓房間，入住率也不錯，只是整間風格不太統一，總覺得少了什麼。

▼其他房間就比較普通，就是一般民宿感。

▼所以朋友小小嘗試，先改了一間房間，變成龍貓溜滑梯主題房！反應超級好！到現在客訂率也很高，而且裝潢經過滿多年了還很堅固。（做親子民宿耐用度真的很重要！）

於是又拜託同一家設計公司把其他四間也改裝了！

▼下面是設計公司給的3D圖，朋友有傳給我問意見～我覺得聯漢設計師真的有抓住小朋友的心，把動畫變現實！其實連我們大人看了也很喜歡，有一種回歸童年的輕鬆感～

完工後朋友邀我們去體驗，裝修後的四間房巡一圈～一起開箱給大家看。

🌸第一間：糖果屋溜滑梯主題房

設計師說靈感來自於格林童話的糖果屋。所有元素都和甜點相關，算不算實現小朋友糖果吃不完的夢想呢～😆

▼小抱枕也好可愛！

▼對面牆壁是糖霜流下來的造型，好療癒～

▼溜滑梯現在變成朋友民宿的必備！小朋友在房間裡就可以玩瘋！玩完累了就睡，完全不用哄😏

▼OPEN霓虹燈，是設計也是功能，晚上可以開起來當小夜燈。

🌸第二間：動物叢林溜滑梯主題房

現在還流行當泰山嗎？哈哈～以前我倒是想當泰山不想當珍妮，覺得在樹上盪真是太帥了！

▼睡在這間房裡有被Q版動物包圍的幸褔感，顏色也很繽紛。只是要稍微惡補一下動物知識，需要解決小朋友的十萬個為什麼🤣

▼是豹子屁屁拱門與河馬大嘴巴拱門！有感覺到設計師投入很多創意在每個細節，好用心！

▼做工品質也很好，用料的厚度、邊角做圓滑等等，既考量到小朋友玩樂的安全，也考量到整體的耐用度。

🌸第三間：彩虹熱氣球溜滑梯主題房

這間我覺得是滿足每個大小朋友飛行的夢想！熱氣球、小飛機、火箭！加上彩虹溜滑梯！

▼Emma很喜歡這間房間，她超喜歡彩虹，也喜歡幻想自己在天上飛，結合起來就是完美～（她baby時期超喜歡飛高高🥰）

▼好多細節好講究，設計師將所有元素都往主題靠攏，熱氣球上還寫了Taitung台東～

▼設計師考量範圍也包含天花板、燈具和牆面，風格一致讓我們覺得很有氛圍和質感，跟裝修之前差好多！好喜歡這盞造型燈，非常加分！

🌸第四間：恐龍侏羅紀溜滑梯主題房

Q版恐龍一下子變得很可愛❤️很喜歡每一隻飽滿的繽紛顏色！聽朋友說施工的時候，油漆師傅刷了好幾層還要控制刷痕，才有現在的效果，真的費了不少工夫，但成果太值得了！

▼撞色溜滑梯～

▼樓梯都有鋪上厚實的木地板，光腳跑來跑去也很舒服。

▼扶手尖尖的地方同樣有磨圓。

▼溜滑梯二樓～恐龍大集合背景。

▼往溜滑梯對面看過去，柱子還做了仙人掌的造型！是會讓人到處發現驚喜的主題房設計～

朋友民宿改造後完全變成小朋友的天堂！很喜歡這種主題鮮明的親子民宿設計，每個房間都有獨特的風格和特色，還有溜滑梯滿足小朋友玩樂的需求。朋友也說很感謝設計師在每個細節傾注的心血，果然再次交給他們是對的！從設計呈現、細節處理和住宿客人的回饋，無疑是一次非常成功的改造！不只是小朋友喜歡，連我們大人都覺得回味無窮呢！

民宿資訊：

密斯朵親子民宿

地址：台東縣台東市新生路593巷25號

電話：0919 873 258

粉專：https://www.facebook.com/misto2015

設計公司資訊：

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